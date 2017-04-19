В Красноярске появится производство медицинских нанороботов

Объединенный холдинг «Росэлектроника» создаст в Красноярске центр разработки электронного оборудования для диагностики, неврологии, хирургии, онкологии и других направлений медицины. Об этом заявил советник генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергей Сокол, говорится в пресс-релизе холдинга.

На мощностях нового центра будет создано производство оборудования и программного обеспечения для магнитной энцефалографии, цифровых управляемых лекарств, новейших медицинских сенсорных систем. Отдельным направлением центра станет разработка и производство бионанороботов для молекулярно-клеточной тераностики и систем экспресс-диагностики в онкологии.

Кроме того, в ближайшее время в серийное производство может выйти технология, позволяющая в три раза быстрее заживлять хирургические швы и раны с помощью специальных вакуумных повязок и магнитных наноконструкций. Эти конструкции обеспечивают адресную доставку лекарственных препаратов к пораженным органам и тканям человека.

Все эти разработки ведутся в рамках концепции «Развитие медицинской робототехники в Российской Федерации на период до 2035 года», говорится в сообщении.

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По словам Сергея Сокола, проводимые в настоящее время испытания подтверждают эффективность новых методик, также созданы первые прототипы оборудования. На базе красноярского НПП «Радиосвязь» уже отработаны технологии мелкосерийного производства и подготовлены площади для промышленного производства.

Работа ведется совместно с Фондом перспективных исследований, Сибирским отделением РАН, Сибирским федеральным университетом, Красноярским государственным медицинским университетом при содействии Минздрава России, Министерства образования России и Федерального медико-биологического агентства.

Объединенный холдинг «Российская электроника» создан в 2017 году на основе холдингов электронного кластера госкорпорации «Ростех» — АО «Росэлектроника» и АО «Объединенная приборостроительная корпорация». Он объединяет более 170 предприятий и научных организаций радиоэлектронной отрасли.

