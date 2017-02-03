Газета узнала о планируемой передаче «Ростеху» управления системой госзакупок

Правительство России рассмотрит проект распоряжения, согласно которому дочерняя структура госкорпорации «Ростех» получит контракт на эксплуатацию Единой информационной системы госзакупок (ЕИС), сообщают «Ведомости».

По словам собеседников издания, контракт с компанией «РТ-проектные технологии» планируется заключить на срок с 2017 по 2018 год. Один из них утверждает, что подготовленный Минфином проект распоряжения уже прошел все необходимые согласования и ждет подписи премьер-министра Дмитрия Медведева.

В декабре 2016 года первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил профильным ведомствам подготовить условия контракта, по условиям которого единственным разработчиком системы госзакупок станет «РТ-проектные технологии».

В октябре прошлого года глава «Ростеха» Сергей Чемезов написал письмо Шувалову, в котором предложил перезапустить ЕИС в связи с рисками использования в действующей системе иностранного оборудования и программного обеспечения. В документе отмечалось, что перезапуск системы государственно-частного партнерства сэкономит бюджету триллион рублей.

В настоящее время за ЕИС, запущенную в работу в 2016 году, отвечает Федеральное казначейство.