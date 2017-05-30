Сладкая жизнь

Москва остается одним из крупнейших индустриальных регионов России. Политика импортозамещения, проводимая федеральными властями, придала пищевой промышленности в столице дополнительный импульс. Несмотря на общероссийскую экономическую стагнацию, властям Москвы удалось стимулировать развитие «пищевки» — во многом благодаря продуманной системе налоговых льгот приоритетным предприятиям.

Ударный труд

В ноябре 2016 года мэр Москвы Сергей Собянин объявил о присвоении статуса промышленного комплекса шести столичным компаниям. Среди них оказались и два пищевых производства — кондитерская фабрика «Ударница», расположенная в центре столицы, и кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» на юго-западе города. Оба флагманских предприятия обеспечивают работой почти 3 тысячи человек.

Пищевая промышленность давно выступает одним из локомотивов столичной экономики. Например, по данным за 2007 год, на долю Москвы приходилось 16,3 процента общероссийского производства пищевых концентратов. Сейчас этот показатель еще вырос. Неудивительно, что власти уделяют большое внимание подобным производствам. В апреле 2016 года Собянин посетил Московский мельничный комбинат №3. В ходе мероприятия градоначальник сообщил, что столичным производителям хлеба и молока предоставлены дополнительные налоговые льготы, как и в случае с «Ударницей» и «Черемушками».

Повышенное внимание столичных властей к пищевой промышленности объяснимо: это не только гарантия продуктовой безопасности города и страны. Москва — центр крупнейшей городской агломерации в Европе и одной из крупнейших в мире, столица занимает третье место в Европе по объему потребительских расходов. Поэтому свежая и вкусная еда здесь всегда будет востребована практически в любых количествах.

По статистике департамента экономической политики и развития Москвы (ДЭПР), больше четверти (26 процентов) производственной выручки сосредоточено в московской пищевой промышленности. Для сравнения: на долю микроэлектроники приходится лишь 8 процентов, бумажного производства и автомобилестроения — по 7 процентов.

«Дымовское колбасное производство» Фото: Владимир Песня / РИА Новости





В пищевой промышленности Москвы заняты 90 тысяч человек — это 15 процентов общего числа занятых в обрабатывающем секторе. Все последние годы «пищевка» находится на подъеме: в 2014-2015 годах в этом сегменте наблюдался стабильный рост выручки — более 21 процента.

Намолоть на миллиарды

Московские власти последовательно реализуют систему мер в поддержку реального сектора, снижающих издержки реального сектора и формирующих спрос на продукцию локализованных в городе производств. Ключевые критерии при этом — фонд оплаты труда, инвестиции, выручка в расчете на гектар и зарплата сотрудников. Для города важно, чтобы производство было и компактным, и современным. Чем меньше и высокопроизводительней предприятие, тем больше ему полагается льгот. Меры нацелены на создание высокооплачиваемых рабочих мест, гарантирующих дополнительные поступления НДФЛ в столичный бюджет.

«В Москве принят специальный закон по поддержке промышленности», — подчеркнул Сергей Собянин. Документ, упомянутый градоначальником, утвердили в 2015 году для стимулирования производства на территории города. Статус промышленного комплекса — не дань моде, а действенный механизм поддержки производства, который предусматривает существенные налоговые льготы.

Предприятия получают льготы по налогу на прибыль (12,5 процента вместо 18 процентов), налогу на имущество (уплачивается 50 процентов от исчисленной суммы налога при текущей ставке 2,2 процента от балансовой стоимости объекта или 1,4 процента от кадастровой стоимости), земельному налогу (снижение на 80 процентов) и арендной ставке за землю (снижение на 80 процентов — с 1,5 процента до 0,3 процента). В результате компании, воспользовавшиеся мерами поддержки, могут очень серьезно снизить налоговую нагрузку, на 17-25 процентов.



Перечень требований к кандидатам на льготы четкий и ясный: фонд оплаты труда должен составлять не менее 106,9 миллиона рублей на один гектар за год, инвестиции — 102,3 миллиона рублей на один гектар за последние пять лет, выручка — больше 320,7 миллиона рублей на один гектар за год, среднемесячная заработная плата сотрудников — 57,9 тысяч рублей в месяц за последний год.

Для социально значимых отраслей программа предусматривает понижающие коэффициенты. В льготники, например, попадают предприятия, занимающиеся переработкой рыбы и морепродуктов, производством муки и круп, хлеба и кондитерских изделий, макарон, чая и кофе. Словом, главные пищевые производства столицы.

Производство компании «Вимм-Билль-Данн» Фото: Евгений Курсков / ТАСС

Комментируя принятые в Москве меры, главный редактор аналитического издания «ГдеРыба?» Макс Фишман в беседе с «Лентой.ру» отметил, что если промышленный вылов растет, а объем импорта рыбы в России сокращается, это уже говорит о многом. Впрочем, действиями столичных властей стимулы не ограничиваются — на федеральном уровне отрасль тоже поддерживается. «Для импортозамещения в рыбной сфере делается немало. Но основное — это программа инвестиционных квот, идея которой — обновление катастрофически устаревшего рыболовного флота на российских верфях (рыбакам, готовым построить новые суда в России, выделят дополнительные квоты на вылов — прим. «Ленты.ру»). Таким же способом стимулируется строительство объектов береговой переработки», — отметил Фишман.

Налоговая дюжина

Подать заявку на присвоение статуса промкомплекса, по словам Собянина, может любое предприятие Москвы. В настоящий момент, помимо Мельничного комбината №3, «Ударницы» и «Черемушек», в перечне значатся кондитерский концерн «Бабаевский», хлебозаводы №24 и №28, кондитерская фабрика «Красный Октябрь», фабрика «РОТ ФРОНТ», «Вимм-Билль-Данн», мясокомбинат «Царицыно», Черкизовский мясоперерабатывающий комбинат и «Дымовское колбасное производство». В кандидатах на присвоение нового статуса — «Останкинский завод бараночных изделий» и компания «Ист Болт Рус».

Общая сумма налоговых льгот, полученных промышленными предприятиями Москвы за 2016 год, оценивается департаментом экономической политики и развития города в 1,3 миллиарда рублей. Меры столичных властей позволили предприятиям сэкономить средства и реинвестировать их в развитие и модернизацию производства.

Все это помогло компаниям безболезненно преодолеть неблагоприятные экономические условия, причем не только «пищевикам». «Московская промышленность в основном адаптировалась к новым экономическим реалиям. Мы видим, как растет индекс промышленного производства. Достаточно быстро растет и экспорт обрабатывающих производств, в частности, активно развивается экспорт продукции обрабатывающей промышленности, IT-технологий, науки. За 2016 год экспорт по этим отраслям составил около 522,6 миллиарда рублей, и в этом году рост около 20 процентов», — заявил Собянин. «Все это говорит о том, что те меры поддержки, которые мы создали за последнее время, были активно восприняты предприятиями, применяются и дают свои результаты», — отметил мэр.

Впрочем, список «пищевиков» не ограничивается перечисленными выше. Многие другие компании тоже вносят свою лепту и в московский бюджет, и в производство города. Мясоперерабатывающая промышленность столицы представлена такими крупнейшими компаниями, как «КампоМос», Останкинский мясоперерабатывающий завод, «Царицыно», Бирюлевский мясоперерабатывающий комбинат, Бусиновский мясоперерабатывающий комбинат, Микояновский мясокомбинат, Черкизовский мясоперерабатывающий завод, «ТПК Столичный деликатес». Московский комбинат хлебопродуктов — одно из крупнейших мукомольных предприятий в России, располагающее двумя заводами производственной мощностью 1000 тонн переработанного зерна в сутки. Лианозовский молочный комбинат (ОАО «Вимм Билль Дан — ЛМК») твердо удерживает звание крупнейшего молочного предприятия в Европе. Московский завод плавленых сыров «Карат» славится плавлеными, твердыми и свежими сырами, а самым известным брендом завода по праву остается сырок «Дружба».