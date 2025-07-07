Высмеявшая девочку-квадробера певица запретила мужчинам носить вещи одного цвета

Российская певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) призвала мужчин исключить из гардероба вещи розового цвета. Такое заявление она сделала в шоу «Наша новая музыка».
Артистка обратилась к представителям противоположного пола от лица всех женщин, попросив их не носить розовый. По ее словам, этот цвет не подходит мужчинам.
«Пожалуйста, не носите розовые футболки, блин! Розовый цвет — это не мужской цвет!» — высказалась Mia Boyka.
Ранее Бойко обвинили в оскорблении китайцев. В эфире одного из телешоу исполнительница сделала оскорбительный жест, изображая азиатский разрез глаз. До этого певица оскандалилась, высмеяв девочку-квадробера во время празднования Дня города Надыма.