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10:46, 7 июля 2025Культура

Высмеявшая девочку-квадробера певица запретила мужчинам носить вещи одного цвета

Певица Mia Boyka призвала мужчин не носить одежду розового цвета
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) призвала мужчин исключить из гардероба вещи розового цвета. Такое заявление она сделала в шоу «Наша новая музыка».

Артистка обратилась к представителям противоположного пола от лица всех женщин, попросив их не носить розовый. По ее словам, этот цвет не подходит мужчинам.

«Пожалуйста, не носите розовые футболки, блин! Розовый цвет — это не мужской цвет!» — высказалась Mia Boyka.

Ранее Бойко обвинили в оскорблении китайцев. В эфире одного из телешоу исполнительница сделала оскорбительный жест, изображая азиатский разрез глаз. До этого певица оскандалилась, высмеяв девочку-квадробера во время празднования Дня города Надыма.

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