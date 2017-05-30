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Святое Белогорье

Местные: редактор Гульнара Тагирова о Белгороде

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Фото: Тимур Юсупов

Путешествия в незнакомый город — всегда лотерея: удастся ли найти интересные «неоткрыточные» достопримечательности, набредешь ли на достойные кафе или придется довольствоваться самыми популярными, но массовыми местами из списка TripAdvisor? Пытаясь помочь путешественникам, мы просим местных жителей устроить экскурсии для читателей «Ленты.ру». В очередной серии редактор Гульнара Тагирова рассказывает о Белгороде, в котором она прожила 15 лет.

До известных событий на Украине у местных была такая шутка: «Что самое интересное в Белгороде? Харьков!» На самом деле все не так плохо. Приезжать в Белгород лучше в начале лета или в сентябре. Годы наблюдений показали: конец мая — июнь и первая половина сентября, при условии что первый месяц осени теплый и сухой, очень идут нашему городу. Хоть и принято из-за залежей мела в окрестностях называть город белым, на самом деле он очень зеленый. А в тихие жаркие летние дни до ощущения настоящего южного города не хватает только моря.

Хотя и оно здесь есть: Белгородским морем называют водохранилище на реке Северский Донец. Географически это море находится в пределах Белгородского и Шебекинского районов, по берегам — леса. Несколько лет назад у берегов водохранилища появился быстро полюбившийся белгородцам «Пикник Парк» — зона отдыха с беседками, пляжем, прокатом велосипедов и прочими развлечениями для городского среднего класса. С недавних пор в летние месяцы по реке ходит пароходик «Белгородец», часовая прогулка стоит 500 рублей. Добраться туда из центра города можно примерно за полчаса, но и сразу уезжать из Белгорода на природу не стоит.

Сразу оговоримся: любителям старинной архитектуры и городов с неповторимыми «лицами» в Белгороде смотреть нечего. Большая часть города была разрушена во время Великой Отечественной войны, несколько сохранившихся зданий возрастом менее 200 лет вряд ли привлекут внимание туристов. Но и до войны Белгород не особо блистал: основанный то ли в конце XVI века, то ли шестью столетиями ранее, как заявляют некоторые местные историки и власти (которые в 1995 году отметили тысячелетие города), он большую часть своей истории был маленьким провинциальным, если не сказать захолустным городком. Даже в XX веке — с 1930-х по 1954 год он был райцентром Курской области.

Что посмотреть

Прогулку по Белгороду советую начать с железнодорожного вокзала и пойти по Гражданскому проспекту к центральной площади — Соборной. До недавнего времени в летние месяцы перрон ломился от направляющихся на отдых в Крым россиян, однако сегодня для большинства поездов Белгород стал конечной точкой пути.

Часть Гражданского проспекта — от вокзала и примерно до середины — представлена плохо вписанными в архитектурный облик города «стекляшками», но это нужно перетерпеть. Та часть, где среди деревьев прячутся аккуратные и не сильно изуродованные вывесками пятиэтажные «сталинки», — по моему мнению, лучшее в городе место для прогулок.

Гражданский проспект упирается в Соборную площадь, которая напомнит вам площади в десятках российских городов, отстроенных после войны: напротив друг друга расположены здание правительства области и драмтеатр — типичные образцы архитектуры своего времени, но, в отличие от многих городов, у нас они весьма ухоженные, выглядят свежо и солидно. Не так давно на крыльце театра появилась часовня. Вообще же местные шутят, что нет в Белгороде такого места, путь откуда до ближайшей церкви занимал бы больше пяти минут, недаром же Белогорье называют святым.

На площади обязательно надо похлопать — в центре большого медного круга с картой Белгородской области, вокруг которого 21 прямоугольник с гербами районов. Если похлопать в ладоши, стоя в центральном круге, звук необычно отразится. В этот момент рекомендуют загадывать желание. Например, чтобы в Белгороде появилось побольше достопримечательностей.

В нескольких минутах ходьбы от Соборной площади располагаются местные краеведческий и художественный музеи, и обязательный пункт программы для большинства туристов — музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление». Диорама посвящена крупнейшему в истории Великой Отечественной войны Прохоровскому танковому сражению 12 июля 1943 года. Оно стало переломным моментом в сражении на Курской дуге. Кстати, будет время — съездите и на само Прохоровское поле. Дорога займет меньше часа, вознаграждением за нее станут необыкновенные, пробирающие до костей виды и фронтовые сто граммов в кафе, стилизованном под блиндаж.

Покончив с музеями, отправляйтесь по Свято-Троицкому бульвару в сторону проспекта Богдана Хмельницкого (Богданка). Рядом с остановкой, именующейся «Родина» — по названию некогда стоящего неподалеку кинотеатра, недавно появился бюст Хмельницкого. Гетман войска Запорожского никакого отношения к Белгороду не имеет. Улицу в его честь назвали в середине XX века, в разгар празднования 300-летия воссоединения Украины с Россией. В 2014 году бессменный губернатор области Евгений Савченко предложил дотянуть проспект до соседней Украины.

На противоположной стороне улицы находится Марфо-Мариинский женский монастырь. Собор и церковь на его территории были построены в конце XVIII века.

Здорово, если в сезон — он начинается в конце сентября-октябре и заканчивается, как правило в июне, — удастся попасть на органный концерт в филармонии. Летом по выходным в парке Победы органист филармонии Тимур Халиуллин проводит карильонные концерты. Еще одно достойное украшение культурной программы осенью и зимой — драмтеатр, который раз в два года проводит фестиваль «Актеры России — Михаилу Щепкину»: на него свои постановки привозят одни из лучших театров в стране.

Повезет, если попадете в Белгород на День города 5 августа или около того, в это время здесь одновременно проходит множество различный фестивалей и других мероприятий. Например, новый, но тщательно раскручиваемый «БелМелФест» и многодневный зрелищный аэрофестиваль «Небосвод Белогорья».

Как добраться

Белгороду очень повезло с расположением. Из многих городов России и ближнего зарубежья сюда можно без проблем приехать на автобусе или поездом. Дорога из Москвы займет минимум шесть часов, за место в сидячем вагоне придется отдать около тысячи рублей. В роскошный новый аэропорт летают самолеты из обеих столиц, а также из Крыма, Сочи и нескольких северных городов. Время в пути из Москвы — около часа, можно ухитриться найти билеты за 2,5 тысячи рублей в обе стороны.

Где остановиться

Найти бюджетный вариант размещения в городе несложно. Заезжих знаменитостей и разнообразные официальные делегации чаще всего селят в одноименной гостинице «Белгород» на Соборной площади, в «Амакс Конгресс-отеле», известном среди местных как гостиница «Южная», попросту «Южка», и в почти загородном парк-отеле «Европа».

Большие выдумщики по части дизайна номеров — «Арт-Отель» на крыше многоэтажки, на которую советуют выбираться для любования городскими видами. Ночь в обычном номере одной из упомянутых гостиниц обойдется минимум в 2,5 тысячи с человека в сутки. В хостеле «Квартира 31» большой двухместный номер с завтраком стоит от 1,6 тысячи рублей в сутки. Неплохой вариант для пары дней в Белгороде — аренда квартиры посуточно, симпатичную «однушку» почти в центре можно снять за 1,5 тысячи в сутки.

Где поесть

Никакой «белгородской кухни» в природе не существует. Пару лет назад, на заре истории с развитием внутреннего туризма местные власти издали что-то вроде «Поваренной книги Белгородской области», рецепты из нее даже намеревались внедрять в меню популярных ресторанов. Однако судя по меню этих самых ресторанов, идея не вызвала особого энтузиазма ни у поваров, ни у посетителей.

Невзирая на отсутствие местной кулинарной традиции остаться голодным в Белгороде сложно. Ходят легенды о какой-то особенно замечательной местной шаурме, но здесь без подсказок знатоков не обойтись.

В шуточном списке достижений истинного белгородца наравне с традицией хлопать на площади значится пункт «поесть в "Потапыче"». Все пиццерии сети названы по фамилии владельца. В них кроме пиццы (с майонезом вместо сыра) подают еще и роллы, а заодно множество блюд из стандартного общепитовского набора. Почти всю историю своего существования «Потапыч» фигурирует в шутках и страшилках про пищевые отравления, тараканов и особенное недружелюбие персонала. Несмотря на это сеть процветает и расширяется, а найти «Потапыча» можно практически в любой части города, за исключением разве что совсем отдаленных. В общем, ты не был в Белгороде, если не ел в «Потапыче».

Еще одна особенность 300-тысячного города — обилие кофеен. Наравне с крупными сетями существуют, открываются и закрываются небольшие, так сказать, независимые кофейни. Старейшая в городе — франшиза сети Coffee Bean. Можно сказать, что из «Кофе Бина» выросло целое поколение белгородских кофеманов (и хипстеров). Кроме того, упоминания заслуживает кофейня «Калипсо» на Богданке. Берите кофе с халвой, в цех обжарки кофе можно попасть на бесплатную экскурсию. Ее создатели так ответственно подошли к делу, что пока другие местные кофейни открывались и закрывались, «Калипсо» наплодило небольших филиальчиков по городу и даже открыло кофейню по франшизе в английском курортном городке Торки.

Почти культовое заведение города Hamilton’s pub — островок Ирландии в белгородской промзоне. Здание, дизайн интерьеров, бар, кухня — владельцы, кажется, очень хотели воссоздать ирландский паб у себя дома. Спустя почти десять лет со дня открытия им удается держать планку, оставаясь местом, куда и самому хочется пойти, и иногородних друзей не стыдно привести.

Цены, по московским меркам, гуманные. Можно сказать, сейчас в Белгороде все более-менее в порядке насчет кофе, пива — тут еще можно посоветовать открывшиеся в последние годы крафтовый бар «Декабрист» (Народный бульвар, 79А) и «Барков» на Харгоре (районе города, расположенном на возвышенности) — и бургеров. На этом поприще усердно и небезуспешно трудится сеть «Артель», открывшая три ресторана в разных частях города.

Что купить из сувениров

Помимо дежурных магнитиков стоит поискать Борисовскую керамику — горшочки, кружки и прочее. В общем, подарок в хозяйстве полезный.

Кроме того, уехавшие из Белгорода на ПМЖ в другие города во время набегов закупаются мясными деликатесами — недаром же область считается одним из крупнейших производителей свинины и курятины в стране. Еще один хороший съедобный сувенир — изготовленные в Старом Осколе (промышленная столица области) конфеты фабрики «Славянка».

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