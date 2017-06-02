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Ленин-велосипедист и Башмет-альтист

Главные события книжного фестиваля на Красной площади

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Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

С 3 по 6 июня на главной площади России в третий раз пройдет ежегодный книжный фестиваль. У читателей будет возможность встретиться, поговорить и взять автограф у лучших современных писателей. Актеры Дмитрий Певцов, Александр Збруев, Артур Смольянинов, Ирина Мирошниченко, Авангард Леонтьев, Игорь Золотовицкий и другие будут читать стихи Пушкина и поэтов-шестидесятников. На главной сцене выступит оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета. Свои издательские программы и лекции представят Третьяковская галерея, ГМИИ им. А.С.Пушкина, Музеи Московского Кремля, «Гараж», Мультимедиа Арт Музей и другие площадки. В общей сложности за четыре дня фестиваля на Красной площади пройдет около 500 мероприятий. Из них «Лента.ру» выбрала 50 самых интересных.

ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ

«Василий Аксенов. Вас не было с нами». К 85-летию писателя. Редакция журнала «Октябрь» проводит встречу с авторами — друзьями знаменитого писателя. Василия Аксенова вспоминают главный редактор журнала «Октябрь» Ирина Барметова, прозаики Евгений Попов и Александр Кабаков и художник Борис Мессерер. Художественная литература / Студия, 3 июня, 11:45 — 12:30

Александр Снегирев: «Божественная литература ближайшего будущего». Александр Снегирев — современный прозаик, лауреат нескольких литературных премий, в том числе одной из самых престижных — «Русский Букер». Автор книг «Вера», «Как же ее звали?», «Нефтяная Венера», «Как мы бомбили Америку», «Бил и целовал» и других. Главный предмет его писательского интереса — человек, его сложная внутренняя организация, в которой прихотливо соединяются индивидуальное и стандартное, временное и вечное. Художественная литература / Студия, 3 июня, 14:45 — 15:30

Публичное интервью TheQuestion с Евгением Водолазкиным. Прозаик Евгений Водолазкин, автор бестселлеров «Авиатор», «Лавр», «Соловьев и Ларионов», переведенных на многие иностранные языки, ответит на вопросы ведущих и публики. В России Евгения Водолазкина называют «русским Умберто Эко», в Америке — «русским Маркесом». Главная сцена, 3 июня, 15:00 — 15:50

Анатолий Найман: «Рассказы о». Поэт, переводчик, эссеист, прозаик, мемуарист Анатолий Найман представит читателям книгу об Анне Ахматовой, Сергее Довлатове, Иосифе Бродском и других. Нон-фикшн / Лекторий, 3 июня, 17:15 — 18:00

Лев Данилкин: «Ленин: Пантократор солнечных пылинок». Ленин был великий велосипедист, философ, путешественник, шутник, спортсмен и криптограф. Кем он не был, так это приятным собеседником. В год столетия русских революций критик и писатель Лев Данилкин презентует долгожданную биографию Владимира Ильича Ленина. Нон-фикшн / Лекторий, 3 июня, 19:30 — 20:15

Елена Чижова. Презентация романа «Китаист». Прозаик Елена Чижова, лауреат «Русского Букера» (роман «Время женщин»), не боится острых тем — будь то советский антисемитизм (роман «Полукровка»), «новый русский» бизнес («Терракотовая старуха») или извечный конфликт мужчины и женщины, отягощенный советской историей («Планета грибов»). Новый роман Елены Чижовой написан в жанре антиутопии, обращенной в прошлое. Перед читателем разворачивается история двух молодых людей, их дружба-вражда, вылившаяся в предательство. Художественная литература / Студия, 4 июня, 13:15 — 14:00

«Были девяностых с Александрой Марининой». Публичное интервью с Кларисой Пульсон. Александра Маринина снискала славу одного из самых популярных и продаваемых авторов в России. Ее детективные романы издаются более, чем в 25 странах мира. Художественная литература / Лекторий, 4 июня, 14:00 — 14:45

Олег Нестеров: «Небесный Стокгольм». Олег Нестеров, лидер группы «Мегаполис», автор мультимедийного проекта «Из жизни планет», романов «Юбка» и «Небесный Стокгольм» встретится с кинорежиссером Алексеем Попогребским, автором фильмов «Коктебель», «Простые вещи», «Как я провел этим летом», сериала «Оптимисты». Участники беседы обсудят феномен растущего интереса к времени хрущевской «Оттепели» и поделятся своим взглядом на современное кинопрочтение эпохи 60-х. Нон-фикшн / Лекторий, 4 июня, 16:30 — 17:15

Майя Кучерская. Презентация книги «Ты была совсем другой». Майя Кучерская — прозаик, филолог, литературный критик, профессор Высшей школы экономики. Автор романов «Бог дождя» (премия «Студенческий Букер») и «Тетя Мотя», книг «Современный патерик. Чтение для впавших в уныние» (премия «Ясная Поляна»), «Плач по уехавшей учительнице рисования» и «Сглотнула рыба их: беседы о счастье» (совместно с Татьяной Ойзерской). «Ты была совсем другой» — одиннадцать историй о том, как увидеть и понять другого человека. Художественная литература / Студия, 4 июня, 19:30 — 20:15

Петр Алешковский. Встреча с лауреатом премии «Русский Букер» 2016. Петр Алешковский — прозаик, историк, автор романов «Крепость» (премия «Русский Букер», 2016), «Рыба», «Жизнеописание Хорька», «Владимир Чигринцев», «Арлекин». Окончив МГУ по специальности археология, Петр на протяжении нескольких лет занимался реставрацией памятников русского Севера. Автор встретится с читателями и представит новые издания своих книг, выпущенных в серии «Новая русская классика». Художественная литература / Лекторий, 5 июня, 17:00 — 17:45

Галина Юзефович & Андрей Рубанов. Public talk «Герои нашего времени в современной русской прозе». Писатель Андрей Рубанов и литературный критик Галина Юзефович обсудят актуальную современную русскую прозу, ее героев, темы и сюжеты. Андрей Рубанов — автор книг «Сажайте, и вырастет», «Стыдные подвиги», «Психодел», «Готовься к войне» и других. Финалист премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга». Главный герой романа «Патриот» Сергей Знаев — в прошлом успешный банкир, ныне — банкрот. Его реальность — долги, ссоры со старыми друзьями, воспоминания… Художественная литература / Лекторий, 5 июня, 18:45 — 19:30

Дмитрий Быков: «Маяковский: Трагедия-буфф в шести действиях». Дмитрий Быков представляет свою новую книгу о Владимире Маяковском. Подробно описывая жизненный путь поэта, его отношения с властью, женщинами, соратниками и противниками, автор сосредоточивает внимание на ключевых моментах, видя в них отражение главных проблем русской интеллигенции и шире — русской истории. Вместе с предыдущими работами Быкова в серии «ЖЗЛ» — биографиями Бориса Пастернака и Булата Окуджавы — настоящее издание образует трилогию о судьбах русских поэтов ХХ века. Нон-фикшн / Лекторий, 6 июня, 15:45 — 16:30

Творческая встреча с Мариэттой Чудаковой. Мариэтта Омаровна Чудакова — российский литературовед, историк, доктор филологических наук, критик, писатель, общественный деятель. С 1985 года — профессор Литературного института, преподает русскую литературу во многих зарубежных вузах. Председатель Булгаковского фонда. Автор более 200 научных работ, самые известные из которых — «Жизнеописание Михаила Булгакова» и «Мастерство Юрия Олеши». Автор популярных книг для детей «Егор» (о Егоре Гайдаре) и «Дела и ужасы Жени Осинкиной». Художественная литература / Студия, 6 июня 18:15 — 19:00

ПОСЛУШАТЬ МУЗЫКУ

Концерт открытия Книжного фестиваля «Красная площадь». Концерт представит публике программу из популярных симфонических произведений Чайковского, Прокофьева, Мусоргского и Берлиоза. В исполнении оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета прозвучит «Рассвет на Москве-реке» из «Хованщины», а также две музыкальные версии «Ромео и Джульетты» — Чайковского и Прокофьева. Сам Юрий Башмет предстанет перед слушателями не только как дирижер, но и как солист, исполнив партию альта в финале симфонии Берлиоза «Гарольд в Италии». Ведет концерт известный музыкальный критик Артем Варгафтик. Главная сцена, 3 июня, 12:30 — 13:30

«Путешествие по России». Гала-концерт, объединяющий симфонические фрагменты, оперные арии и дуэты русских композиторов, а также классические образцы русской и советской вокальной лирики. Музыкальное путешествие по литературным первоисточникам, историческим событиям и природным красотам России, запечатленным в музыке, движется от былин и сказок в сторону новейшей истории. Участвуют солисты молодежной оперной программы Большого театра, многие из которых уже стали звездами главной музыкальной сцены страны. За пультом — Александр Соловьев, дирижер Большого театра России. Главная сцена, 3 июня, 21:30 — 23:00

Встреча с философом Саймоном Кричли, автором книги «Боуи». Саймон Кричли — философ, чьи работы высоко ценятся критикой и читателями. «Боуи» — короткое и увлекательное путешествие по песням одной из ярчайших мировых поп-звезд. В своей новой книге автор соединил личную историю о том, как песни Дэвида Боуи озарили его довольно скучную жизнь в провинции на юге Англии, с размышлениями о том, как идеи аутентичности и идентичности преломляются в творчестве музыканта. Литературная гостиная, 4 июня, 18:00 — 19:00

ПОСЛУШАТЬ ЛЕКЦИИ

Ася Казанцева: «Nature vs nurture: что мы знаем о факторах, влияющих на сексуальную ориентацию?». Люди — существа с очень развитым и сложным мозгом. Он формируется в результате работы тысяч генов, под действием причудливых гормональных взаимодействий между мозгом и телом, содержит почти 100 миллиардов нервных клеток. Характерный пример для иллюстрации этой сложности — сексуальная ориентация и сексуальное поведение человека. Среди нейробиологов общепризнано, что они находятся под влиянием врожденных факторов, однако выделить однозначную причину формирования гомосексуальной (или гетеросексуальной) ориентации до сих пор никому не удалось и вряд ли когда-нибудь удастся. Тем не менее сегодня накоплен ряд интересных данных о том, каким образом биологические факторы могут влиять на сексуальную ориентацию человека. О некоторых из них расскажет Ася Казанцева, научный журналист, лауреат премии «Просветитель», выпускница кафедры высшей нервной деятельности биофака СПбГУ и студентка магистратуры по когнитивной нейробиологии НИУ ВШЭ, автор книг «Кто бы мог подумать? Как мозг заставляет нас делать глупости» и «В интернете кто-то неправ». Художественная литература / Студия, 3 июня, 13:15 — 14:00

Александр Панчин: «Игра в Бога. Перешла ли наука границу?». Устранение генетических дефектов и улучшение человека. Спасение вымирающих видов и воскрешение вымерших. Изменение генетического кода и алфавита ДНК. Генная инженерия популяций и мутагенные цепные реакции. Синтетические хромосомы и избавление от генетического мусора. Клонирование человека и создание искусственной утробы. Продолжим ли мы играть в бога или пора его переиграть? Лектор — Александр Панчин — биолог, научный журналист, лауреат премии «Просветитель», автор книги «Сумма биотехнологии». Художественная литература / Студия, 3 июня, 16:15 — 17:00

Александр Пиперски: «Артланги: искусственные языки в литературе и кино». Люди часто изобретают языки, чтобы придать рельефность вымышленному миру. Примеры многочисленны: можно вспомнить и Свифта, и Хлебникова, а особенную популярность это занятие приобрело благодаря Толкину. А кто в наши дни не слышал про дотракийский язык из сериала «Игра престолов» или про язык на'ви из фильма «Аватар»? Лингвист Александр Пиперски расскажет о самых известных вымышленных языках в литературе и кино и попробует понять, почему они так популярны и чем они отличаются от естественных языков. Нон-фикшн / Лекторий, 3 июня, 16:30 — 17:15

Александр Соколов с новой книгой «Ученые скрывают». Почему в эпоху, когда генетика, ядерная физика и медицина достигли небывалых высот, лженаука чувствует себя прекрасно, а ученые стонут от засилья воинствующих дилетантов? Как правильно бороться с мракобесием, уберечь себя от псевдонаучной макулатуры и самим не ступить на тропу «альтернативщиков»? На эти и другие актуальные вопросы в своей книге иронично и увлекательно отвечает главный редактор портала АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ Александр Соколов. Художественная литература / Лекторий, 4 июня 10:15 — 11:00

«Перевод как приключение и детектив». Переводчики Александра Борисенко и Виктор Сонькин, руководители семинара по художественному переводу в МГУ и мастерской художественного перевода в Creative Writing School, расскажут об опыте составления антологий детективных и приключенческих рассказов в семинаре и в мастерской. Нон-фикшн / Лекторий, 4 июня, 15:00 — 15:45

О. де Бальзак. «Мелкие неприятности супружеской жизни в переводе Веры Мильчиной. Вера Аркадьевна Мильчина, переводчик, культуролог, историк русско-французских культурных связей. Речь в книге идет о семейной повседневности, причем рассказ ведется сначала с мужской, а потом с женской точки зрения. Почему эта книга актуальна сегодня? Как она устроена? Как переводить и комментировать такой текст? Об этом гостям расскажет переводчик издания Вера Мильчина. Нон-фикшн / Лекторий, 4 июня, 18:00 — 18:45

«Читать билингву, чтобы изучать языки? Или изучать языки, чтобы читать билингву?». Представление новинок популярной серии «Билингва». Переводчики Михаил Яснов, Михаил Рудницкий, Татьяна Зборовская, Валерий Генкин и издатель Ольгерд Либкин обсудят, что предпочитает читатель — стихи, прозу или драматургию — с параллельным текстом на языке оригинала. Представление новинок серии «Билингва», которая выходит с 1999 года: У. Шекспир «Трагическая история Гамлета, принца датского. Первое кварто (1603)», Ф.Гарсиа Лорка «Стихотворения», Г. Гейне «Атта Тролль. Сон в летнюю ночь», Б.Сандрар «Стихотворения», О.Уайльд «Стихотворения», Ф.Кафка «Наказания», Ж.Превер «Стихотворения». Художественная литература / Лекторий, 6 июня, 16:00 — 16:45

ПОСЛУШАТЬ СТИХИ/ПРОЗУ

Живая «Антология поэзии литератур народов России» (поэтический «слэм»). Презентация уникальной книги «Антология современной поэзии народов России», включающей в себя более 700 произведений, написанных на 57 национальных языках, и их переводы на русский язык. Поэты из более чем 20-ти регионов России прочтут свои произведения и представят свой национальный язык. Каждое выступление будет предваряться справкой о языке и регионе. Ведущие презентации: литературный критик Николай Александров, поэт, переводчик, издатель Максим Амелин, издатель Дмитрий Ицкович. Регионы России / Лекторий, 3 июня, 14:00 — 17:00

«Алешкины мысли. К 85-летию Роберта Рождественского». Авторская программа актера театра и кино Максима Аверина по произведениям Роберта Рождественского, которому в этом году исполнилось бы 85 лет. Будут прочитаны стихи из его детского цикла «Алешкины мысли» и любимые произведения поэта из моноспектакля Аверина «Все начинается с любви». Также в программе — песни на стихи Роберта Рождественского и музыку Яна Френкеля и Лоры Квинт. Главная сцена, 3 июня, 14:00 — 14:45

Артур Смольянинов: «Реки и улицы. Иосиф Бродский». Свое, особое прочтение Бродского представит актер, режиссер и автор оригинальной музыки — Артур Смольянинов. Его любовь к наследию «русского поэта, англоязычного эссеиста и гражданина Соединенных Штатов Америки» определила выбор темы для программы «Реки и улицы. Путешествие по смыслам и звукам». Это рифмо-инструментальная конструкция для голоса и гитары на основе поэтических наблюдений и зарисовок Иосифа Бродского, «своеобразный симбиоз из стихов и стихов, которые стали песнями». Главная сцена, 3 июня 16:00 — 16:45

Московский театр «Современник»: «75 минут поэзии, любви и музыки». Молодые артисты «Современника» представляют поэтический спектакль в постановке Игоря Кваши. В основу спектакля легли стихи разных авторов: Гумилева, Волошина, Маяковского, Есенина, Бродского, Ахматовой, Ахмадулиной, Евтушенко, Казаковой, Барто, Самойлова, Набокова, Тарковского, Берггольц. Будет звучать музыка Алексея Чернакова и мелодии Тутса Тилеманса, Дейва Брубека, Билли Стрейхорна в исполнении инструментального квартета. Главная сцена, 3 июня, 17:15 — 18:30

Вечер памяти Евгения Александровича Евтушенко. Актеры театра и кино разных поколений читают стихи Евгения Евтушенко. Откроет программу выступление лауреатов Всероссийского открытого конкурса юных талантов «Синяя птица». Завершающим номером станет рок-поэма «Ванька-Встанька» композитора Владимира Мулявина по стихотворению Евтушенко «Сказка о русской игрушке». В программе примет участие писатель, поэт и историк Игорь Волгин. Вечер ведет поэт Владимир Вишневский. Главная сцена, 3 июня, 19:30 — 20:45

«Площадь Маяковского: Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский». «Площадь Маяковского» — цикл поэтических вечеров театра «Современник» в рамках фестиваля «Оттепель: лицом к будущему». Евгений Павлов прочтет произведения Андрея Вознесенского. Стихи Роберта Рождественского прозвучат в исполнении Полины Пахомовой и Дмитрия Гирева. Главная сцена, 4 июня, 16:30 — 17:30

Электротеатр «Станиславский» представляет тексты лауреатов Литературной премии «Ясная Поляна». Совместный проект литературной премии «Ясная Поляна» и Электротеатра «Станиславский», артисты которого прочтут фрагменты произведений современных прозаиков, лауреатов премии последних лет: Андрея Битова, Наринэ Абгарян, Александра Григоренко, Романа Сенчина и Алексея Иванова. Главная сцена, 5 июня 15:00 — 16:00

«Круг чтения. Наш Пушкин». Более 15 лет в МХТ имени А.П.Чехова существует традиция проведения литературных вечеров «Круг чтения», автором идеи и бессменным режиссером которых является заслуженная артистка РФ, лауреат Государственной премии РФ Марина Брусникина. В день рождения Александра Сергеевича Пушкина команда «Круга чтения» представит поэтический вечер «Наш Пушкин». В вечере принимают участие актеры МХТ всех поколений и даже их дети. «Своего Пушкина» будут читать Ирина Мирошниченко, Евгений Киндинов, Авангард Леонтьев, Игорь Золотовицкий, Евгения Добровольская, Игорь Верник, Дарья Юрская и другие актеры. Главная сцена, 6 июня, 18:30 — 19:30

СХОДИТЬ В МУЗЕЙ

Государственная Третьяковская галерея: «Оттепель». Встреча с кураторами выставки и авторами каталога. Уникальное издание к выставке «Оттепель» посвящено эпохе советских 1950-х — 1960-х. Оттепель — важнейший политический, социальный и культурный проект в истории СССР — стал одной из «великих утопий» XX века, которая осуществлялась параллельно с демократическими преобразованиями и культурными революциями в странах Западной Европы и США. Книга содержит научные статьи о живописи, скульптуре, архитектуре, дизайне, моде, кино, театре, поэзии, литературе, охватывает вопросы социологии, политологии и философии этого времени. Иллюстративный ряд дает возможность по-новому взглянуть на историю советского искусства, рассмотреть взаимосвязи искусства, научно-технических открытий и социальных явлений, артикулировать проблемы этой эпохи. Издание дополняет подробная хроника событий с 1953-го по 1968 год. Литературная гостиная, 03 июня 15:00 — 16:00

Государственная Третьяковская галерея: «Тайны старых картин» и «Музейный детектив для детей и взрослых». Встреча с куратором выставки и автором книги. Семнадцать сюжетов о закулисной жизни музея — работе музейных технологов, реставраторов, историков искусства, проводящих атрибуцию произведений. Их многолетний труд помог картинам обрести авторов, забытым героям — имена, позволил разоблачить мистификации и обнаружить неведомые шедевры под известными изображениями. Вниманию читателей предлагаются увлекательные истории о произведениях русских художников конца XVIII — начала XX века. В книгу включены многочисленные, в том числе редкие, иллюстрации и краткий словарь музейных терминов. Литературная гостиная, 3 июня, 16:00 — 17:00

КУЛИНАРИЯ

Владислав Пискунов: «Русская кухня. Лучшее за 500 лет». Новый масштабный проект-исследование, посвященное русской кухне. Автор собрал самые знаковые рецепты, снабдил их историческими справками и доказал, что русская кухня — это не набор стереотипов из блинов и икры, а продуманная, нужная, естественная еда нашего человека. «Давайте готовить дома! — говорит Влад. — Умение готовить — это умение правильно выбирать хорошие отечественные продукты. Зачем придумывать новую русскую кухню? Достаточно вспомнить традиции, ведь русская кухня — это еда, которую едят миллионы». Нон-фикшн / Лекторий, 3 июня,18:45 — 19:30

Сталик Ханкишиев: «Шашлык». Известный кулинар представит новую книгу, объединившую лучшие рецепты для создания блюд на мангале. Нон-фикшн / Лекторий, 4 июня, 11:00 — 12:00

Ирина Чадеева. «Выпечка по ГОСТу». «Выпечка — это искусство!» — уверена Ирина Чадеева, известный автор кулинарных книг, ведущая мастер-классов, признанный эксперт во всем, что касается пирогов и тортов. Ее рецепты славятся удивительной точностью. На презентации книги «Выпечка по ГОСТу» Ирина ответит на вопросы своих многочисленных читателей и проведет автограф-сессию. Нон-фикшн / Лекторий, 5 июня, 16:30 — 17:00

ИСТОРИЯ/АРХИВЫ

Конкурс «Живая летопись: Судьба семьи в истории страны». Чем увлекались ваши бабушки и дедушки пятнадцать... Тридцать... Пятьдесят лет назад? О чем рассказывают или молчат ваши семейные реликвии? Ответить на эти и другие вопросы и создать собственную историю своего края школьники области смогут в рамках нового образовательного проекта «Живая летопись». Детям предлагают самостоятельно или с помощью опросника написать творческую работу по истории родного края и семьи. Компетентное жюри выберет трех победителей, а 50 лучших книг будет напечатано за счет издательства RIDERO. Комплект лучших книг будет передан в московские библиотеки в рамках презентации проекта. В презентации принимают участие литературный критик, сооснователь электронной издательской системы Ridero Александр Гаврилов, Поэт Вера Полозкова. Библиотека / Москва, 3 июня, 19:00 — 19:45

«Первая мировая война в фотографиях из фондов РГА ВМФ». Выпуск 1: личные фонды, выпуск 2: коллекции. Первый выпуск — Личные фонды — открывает публикацию фотоматериалов по истории Первой мировой войны (1914–1918) из фондов Российского Государственного архива Военно-Морского Флота Санкт-Петербурга (РГА ВМФ). Представленная подборка разнообразна по своему составу, видам и жанрам. Это фотографии видных деятелей флота, боевых действий, эпизодов службы и практических занятий личного состава и др. В фотографиях второго выпуска — Коллекции — нашли отражение эпизоды боевых действий, корабли и суда Российского императорского флота, повседневная жизнь личного состава. Значительное место отведено фотопортретам офицеров и нижних чинов. Данная серия — не просто альбомы фотографий, это издания справочно-информационного характера, в котором сочетаются элементы фотоальбома, биографического и архивного справочников. Нон-фикшн / Лекторий, 4 июня, 10:15 — 11:00

Ольга Берггольц. «Мой дневник. Т.1: 1923–1929». Первая книга многотомного издания дневников О.Ф.Берггольц, долгие годы находившихся на закрытом хранении в Российском государственном архиве литературы и искусства. Документы опубликованы впервые. В ходе презентации будет рассказано о судьбе архива Берггольц, о том, как идет работа над публикацией дневников, и почему первым в 2016 году вышел «Блокадный дневник». Нон-фикшн / Лекторий, 4 июня 12:30 — 13:15

Специальный номер журнала «Знамя» на тему «Память, говори». На презентации главный редактор журнала Сергей Чупринин, а также авторы номера обсудят, как современная литература говорит о прошлом, сохраняет личную и коллективную память. Художественная литература / Лекторий, 4 июня, 12:30 — 13:15

Презентация мемуаров жены первого президента России Наины Ельциной «Личная жизнь». Мемуары охватывают большой период времени — с 1930-х годов до наших дней. Наина Ельцина вспоминает историю своей семьи, корни которой уходят в село Титовка, расположенное на Южном Урале. Большая часть книги связана с именем Бориса Ельцина, с которым Наина Иосифовна прожила больше пятидесяти лет. В книге много подробностей, связанных с личной жизнью автора. Мемуары дают возможность иначе взглянуть на события недавней истории: первые всенародные выборы президента России, августовский путч 1991 года, распад СССР, политический кризис 1993 года, дефолт 1998-го. Нон-фикшн / Лекторий, 5 июня 18:00 — 19:00

НАПИСАТЬ ДИКТАНТ

Тотальный диктант с Леонидом Юзефовичем. Тотальный диктант — добровольный бесплатный диктант на русском языке для всех желающих, который проходит одновременно в десятках городов России и мира. Каждый год специально для акции текст диктанта пишет известный писатель. В 2017 году его придумал Леонид Юзефович, он же и продиктует свое сочинение, а эксперты проведут работу над ошибками. Организаторы и автор Тотального диктанта 2017 расскажут, почему сотни тысяч людей каждый год добровольно идут на диктант, и напомнят зрителям одно из самых проблемных правил русской орфографии. Главная сцена, 5 июня 16:30 — 17:30

ПОСМОТРЕТЬ КИНО

Предпремьерный показ документального фильма о путешествии Райнера Марии Рильке по России «В глазах мечта» (Россия-Германия-Швейцария). Фильм посвящен путешествию поэта Райнера Марии Рильке и Лу Андреас-Саломе в Россию в 1900 году. Дмитрий Петрович Бак, директор Государственного литературного музея, прочтет перед показом небольшую лекцию о Рильке. Режиссер фильма — Анастасия Александрова-Вайбель. Художественная литература / Лекторий, 4 июня, 15:00 — 15:45

ДЛЯ ДЕТЕЙ

«Веселые картинки». Книга «Веселое детство «Веселых картинок» посвящена 60-летию любимого миллионами соотечественников журнала. Она о художниках, с которых начиналась история журнала — Иван Семенов, Владимир Сутеев, Виталий Стацинский, Аминадав Каневский, Константин Ротов, Михаил Битный, Юрий Федоров, Анатолий Елисеев, Виктор Чижиков, Борис Фридкин и др. Детская сцена, 3 июня, 10:00 — 11:00

«Салон в Доме Герцена». В XIX веке были очень популярны литературные кружки и салоны. Сейчас эти традиции почти забыты, но каждый участник программы сможет почувствовать себя посетителем такого салона, узнать об этикете того времени, сыграть в традиционные салонные игры, обучиться танцам и освоить язык веера, которым активно пользовались дамы XIX века. Детская улица, 3 июня, 14:00 — 15:00

«Одежда мира». Детский писатель Елена Середа расскажет о своей новой книге «Одежда мира», а педагог Надежда Алексеева проведет по ней мастер-класс. Участники научатся отличать кику от кокошника (русские головные уборы), попробуют завернуться в классическую римскую тогу и потренируются в завязывании тюрбана. В ходе занятия дети узнают, из чего делали одежду в каменном веке, как одевались в Древнем Египте и Риме, что предлагала средневековая европейская мода, и какую одежду носят за Полярным кругом. Детская мастерская, 3 июня, 14:00 — 15:00

«История старой квартиры». О чем говорят нам платья, шляпки и сумочки? Просто ли это вещи, которые мы носим, или за ними скрывается что-то большее, что отражает реалии нашей жизни, наши радости и страхи, наши надежды и разочарования? Что вообще могут нам рассказать вещи об истории страны и людях, которые жили в ней? Издательский дом «Самокат» и проект Retrolooks, представляют книгу «История старой квартиры» историка Александры Литвиной и художницы Анны Десницкой, ставшей настоящим событием на российском книжном рынке, покажут ретродефиле, на котором можно будет увидеть прически, наряды и аксессуары детской и взрослой моды XX столетия (1900-1970-у), услышать рассказ о разных вехах нашей истории и музыку разных эпох. Детская сцена, 3 июня, 18:00 — 19:00

Станислав Востоков: «Брат-юннат». Станислав Востоков — русский Джеральд Даррелл и современный Виталий Бианки. Встреча с писателем и натуралистом, лауреатом премии «Заветная мечта», конкурса «Книгуру», премии им. В.П. Крапивина и художником иллюстратором Верой Цепиловой. Детская сцена, 3 июня, 19:00 — 20:00

«Каллиграмма». Видели ли вы когда-нибудь стихи, написанные в виде цветка или корабля? Такой прием называется «каллиграмма», и поэты-авангардисты часто использовали его в своем творчестве. Мы изучим этот прием и непременно попробуем сами сочинить стихи и написать их в форме бабочек, лесенок, а, может быть, даже в виде портретов. Детская улица, 3 июня, 19:00 — 20:00 Интерактивная программа

«За двумя зайцами». Творческая встреча с переводчиком английской литературы Григорием Кружковым и иллюстратором Сергеем Любаевым, лауреатом премии Астрид Линдгрен. Презентация книги «За двумя зайцами». Чтение пословиц с детьми, рисование по мотивам книги. Детская мастерская, 4 июня, 14:00 — 15:00

Встреча с детским поэтом Анастасией Орловой и актером театра и кино Анатолием Белым. Детский поэт Анастасия Орлова, лауреат премии президента РФ в области литературы и искусства, прочтет свои новые стихи. Детская сцена, 4 июня, 16:00 — 17:00

Встреча с Народным художником России Виктором Александровичем Чижиковым. Виктор Александрович — Народный художник России, автор рисунка «Олимпийский мишка», символа «Олимпиады-80». Детская сцена, 5 июня,16:00 — 17:00

Подготовила Наталья Кочеткова

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