Где теперь водку заряжать?

Пирамида Александра Голода, задуманная как мегагармонизатор пространства, простояла на обочине Новорижского шоссе (38-й километр) семнадцать с половиной лет, вызывая у кого-то сакральный трепет, а у кого-то — язвительные насмешки. Для большинства москвичей и гостей столицы 44-метровая конструкция была просто достопримечательностью — знаком того, что до МКАД осталось 19 километров. Но что бы мы, равно как и ее творец, ни думали о пирамиде, рванувший в понедельник ураган оставил от нее лишь мощеную площадку и груду развороченных панелей. Люди успели вовремя выйти. Не пострадал даже гулявший в загоне по соседству страус. Не обиделся на стихию и сам Голод: для него крушение — не конец, а начало нового, еще более масштабного проекта.

Нефть, газ, оружие, наркотики…

— Видите, вчера пирамиды не стало, а сегодня уже звонит глава района и приглашает к себе, — рассказывает «Ленте.ру» 68-летний, худощавый, слегка затравленный многолетними попытками донести до народа истину мужчина. — Четыре года я не мог пробиться, а теперь нужен. Видимо, хочет, чтобы я восстановил пирамиду. Нет, деньги мне не нужны. Земля тоже не нужна, она у меня в собственности. Мне нужно правильное отношение, нужно, чтобы проект продолжался. Разработаны биофизические технологии будущего, которые ждут своего внедрения. Пирамида наглядно демонстрировала, на что она способна. Вы даже не представляете, сколько за этим проектом стоит денег. Нефть, газ, оружие, наркотики — все в стороне.

Пирамида Голода до падения Фото: Павел Орлов 1 /3

Напомним: Александр Голод с отличием закончил мехмат ДГУ. До 1990 года преподавал в Днепропетровске, дорос до руководящих должностей, занимался расчетами математических моделей, организовал фирму, выпускающую гитарные струны, тренировал футбольную команду университета. В 1988 году познакомился с группой энтузиастов, изучающих эффект формы пирамид, и заболел этим навсегда. В 1990 году переехал в Москву и открыл НПО «Гидрометприбор». Заработанные деньги тратил на продолжение исследований.

Женщины беременеют, преступники исправляются

В результате 11-летнего изучения феномена в 1999 году на своей земле и на собственные деньги, при помощи одного напарника и одного подъемного крана, Голод построил на 38-м километре Новорижского шоссе пирамиду с высотой 44 метра и стороной основания 22 метра. До этого была построена 11-метровая пирамида в Раменском.

По теории Голода, особые пропорции и отношение ребер к сторонам света позволяют пирамиде собирать энергетические потоки и гармонизировать пространство. Попадая в эгрегор пирамиды, семена злаков удваивают урожайность, у людей и животных повышается иммунитет, проходят онкологические и прочие хронические заболевания, включая СПИД и гепатит, женщины беременеют, а патологические преступники начинают вязать и вышивать. Чем дольше стоит пирамида на своем месте — тем мощнее становятся ее эффекты, а специальные матрицы, заряженные в энергетических потоках внутри пирамиды, позволяют унести ее волшебные свойства с собой. Правда, стоило такое удовольствие до минувшего понедельника не очень дешево: заряженные каменные пирамидки, в зависимости от размера, продавались по цене от 4 до 15 тысяч рублей. Но разве в деньгах дело, когда речь идет о чуде?

— Я работал, например, с тюрьмами, — говорит Александр Ефимович. — Заряжал для них соль. Соль полежала сутки в пирамиде, потом ее отдали в тюремные пищеблоки. Через три месяца офицеры-режимники из всех участвовавших в эксперименте тюрем сказали мне одну и ту же фразу: «Впечатление такое, будто нам заменили весь контингент». То есть заключенные стали другими — стали человечнее!

Фото: Павел Орлов 1 /3

Космонавты вам расскажут

Расстроило ли его падение пирамиды? Александр Голод уверяет, что нисколько не расстроило. С 2010 года у него готов проект новой пирамиды — стометровой, который теперь самое время реализовать. А старая пирамида, мол, здорово износилась, и он некоторое время назад предупредил охрану, что как только подует сильный ветер, нужно сразу выводить из нее людей.

Кстати, так и случилось. Охрана вывела из павильона внутри пирамиды и продавцов, и покупателей за 20 минут до урагана. Шанс пострадать оставался только у страуса, разгуливающего в недалеком загоне, но даже птица осталась невредимой.

— Я не ожидал вообще, это было нечто! — о стихии Голод говорит с уважением. — Потому что по всем законам сопромата пирамида должна была, если она уже прогнила окончательно — а она серьезно прогнила, — сложиться вовнутрь, но ее прямо сдуло. Вон куда улетела. До загона со страусом 20 сантиметров не достала.

— Все, что я 27 лет наблюдаю вокруг своих пирамид, — это только баланс, только гармония, и все в превосходных степенях. Никаких других слов у меня не возникает. Особенно когда мы пробовали воздействовать нашими матрицами на новорожденных, на патологии новорожденных, на реанимацию новорожденных, было видно, как оживали эти одно-двухдневные детки. Не верите мне на слово? Вы у Семенова (генеральный конструктор НПО «Энергия») спросите: он отправил матрицу из моей пирамиды на станцию «Мир» — еще из тех, из маленьких. Или спросите у космонавтов, которые были на МКС. Когда туда француженка Клоди Эньере летала, там уже устанавливали матрицы нового образца. Расспросите — космонавты вам много интересного расскажут.

С наукой не все гладко

У пирамиды Голода на самом деле были поклонники. Внутри, в павильоне, почти всегда сидели люди, заряжавшиеся в энергетических потоках. Заходили буддисты — пели мантры. Заходили товарищи сомнительных вероисповеданий — бормотали заговоры. Женщины затаривались заряженной водой, тем более что пятилитровка стоила как в магазине.

Александр Голод Фото: Павел Орлов 1 /2

— Я лично ни с кем из постоянных посетителей не был знаком, — вспоминает Голод. — Но я их прекрасно понимаю. Для меня есть Творец, Всевышний. У больших ученых он почему-то называется «точка сингулярности». Кто-то зовет Художником. Кто-то — Высшим сознанием. То, что Он есть, для меня безусловно. А если это безусловно — то неважно, на каком языке с ним говорить. Важно говорить в правильном месте — этого вполне достаточно.

Среди адептов гармонизации пространства прамидами есть и вполне солидные организации. Так, строительство пирамиды заказывал «Газпром», крупные медицинские центры, отдельные города и даже страны (Грузия). За 17 лет Голод построил более 15 пирамид выше 11 метров и несколько поменьше, действующих, например, на отдельно взятый загородный коттедж с участком.

А вот с классической наукой все складывалось не так гладко. В начале нулевых годов прошла информация, что несколько институтов РАН подтвердили чудесные свойства пирамид Голода. Коллеги-журналисты тогда не поленились дозвониться до руководства этих институтов. В Гематологическом центре РАМН, НИИ вакцин и сывороток Мечникова и ряде других организаций от участия в экспериментах Голода открестились, а председатель комиссии по борьбе с лженаукой академик Э. Кругляков написал: «Сказки о волшебных свойствах пирамид не имеют под собой научных оснований».

А вы как думаете?

Вокруг участка Александра Голода, где в понедельник упала 44-метровая и запланирована на 2018 год 100-метровая пирамида, теперь почти сплошь элитные коттеджные поселки. Люди, заезжающие в ворота этих поселков на «гелендвагенах» и «куизерах», неохотно отвечали на мои вопросы. Но в целом никто из них в чудодейственную силу пирамиды не верил, а большинство вообще перестали ее замечать, как фонарь у подъезда.

— Не знаю... Если он бабла заработал на этом проекте — то молодец, флаг ему в руки, — угрюмо констатировал плотный мужчина, куривший рядом с черным Volkswagen Touareg. — А если нет... Тогда не знаю, каждый с ума по-своему сходит.

Лично мне, когда я смотрел на Александра Голода и слушал, что он говорит, не показалось, что проект пирамиды коммерческий. Он и одет не шикарно, и автомобиль у него не новый. Но мне понравились его глаза — хорошие. На мой взгляд, Голод больше похож на фанатичного ученого, чем на пройдоху-чудотворца их 1990-х. А сколько в его проекте науки, веры и заблуждения — пусть каждый решает самостоятельно.

Отъезжая, я увидел трех хорошо набравшихся работяг, бредущих вдоль дороги. «Эй, мужики, что вы думаете о пирамиде, которая упала?» — окликнул я их. «Думаем, где мы теперь водку заряжать будем!» — ответили мужики.