Иван Грозный, Владимир Ленин и теория заговора

С 3 по 6 июня на Красной площади проходит ежегодный книжный фестиваль. Около 400 издательств со всей России, в том числе университетских и музейных, представляют на нем свои новинки, бестселлеры и лонгселлеры. «Лента.ру» выбрала 16 изданий, которые стоит прочесть этим летом.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Михаил Гиголашвили «Тайный год» («Редакция Елены Шубиной»)

Роман-размышление о природе власти. Осенью 1575 года Иван Грозный покидает Москву и удаляется в свое имение Александровку, формально оставив престол на крещеного татарина Симеона Бекбулатовича. О двух неделях жизни царя и рассказывает роман со всеми возможными подробностями: от принятия ванны, смены белья, болей в суставах, снов и молитв до бесед с послами и купцами, написаний государственных писем и раздумий о том, что делать с лиходейной опричниной, вороватыми слугами и мздоимцами «на местах». Тем более если дал зарок не проливать крови.

Майя Кучерская «Ты была совсем другой: одиннадцать городских историй» («Редакция Елены Шубиной»)

Если держать в голове, что литературное произведение — это способ познания мира, Бога и человека, то проза Майи Кучерской как нельзя более точно соответствует этой задаче. Места действия ее рассказов из нового сборника различны, герои не похожи друг на друга, но вся книга о том, как понять законы мироздания и тех, кто по ним живет.

Юлия Яковлева «Вдруг охотник выбегает» (изд-во «Эксмо»)

Большинство людей боятся напрямую говорить о страшном. Им проще вынести казни, массовые репрессии, многотысячные жертвы в иной вымышленный, литературный мир. Поэтому Юлия Яковлева придумала написать цикл сказок для подростков о 1930-1940-х годах советской истории. А со взрослыми на ту же тему поговорить через детектив, который сочетает в себе скандинавскую напряженность сюжета и сугубо российские детали быта.

Ю Несбё «Жажда» (перевод Е. Лавринайтис, изд-во «Азбука»)

11-й по счету (и нет — не надоело) роман о детективе Харри Холе, в котором есть все, за что читатели любят Несбе и его героя: сложный характер самого Холе, его мятежное прошлое и запутанное дело, грозящее большим количеством трупов, если не поторопиться пошевелить мозгами.

Дженнифер Линч «Твин Пикс. Тайный дневник Лоры Палмер» (перевод Ю. Кацнельсона, изд-во «Азбука»)

Тот случай, когда кино и литература не соперничают, а идут рука об руку. Прямо сейчас можно не только смотреть продолжение того самого «Твин Пикса», но и читать дневник Лоры Палмер, найденный агентом Купером. Дженнифер Линч — известный режиссер и сценарист, дочь Дэвида Линча, в деталях рассказала о том, какое отношение Боб имел к Лоре Палмер.

Майкл Шейбон «Лунный свет» (перевод Е. Доброхотовой-Майковой, изд-во «Азбука»)

Завораживающая по фактуре и интонации семейная сага, в которой внук рассказывает об открывшейся ему жизни деда и бабки. Очередной пример того, как в описании частной человеческой жизни можно изложить всю историю ХХ века, но пример не рядовой, а выдающийся.

Маргарет Этвуд «Ведьмино отродье» (перевод Т. Покидаевой, изд-во «Эксмо»)

Переложить известный сюжет на современный лад — прием древний как мир. Так поступал еще Уильям Шекспир. Стоит ли удивляться, что теперь современные литераторы излагают шекспировские коллизии словами эпохи YouTube и рэпа. Классик мировой и канадской литературы, лауреат Букеровской премии Маргарет Этвуд актуализировала сюжет «Бури» Шекспира, рассказав об успешном театральном режиссере, потерявшем дочь и удалившемся от мирской суеты.

Кадзуо Исигуро «Погребенный великан» (перевод М. Нуянзиной, изд-во «Эксмо»)

Роман о важности и болезненности памяти. Личной и коллективной. Знаменитый британец, автор «Остатка дня» и «Не отпускай меня», задается вопросом: что лучше — помнить и страдать, ревновать, испытывать жажду мести или забыть, но вместе с памятью потерять и глубину восприятия жизни.

БИОГРАФИИ

Элиэтт Абекассис «Тайна доктора Фрейда» (перевод Л. Ефимова, изд-во «Эксмо»)

Учение Фрейда так повлияло на всю последующую культуру, что его фигура продолжает привлекать пристальное внимание. Французская писательница Элиэтт Абекассис пробует ответить на вопрос, почему в 1938 году, когда все было готово для переезда ученого из нацистской Австрии в Англию, он медлил с отъездом, и какую роль во всей этой истории сыграла Мари Бонапарт, родственница французского полководца и ученица автора теории психоанализа.

«Цветочки Александра Меня» (составитель Ю. Пастернак, «Редакция Елены Шубиной»)

Книга свидетельств об отце Александре Мене. Друзья, прихожане, близкие — Наталия Басовская, Соломон Волков, Александр Галич, Екатерина Гениева, Фазиль Искандер, Майя Кучерская, Александр Солженицын, Владимир Спиваков, Людмила Улицкая, Сергей Юрский и другие — вспоминают трагически погибшего священника.

Марта Грэм «Память крови. Автобиография» (перевод В. Щелкиной, GARAGE DANCE)

Автобиография одной из основоположниц искусства современного танца, одинаково сильно повлиявших на Майю Плисецкую, Пину Бауш и хореографию сегодняшнего дня. Про ее артистов говорили, что «Труппа Марты Грэм — единственная танцевальная труппа в Америке, в которой мужчины страдают завистью к вагине», — отмечала основательница школы.

Лев Данилкин «Ленин. Пантократор солнечных пылинок» (изд-во «Молодая гвардия»)

Ленин — кудрявый пухлощекий мальчик с октябрятской звездочки и Ленин — гипсовый памятник из районного сквера. Вот от таких Лениных и пытается отвести читателя Лев Данилкин и совершает почти невозможное: разбивает вековую забронзовелость и говорит о своем герое как о живом человеке с массой любопытных подробностей. Попытка сама по себе достойная уважения, а ее реализация — восхищения.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Алексей Иванов «Дебри. Россия в Сибири: от Ермака до Петра» («Редакция Елены Шубиной»)

Жанровое определение книги: документальный нон-фикшн по миру романа «Тобол». Иными словами, это своего рода комментарий Алексея Иванова-историка на полях романа Алексея Иванова-писателя. И, как известно, такого рода комментарии (а этот жанр знаменитым пермяком любим) читаются с неменьшим интересом, чем его проза.

Джулия Шоу «Ложная память. Почему нельзя доверять воспоминаниям» (перевод И. Никитиной, изд-во «Азбука»)

В исторической науке дневники и мемуары считаются отнюдь не самыми надежными источниками. Биологи готовы поддержать историков в их скепсисе по отношению к человеческим свидетельствам. Память нас обманывает, потому что подвержена влиянию огромного количества факторов. О механизмах этого влияния и рассказывает книга Джулии Шоу.

Александр Соколов «Ученые скрывают? Мифы XXI века» (изд-во «Альпина нон-фикшн»)

Математик и научный журналист Александр Соколов приводит в своей книге наиболее часто задаваемые профанной аудиторией вопросы вроде «А правда, что египтяне не могли построить пирамиды, древние британцы не сами воздвигли Стоунхендж, а человек — продукт генной инженерии инопланетян?» И пробует объяснить, почему в эпоху, когда наука достигла настоящих высот, лженаука развивается не менее уверенно.

Роб Бразертон «Недоверчивые умы. Чем нас привлекают теории заговоров» (перевод М. Багоцкой, П. Купцова, изд-во «Альпина нон-фикшн»)

Автор — обладатель научной степени по психологии — не пытается ответить на вопрос, правда ли, что американцы на самом деле не были на Луне, а лишь выдали желаемое за действительное. Ему интереснее понять, что есть такого в человеческой природе, что заставляет людей придумывать альтернативные теории.