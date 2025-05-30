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15:59, 30 мая 2025Культура

Высмеявшая девочку-квадробера певица рассказала о последствиях скандала

От Mia Boyka отказались рекламодатели после скандала с девочкой-квадробером
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Российская певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко), которая высмеяла девочку-квадробера во время выступления, рассказала о последствиях скандала. Ее цитирует Super.ru в Telegram.

«За восемь месяцев, угадайте, сколько у меня было платных мероприятий, концертов? Пять. (…) И, естественно, практически никакой рекламы», — рассказала исполнительница в ходе подкаста.

Она также уточнила, что, несмотря на рост охватов в соцсетях, бренды и рекламодатели отказались от сотрудничества с ней. Бойко добавила, что в какой-то момент ей стало нечем платить команде.

Ранее Mia Boyka рассказала, когда планирует завершить карьеру.

Инцидент произошел во время празднования Дня города Надыма, где главной звездой вечера была Бойко. Организаторы вывели на сцену маленькую девочку в кошачьей маске, которая потерялась. Пока разыскивали родителей ребенка, певица решила пошутить над ее маской.

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