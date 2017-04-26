«Ростех» нацелился на выпуск наркотиков для медицины

Корпорации «Ростех» могут разрешить выпускать наркотические вещества для использования в медицинских целях. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, передает ТАСС.

В настоящее время в перечне предприятий, имеющих право выпускать наркотические средства, находится лишь одно предприятие — Московский эндокринный завод.

«Если будут вноситься изменения в закон об обороте [наркотических средств], в том числе может быть и госкорпорация», — ответил министр на вопрос агентства о выращивании опийных растений.

В 2015 году Ростеху передали 100 процентов акций крупнейшего российского производителя вакцин — научно-производственного объединения «Микроген».

В 2014 году возглавлявший тогда Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН, с июня 2016 года ее функции переданы МВД) Виктор Иванов предлагал возобновить в медицинских целях выпуск некоторых наркотических средств. не выпускавшихся в России. Этот вопрос начал активно обсуждаться на федеральном уровне после самоубийства контр-адмирала Вячеслава Апананасенко, для которого его родственники не смогли достать необходимое обезболивающее (у Апанасенко был рак).

В 2012 году власти также обсуждали передачу «Ростеху» Московского эндокринного завода, в настоящее время находящегося в ведении Минпромторга.

