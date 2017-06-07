Бизнес
 
Последние новости
Рада провозгласила вступление в НАТО внешнеполитическим приоритетом Украины
Оливер Стоун раскрыл цель создания фильма о Путине
Названо количество воды в гигантском подземном океане
Российский хоккеист назвал Олимпиаду посредственным турниром
В Москве школьный охранник умер на работе в ночь перед экзаменом  
В Чернобыле открыли первый хостел
«Нафтогаз» назвал условие переговоров с «Газпромом» по поставкам после 2019 года
Популярные новости
«Нафтогаз» назвал условие переговоров с «Газпромом» по поставкам после 2019 года
Власти Крыма обвинили Украину в давлении на Джамалу
В рейтинг университетов мира вошли 24 российских вуза
СМИ узнали о требованиях арабских стран к Катару для восстановления отношений
Пересмотрены время и место появления человека разумного
На территории посольства США в Киеве прогремел взрыв
В Чернобыле открыли первый хостел

«Именные» льготы

Технологичные производства и новые предприятия поддержат адресными мерами

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: dnpp.mos.ru

В конце мая, 26-го числа, бизнес отметил свой профессиональный праздник — День предпринимательства, ознаменовавшийся проведением форума «Бизнес-весна» в Центре международной торговли. Мероприятие запомнилось не только бурными дискуссиями о ведении бизнеса в Москве, но и своеобразным подарком предпринимателям — широкой линейкой новых льгот для бизнеса, анонсированных столичными властями.

Льготное подключение

Выступая перед гостями форума, мэр Москвы Сергей Собянин пообещал в ближайшее время, «помимо тех льгот и преференций, которые в настоящее время существуют в столице», принять «целый пакет налоговых льгот и преференций по оказанию помощи бизнесу». В частности, речь идет о 50-процентной компенсации за технологическое присоединение новых предприятий. Это одна из наиболее злободневных тем для девелоперов, ведь львиная доля расходов приходится именно на подключение к инженерным коммуникациям.

«Это дорого, тяжело, и часто бизнес останавливается именно из-за этого, не развивается. Мы будем компенсировать половину всех затрат на техническое присоединение», — пообещал градоначальник.

Комментируя обещание Собянина, директор по развитию ГК «Гранель» Андрей Цвет в беседе с «Лентой.ру» заметил: «Это давно назревший вопрос, поскольку, действительно, присоединение к инженерным коммуникациям длительный, сложный и дорогостоящий процесс. Еще в прошлом году депутаты Госдумы РФ предлагали затраты на эти объекты относить к себестоимости проекта. Безусловно, рентабельность, привлекательность проектов подобные меры увеличат, а конечная стоимость может быть снижена».

В то же время социальный предприниматель, основатель маркетингового агентства «Алехин и партнеры» Роман Алехин в разговоре с «Лентой» указал на другую проблему, с которой сталкивается бизнес: «Компенсация расходов на техническое присоединение новых предприятий может одновременно стать и очень заманчивым предложением для бизнеса, и столкнуться с рядом трудностей. Присоединение к инженерным коммуникациям в Москве очень дорого и для многих предпринимателей является камнем преткновения при развитии бизнеса. Однако стоит учитывать, что финансовая составляющая не самая большая проблема технического присоединения. Чуть ли не большей является получение всех необходимых для этого разрешительных документов. Поэтому подобная мера будет эффективной в том случае, если вместе с финансированием будут осуществлены какие-то действия по снижению барьеров при согласовании документации».

Ставка на конкурентные технологии

Другая инициатива, анонсированная Собяниным, которая может обрадовать технологичные компании, — компенсация до 15 процентов вложений в оборудование высокотехнологичных предприятий и снижение налога до 10 процентов на прибыль для инвестиционных приоритетных проектов, к которым будут относиться, например, резиденты технопарков.

Впрочем, уже сегодня мэрия предоставляет технопаркам льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество, а также сниженные ставки арендной платы за землю. Резидентам технопарков помещения обходятся очень недорого. Благодаря этим мерам в столице уже создано 24 промышленных комплекса и 28 технопарков. Пожалуй, это стало одной из главных причин того, что с 2013 года, несмотря на кризис, в Москве не снижается объем инвестиций в основной капитал.

Управляющий партнер консалтинговой компании KirikovGroup Даниил Кириков выразил уверенность, что высокотехнологичные предприятия будут в ближайшие годы бурно развиваться независимо от того, предоставят власти какие-либо стимулы или нет, так как эта область сейчас находится в фазе активного роста. Однако новые инициативы столичных властей могут повысить привлекательность технологичных компаний для иностранных инвесторов.

«В целом подобная инициатива столичных властей вполне согласуется с общим направлением на привлечение инвестиций и помощь малому и среднему бизнесу, который скоро может серьезно пострадать от программы реновации. Поэтому сейчас любые инициативы, направленные на его поддержку, будут очень кстати», — заключил Кириков.

Впрочем, Собянин заочно поспорил с Кириковым. Коснувшись темы реновации, градоначальник заверил, что объекты малого и среднего бизнеса, расположенные на первых этажах сносимых пятиэтажек, находятся не в лучших условиях, «поскольку здания не приспособлены для торговли и услуг». Мэр пообещал, что «все преференции по выкупу помещений, которые сегодня есть у малого бизнеса, арендующего у города помещения, мы постараемся сохранить». Остается дождаться итогов грандиозной программы реновации.

При этом, говоря о малом и среднем бизнесе, Собянин указал, что МСП в столице активно развивается: в сравнении с любой точкой на карте России в Москве регистрируется в два раза больше таких предприятий. Немаловажную роль в этом сыграло развитие патентной системы налогообложения.

В 2016 году в Москве приобрели более 55 тысяч патентов, что принесло столичному бюджету 3,5 миллиарда рублей. Комментируя причины востребованности ПСН, руководитель налоговой практики BMS LawFirm Давид Капианидзе отметил: «Популярность патентов вполне объяснима — это самая удобная система налогообложения на данный момент, к тому же очень простая в оформлении. Патент освобождает от уплаты других видов налогов, необходимости ведения бухгалтерии и прочих организационных вопросов. Многие ИП выбирают патенты также в качестве освобождения от торгового сбора». По словам эксперта, нововведения серьезно способствовали «обелению» бизнеса. «Введение патентов уже в значительной мере оказало влияние на выведение бизнеса из тени — по разным оценкам, от 30 до 40 процентов розничной торговли», — заметил он в беседе с «Лентой.ру».

День предпринимателя, участником которого стал Собянин, является ежегодной встречей, подводящей итоги половины делового сезона. На площадке форума сити-менеджеры и бизнесмены обсуждают наиболее актуальные направления сотрудничества и необходимые условия для развития эффективной предпринимательской среды и привлекательного инвестиционного климата города.

В этом году обсуждались такие темы, как «Комплексное развитие территории», «Консультативная поддержка предпринимателей», «Инструменты повышения доступа МСП к участию в закупках», «Франчайзинг: инструкция по применению» и многие другие. Хочется верить, что к «Бизнес-весне — 2018» все инициативы, анонсированные властями, будут реализованы в полном объеме.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Бизнес09:52 7 июня

Внедорожный сезон

Самые популярные кроссоверы российского рынка
10:48 2 июня

Сечин предупредил о неустойчивости нефтяного рынка

03:26Сегодня

Названы сроки появления в России беспилотной доставки из интернет-магазинов

09:37 2 июня

Шувалов подтвердил высокую готовность приватизации «Совкомфлота»

Бизнес14:28 7 июня

«Мы помогаем инвесторам кредитами и инфраструктурой»

Олег Кожемяко об основных инвестиционных проектах Сахалина
10:38Сегодня

«Нафтогаз» назвал условие переговоров с «Газпромом» по поставкам после 2019 года

14:05 6 июня

В «Газпроме» опровергли отмену правила take or pay в контракте с «Нафтогазом»

12:51 2 июня

Одобрены первые заявки на кредиты для получателей дальневосточного гектара

Бизнес13:55 7 июня

Время тепла

Эксперты обсудили правила инвестиционной привлекательности для отрасли теплоснабжения
17:31 7 июня

Госкомпаниям запретят покупать самолеты бизнес-авиации за рубежом

13:31 6 июня

GQ выдвинул сооснователя Mail.ru Group на получение премии «Человек года»

12:12 2 июня

Глава «Роснефти» подтвердил возможность мирового соглашения с АФК «Система»

Россия
Андрей Кураев«А ты обязан целовать им волосатые руки»
Андрей Кураев о попах-растлителях, показной роскоши и сериале «Молодой папа»
Анна Федорова: Время милосердия
Кому нужны «списки политзаключенных»
«Шанс выжить есть только у грамотного пациента»
Из-за нехватки лекарств в регионах умирают люди
Матвиенко направила телеграмму спикеру парламента Ирана со словами поддержки
Виновный в смертельном ДТП водитель Ferrari сбежал из России
Реновационный опыт
Как экс-министр Большого Парижа оценивает программу сноса хрущевок
В Госдуме заявили об упадке этики международных отношений
Все материалы
Мир
Лучше сделки хуже нет
Возможна ли перезагрузка в отношениях Ирана и Соединенных Штатов
epa06014207 Iranian army soldiers stand near parliament building during an attack in Tehran, Iran, 07 June 2017. At least seven people were killed and several others were wounded following twin attacks on Iran's parliament building and the mausoleum of former supreme leader, Ayatollah Khomeini, in the Iranian capital Tehran on 07 June, according to official sources. EPA/HOSSEIN MERSADIАтака на аятолл
Двойной теракт в Тегеране
Голоса с постсоветского пространства
В преддверии выборов русскоязычные начали влиять на политику в Германии
Адвокат рассказал о чувствах Трампа из-за расследования связей с Россией
СМИ сообщили о 16 погибших в результате теракта в Тегеране
Тимофей Бордачев: Страшный общий дом
Европе придется выбирать между «израилизацией» и сохранением привычных свобод
Нарендра Моди и Владимир ПутинСлоны идут на север
О чем договорились Нарендра Моди и Владимир Путин в Санкт-Петербурге
Все материалы
Бывший СССР
Андрей ПарубийВзяли членство в свои руки
Почему на Украине снова заговорили о необходимости скорого вступления в НАТО
На западе Украины неизвестные сожгли автомобиль депутата Рады
Рада провозгласила вступление в НАТО внешнеполитическим приоритетом Украины
50 населенных пунктов Донбасса остались без воды из-за обстрела насосной станции
Расследование дела о взрыве у посольства США в Киеве передали СБУ
Аваков подписал несуществующее соглашение о безвизовом режиме со Швейцарией
На территории посольства США в Киеве прогремел взрыв
Все материалы
Финансы
«Есть возможности для сознательного ослабления рубля»
Кто сыграет против укрепления российской валюты
ЦБ определил время запуска нового механизма санации банков
Беднякам здесь не место
Почему правительство провалило программу «народных облигаций»
Россия присоединилась к конвенции по противодействию уходу от налогообложения
Карта «Мир» станет зачеткой для студентов
Объем продовольственной помощи малоимущим россиянам назвали недостаточным
Эксперты спрогнозировали ослабление рубля во второй половине 2017 года
Все материалы
Бизнес
Внедорожный сезон
Самые популярные кроссоверы российского рынка
«Мы помогаем инвесторам кредитами и инфраструктурой»
Олег Кожемяко об основных инвестиционных проектах Сахалина
«Именные» льготы
Технологичные производства и новые предприятия поддержат адресными мерами
Названы сроки появления в России беспилотной доставки из интернет-магазинов
«Нафтогаз» назвал условие переговоров с «Газпромом» по поставкам после 2019 года
В «Газпроме» опровергли отмену правила take or pay в контракте с «Нафтогазом»
Госкомпаниям запретят покупать самолеты бизнес-авиации за рубежом
Все материалы
Силовые структуры
Помощник водолаза
Как создавался подводный робот для флота
Закон — «Сайга»
Почему массовые убийцы предпочитают оружие, скопированное с боевого
Самолет наизнанку
Как МиГ воспроизводит поведение самолетов на земле
СМИ сообщили о задержании в Вязниках одного из лидеров таджикской мафии
Газета сообщила о сокращении заказа на Ил-76МД-90А из-за неверного расчета цены
КНДР запустила несколько противокорабельных ракет
На Курском вокзале Москвы задержали демобилизованного солдата с гранатами
Все материалы
Наука и техника
Пуск «Зенита» с «Морского старта»Це перемога
Украинский «Южмаш» в обход «Роскосмоса» возобновил производство ракет «Зенит»
Никакого праздника
Apple рассекретила новые устройства и операционные системы
Грязная бумага
Как американские газеты превратились в рассадник лжи
Названо количество воды в гигантском подземном океане
Доказано влияние употребления коровьего молока в раннем возрасте на рост
Пересмотрены время и место появления человека разумного
«Протон-М» стартовал впервые после вызванного проблемами с двигателями перерыва
Все материалы
Спорт
Межсезонные колебания
Переименование «Терека», революция в «Зените» и другие события летнего перерыва
Болгарский футболист попил пива во время матча и забил на последней минуте
Месси продлит контракт с «Барселоной»
Уехавший в Англию тренер Слуцкий рассказал о любви к России
Пять болельщиков «Нэшвилла» выпили 115 бутылок пива в день финала Кубка Стэнли
Головы сложили в поле
Как футболисты умирали во время матчей
Капитан «Терека» порадовался переименованию клуба в «Ахмат»
Все материалы
Культура
Увековеченное
История фотографии от XIX столетия до Родченко и хроники Августовского путча
Кирилл Разлогов: Ад замаячил снова
Дело о пяти миллионах
«Обычно женщина в кино является объектом любования»
Крис Пайн о «Чудо-женщине» и сексизме Голливуда
Оливер Стоун раскрыл цель создания фильма о Путине
Власти Крыма обвинили Украину в давлении на Джамалу
Солистка «Ленинграда» пропустит ряд концертов тура из-за болезни
Минкульт предложил ограничить число сеансов каждой ленты в кинотеатрах
Все материалы
Интернет и СМИ
Москалям вход воспрещен
Кто стоит за новой соцсетью для украинцев
Только для избранных
Почему в сети сходят с ума по чернокожим, чесноку и башенным кранам
Эпидемия зомби
Китайцы превращают компьютеры в послушные машины для зарабатывания денег
На американца положили гигантский надувной шар с водой и проткнули его отверткой
В сети вспомнили не существовавшие в 2007 году слова и фразы
Детский монстр стал мемом для геев
Толстая девочка ответила на травлю фотографией в розовом купальнике
Все материалы
Ценности
«Стараться понравиться мужчине — это и есть быть женщиной»
Эдуардо Феррейра объяснил феминисткам пользу макияжа
Думай о хорошем
Что такое Cause marketing и как его использует индустрия моды
A. Lange & Sohne изменил цвет циферблата классического хронографа
Emilio Pucci сшил одежду любителям путешествий
Chanel отправил дочь Уилла Смита гулять по Токио
Марка adidas решила бороться с проблемой выцветания кораллов
Montblanc предложил автогонщикам золотой хронограф
Все материалы
Путешествия
Путешествие в Галикарнас
Турецкий Бодрум становится новым центром элитного туризма
Не нужно аплодировать!
Что больше всего бесит бортпроводниц
В Чернобыле открыли первый хостел
Пассажирам в аэропорту Дубая разрешили использовать смартфоны вместо паспортов
Проблемы с рейсами «Вим-Авиа» коснулись 10 тысяч пассажиров
Росавиация опровергла возможность отмены всех чартеров
Швейцарский синдром
Почему россияне поехали в Альпы заниматься спортом
Все материалы
Из жизни
Мейкап по-восточному
Мусульманские бьюти-блогеры учат западных девушек основам красоты
Остаться реставеком
Как живется самой многочисленной группе современных рабов
Суперлюди среди нас
Необычные фитнес-лидеры завоевывают популярность у поклонников ЗОЖ
В Лос-Анджелесе полицейский станцевал сальсу на музыкальном фестивале
Подтягивания сержанта морской пехоты США прославились в сети
Португалец посадил собаку за руль пикапа
Глухая американка приняла участие в музыкальном конкурсе
Все материалы
Ездим на быстрейшем кроссовере планеты
Карельский Нюрбургринг и самый быстрый кроссовер в мире – Bentley Bentayga
5 конкурентов Renault Koleos
С какими автомобилями придется побороться за покупателей новому кроссоверу
Угадай, где выпущена эта машина
Хитрый тест на знание географии мирового автопрома
Сумасшедшие «каблучки»
Невероятные фургончики из Японии, но очень-очень маленькие
«АвтоВАЗ» начал выпуск газовой «Весты»
Audi R8, RS6 и S8 сравнили в гонке на дрэговой прямой
Tesla разрешит клиентам поучаствовать в разработке грузовика
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы