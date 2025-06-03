Высмеявшая девочку-квадробера певица оскорбила китайцев

Певицу Mia Boyka обвинили в оскорблении китайцев в эфире телешоу

Российскую певицу Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) призвали «отменить» из-за оскорбления китайцев в эфире телешоу. Об этом пишет Super.ru.

В социальной сети TikTok завирусился фрагмент шоу, снятого в 2024 году. В нем артистка рассуждает о своей потенциальной популярности среди слушателей в Азии и на слове «китайцы» делает оскорбительный жест, изображая азиатский разрез глаз. Из-за насмешки со стороны Бойко девушку призвали окончательно «отменить».

До этого артистка попала в скандал из-за инцидента во время выступления на Дне города в Надыме. В ходе концерта на сцену вывели потерявшуюся восьмилетнюю девочку, на которой была маска кошки. «Ты тут у нас котенок или ты квадробер, не дай бог?» — спросила в микрофон певица. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, Mia Boyka обвинили в публичном унижении ребенка.

Ранее Бойко пожаловалась на падение дохода из-за скандала с девочкой-квадробером. По словам певицы, рекламодатели отказались от сотрудничества с ней.