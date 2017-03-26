В «Ростехе» посчитали новые санкции США импульсом для развития

Новые санкции, введенные администрацией США против российских оборонных компаний, на их работе не отразятся. Об этом «Интерфаксу» заявили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

«Мы давно живем в режиме санкций, они давно стали для нас скорее дополнительным импульсом к развитию целого ряда новых технологий, выходу на новые рынки», — подчеркнули в «Ростехе».

25 марта США ввели дополнительные санкции против восьми российских организаций. Среди них четыре компании из состава «Ростеха»: «Рособоронэкспорт», 150-й авиаремонтный завод корпорации «Вертолеты России», научно-производственное объединение «Базальт» (выпускает авиабомбы, минометные мины и гранатометы) и корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» (разрабатывает различные ракетные комплексы, включая противотанковые, переносные зенитные, а также оперативно-тактические типа «Искандер-М»).

Также под санкции попали внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт», Ульяновский институт гражданской авиации, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации и Военно-воздушная академия.

Организациям вменяется участие в передаче ключевых технологий и продаже оружия Ирану, Сирии и КНДР. Конкретизация претензий Вашингтоном не производилась.