Атака на аятолл

В столице Ирана Тегеране произошел двойной теракт. Нападению подверглись здание парламента и мавзолей первого верховного лидера страны — аятоллы Хомейни. По предварительным данным, жертвами нападения стали 12 человек, 39 получили ранения. «Лента.ру» собрала все, что известно к этому моменту.

Атака на парламент

Утром 7 июня в 09:20 по местному времени четыре человека с автоматами ворвались в здание иранского парламента — меджлиса. Они расстреляли охрану и рассеялись по зданию, ведя беспорядочный огонь по всем, кто попадался им на дороге. Несколько боевиков забаррикадировались в кабинетах, откуда начали стрельбу по людям на улице. Одному из террористов, по некоторым данным, удалось подняться на пятый этаж, где он подорвал себя.

К зданию меджлиса экстренно перебросили спецназ. Бойцы за несколько часов зачистили здание, уничтожив всех боевиков. Взять живым не удалось никого.

Фото: Fars News Agency, Omid Vahabzadeh / AP 1 /2

Телекомпания Press TV опубликовала в своем Twitter видео, на кадрах которого запечатлено здание меджлиса в момент нападения. На нем отчетливо слышны звуки выстрелов.

Точное число погибших и раненых неизвестно до сих пор. По разным данным, жертвами нападения стали от четырех до семи человек. Сейчас здание оцеплено силами безопасности, все близлежащие улицы перекрыты, движение автотранспорта по ним прекращено. На крышах соседних домов размещены снайперы.

Взрыв у мавзолея

Одновременно с атакой на парламент четверо террористов — двое мужчин и две женщины — открыли огонь из автоматов по людям на площади перед зданием мавзолея первого верховного правителя Ирана аятоллы Хомейни. После этого одна из нападавших совершила самоподрыв перед ближайшим полицейским участком. По словам сотрудников правоохранительных органов, им удалось обезвредить еще одно взрывное устройство, оставшееся на месте нападения.

Момент взрыва у мавзолея аятоллы Хомейни Фото: kleitm / Globallookpress.com 1 /2

Один из боевиков был убит, еще один раскусил ампулу с цианидом и скончался на месте. Последнюю террористку удалось задержать, при ней нашли гранаты, большое количество боеприпасов, а также бутылки с зажигательной смесью. На месте работают следователи, спасатели и бригады скорой помощи.

Позже появились сообщения о втором взрыве в районе мавзолея Хомейни, однако позже они были опровергнуты.

В общей сложности при двух терактах погибли 12 человек, 39 были ранены.

Кто виноват и что делать

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Иранская разведка сообщила, что ей удалось обезвредить третью группу террористов до того, как те успели начать атаку. Власти обратились к горожанам с просьбой воздержаться от посещения мест массового скопления людей, а также попросили тегеранцев по возможности не использовать для поездок городской общественный транспорт.

Спикер меджлиса Али Ларинджани выступил со специальным заявлением. «Иран является активным и эффективным центром борьбы с терроризмом, и они хотят переломить эту тенденцию», — сообщил он. Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли анонсировал экстренное заседание Совета безопасности, которое состоится в ближайшее время.

Шок и трепет

Теракты в Тегеране оказались для граждан и иностранных наблюдателей настоящим шоком.

Иранские спецслужбы за прошедшие годы создали себе репутацию мощных и эффективно действующих органов, способных предотвращать крупные теракты, тем более в столице. У них есть разветвленная сеть осведомителей и добровольных помощников, что позволяет вычислять предполагаемых террористов еще на стадии подготовки. Они не раз уже доказывали свою компетентность: так, 20 июня прошлого года иранские спецслужбы предотвратили масштабный теракт в Тегеране, который намеревалось организовать ИГ. Все боевики были арестованы, у них нашли самодельные бомбы и множество боеприпасов.

При этом полностью гарантировать отсутствие террористической активности спецслужбы не могут: на окраинах Ирана, в провинциях Систан и Белуджистан и Западный Азербайджан. Но и там последние крупные террористические атаки произошли семь лет назад: в городе Чахабар погибли 15 человек, в Махабаде — 12, в Захедане — 20. После этого иранские службы безопасности подобных проколов больше не допускали: ни одного серьезного теракта с тех пор не произошло, зато ежемесячно приходили сообщения о ликвидированных или задержанных боевиках.

Однако теракты в Тегеране показали, что казавшаяся непроницаемой антитеррористическая стена не гарантирует безопасности. Боевики ИГ, мусульмане-сунниты, сумели незамеченными проникнуть в самое сердце шиитской страны и ударить по ключевым объектам — законодательному центру и духовному символу страны. Репутация иранских спецслужб, до того считавшихся в стране всесильным, оказалась под угрозой.