«Именные» льготы

В конце мая, 26-го числа, бизнес отметил свой профессиональный праздник — День предпринимательства, ознаменовавшийся проведением форума «Бизнес-весна» в Центре международной торговли. Мероприятие запомнилось не только бурными дискуссиями о ведении бизнеса в Москве, но и своеобразным подарком предпринимателям — широкой линейкой новых льгот для бизнеса, анонсированных столичными властями.

Льготное подключение

Выступая перед гостями форума, мэр Москвы Сергей Собянин пообещал в ближайшее время, «помимо тех льгот и преференций, которые в настоящее время существуют в столице», принять «целый пакет налоговых льгот и преференций по оказанию помощи бизнесу». В частности, речь идет о 50-процентной компенсации за технологическое присоединение новых предприятий. Это одна из наиболее злободневных тем для девелоперов, ведь львиная доля расходов приходится именно на подключение к инженерным коммуникациям.

«Это дорого, тяжело, и часто бизнес останавливается именно из-за этого, не развивается. Мы будем компенсировать половину всех затрат на техническое присоединение», — пообещал градоначальник.

Комментируя обещание Собянина, директор по развитию ГК «Гранель» Андрей Цвет в беседе с «Лентой.ру» заметил: «Это давно назревший вопрос, поскольку, действительно, присоединение к инженерным коммуникациям длительный, сложный и дорогостоящий процесс. Еще в прошлом году депутаты Госдумы РФ предлагали затраты на эти объекты относить к себестоимости проекта. Безусловно, рентабельность, привлекательность проектов подобные меры увеличат, а конечная стоимость может быть снижена».

В то же время социальный предприниматель, основатель маркетингового агентства «Алехин и партнеры» Роман Алехин в разговоре с «Лентой» указал на другую проблему, с которой сталкивается бизнес: «Компенсация расходов на техническое присоединение новых предприятий может одновременно стать и очень заманчивым предложением для бизнеса, и столкнуться с рядом трудностей. Присоединение к инженерным коммуникациям в Москве очень дорого и для многих предпринимателей является камнем преткновения при развитии бизнеса. Однако стоит учитывать, что финансовая составляющая не самая большая проблема технического присоединения. Чуть ли не большей является получение всех необходимых для этого разрешительных документов. Поэтому подобная мера будет эффективной в том случае, если вместе с финансированием будут осуществлены какие-то действия по снижению барьеров при согласовании документации».

Ставка на конкурентные технологии

Другая инициатива, анонсированная Собяниным, которая может обрадовать технологичные компании, — компенсация до 15 процентов вложений в оборудование высокотехнологичных предприятий и снижение налога до 10 процентов на прибыль для инвестиционных приоритетных проектов, к которым будут относиться, например, резиденты технопарков.

Впрочем, уже сегодня мэрия предоставляет технопаркам льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество, а также сниженные ставки арендной платы за землю. Резидентам технопарков помещения обходятся очень недорого. Благодаря этим мерам в столице уже создано 24 промышленных комплекса и 28 технопарков. Пожалуй, это стало одной из главных причин того, что с 2013 года, несмотря на кризис, в Москве не снижается объем инвестиций в основной капитал.

Управляющий партнер консалтинговой компании KirikovGroup Даниил Кириков выразил уверенность, что высокотехнологичные предприятия будут в ближайшие годы бурно развиваться независимо от того, предоставят власти какие-либо стимулы или нет, так как эта область сейчас находится в фазе активного роста. Однако новые инициативы столичных властей могут повысить привлекательность технологичных компаний для иностранных инвесторов.

«В целом подобная инициатива столичных властей вполне согласуется с общим направлением на привлечение инвестиций и помощь малому и среднему бизнесу, который скоро может серьезно пострадать от программы реновации. Поэтому сейчас любые инициативы, направленные на его поддержку, будут очень кстати», — заключил Кириков.

Впрочем, Собянин заочно поспорил с Кириковым. Коснувшись темы реновации, градоначальник заверил, что объекты малого и среднего бизнеса, расположенные на первых этажах сносимых пятиэтажек, находятся не в лучших условиях, «поскольку здания не приспособлены для торговли и услуг». Мэр пообещал, что «все преференции по выкупу помещений, которые сегодня есть у малого бизнеса, арендующего у города помещения, мы постараемся сохранить». Остается дождаться итогов грандиозной программы реновации.

При этом, говоря о малом и среднем бизнесе, Собянин указал, что МСП в столице активно развивается: в сравнении с любой точкой на карте России в Москве регистрируется в два раза больше таких предприятий. Немаловажную роль в этом сыграло развитие патентной системы налогообложения.

В 2016 году в Москве приобрели более 55 тысяч патентов, что принесло столичному бюджету 3,5 миллиарда рублей. Комментируя причины востребованности ПСН, руководитель налоговой практики BMS LawFirm Давид Капианидзе отметил: «Популярность патентов вполне объяснима — это самая удобная система налогообложения на данный момент, к тому же очень простая в оформлении. Патент освобождает от уплаты других видов налогов, необходимости ведения бухгалтерии и прочих организационных вопросов. Многие ИП выбирают патенты также в качестве освобождения от торгового сбора». По словам эксперта, нововведения серьезно способствовали «обелению» бизнеса. «Введение патентов уже в значительной мере оказало влияние на выведение бизнеса из тени — по разным оценкам, от 30 до 40 процентов розничной торговли», — заметил он в беседе с «Лентой.ру».

День предпринимателя, участником которого стал Собянин, является ежегодной встречей, подводящей итоги половины делового сезона. На площадке форума сити-менеджеры и бизнесмены обсуждают наиболее актуальные направления сотрудничества и необходимые условия для развития эффективной предпринимательской среды и привлекательного инвестиционного климата города.

В этом году обсуждались такие темы, как «Комплексное развитие территории», «Консультативная поддержка предпринимателей», «Инструменты повышения доступа МСП к участию в закупках», «Франчайзинг: инструкция по применению» и многие другие. Хочется верить, что к «Бизнес-весне — 2018» все инициативы, анонсированные властями, будут реализованы в полном объеме.

