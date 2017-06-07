Мир
 
Последние новости
Американский инвестор предрек глобальный экономический кризис в 2018 году
В Вильнюсе нашли девять мешков с человеческими костями
Обломки пропавшего в Мьянме военного самолета найдены в море
Дикий павлин разгромил винный магазин
Суд арестовал заместителя губернатора Курской области по делу о взятке
Более 70 процентов россиян выразили доверие отечественным товарам
Бросавшегося на прохожих с ножом мужчину задержали на Ленинском проспекте  
Популярные новости
Американский инвестор предрек глобальный экономический кризис в 2018 году
Порносайт стал спонсором футбольной команды
В Киеве решили выставить России счет за разбитые дороги в Крыму
Саратовский Минздрав передумал сообщать полицейским о половой жизни школьниц
Charlie Hebdo обезглавил Терезу Мэй в карикатуре о лондонском теракте
Песков пошутил над перебившей его журналисткой CNN
Десятая страна разорвала дипотношения с Катаром

Атака на аятолл

Двойной теракт в Тегеране

Перейти в «Мою Ленту»
epa06014207 Iranian army soldiers stand near parliament building during an attack in Tehran, Iran, 07 June 2017. At least seven people were killed and several others were wounded following twin attacks on Iran's parliament building and the mausoleum of former supreme leader, Ayatollah Khomeini, in the Iranian capital Tehran on 07 June, according to official sources. EPA/HOSSEIN MERSADI
Фото: Hossein Mersadi / EPA

В столице Ирана Тегеране произошел двойной теракт. Нападению подверглись здание парламента и мавзолей первого верховного лидера страны — аятоллы Хомейни. По предварительным данным, жертвами нападения стали 12 человек, 39 получили ранения. «Лента.ру» собрала все, что известно к этому моменту.

Атака на парламент

Утром 7 июня в 09:20 по местному времени четыре человека с автоматами ворвались в здание иранского парламента — меджлиса. Они расстреляли охрану и рассеялись по зданию, ведя беспорядочный огонь по всем, кто попадался им на дороге. Несколько боевиков забаррикадировались в кабинетах, откуда начали стрельбу по людям на улице. Одному из террористов, по некоторым данным, удалось подняться на пятый этаж, где он подорвал себя.

К зданию меджлиса экстренно перебросили спецназ. Бойцы за несколько часов зачистили здание, уничтожив всех боевиков. Взять живым не удалось никого.

Телекомпания Press TV опубликовала в своем Twitter видео, на кадрах которого запечатлено здание меджлиса в момент нападения. На нем отчетливо слышны звуки выстрелов.

Точное число погибших и раненых неизвестно до сих пор. По разным данным, жертвами нападения стали от четырех до семи человек. Сейчас здание оцеплено силами безопасности, все близлежащие улицы перекрыты, движение автотранспорта по ним прекращено. На крышах соседних домов размещены снайперы.

Взрыв у мавзолея

Одновременно с атакой на парламент четверо террористов — двое мужчин и две женщины — открыли огонь из автоматов по людям на площади перед зданием мавзолея первого верховного правителя Ирана аятоллы Хомейни. После этого одна из нападавших совершила самоподрыв перед ближайшим полицейским участком. По словам сотрудников правоохранительных органов, им удалось обезвредить еще одно взрывное устройство, оставшееся на месте нападения.

Один из боевиков был убит, еще один раскусил ампулу с цианидом и скончался на месте. Последнюю террористку удалось задержать, при ней нашли гранаты, большое количество боеприпасов, а также бутылки с зажигательной смесью. На месте работают следователи, спасатели и бригады скорой помощи.

Позже появились сообщения о втором взрыве в районе мавзолея Хомейни, однако позже они были опровергнуты.

В общей сложности при двух терактах погибли 12 человек, 39 были ранены.

Кто виноват и что делать

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Иранская разведка сообщила, что ей удалось обезвредить третью группу террористов до того, как те успели начать атаку. Власти обратились к горожанам с просьбой воздержаться от посещения мест массового скопления людей, а также попросили тегеранцев по возможности не использовать для поездок городской общественный транспорт.

Спикер меджлиса Али Ларинджани выступил со специальным заявлением. «Иран является активным и эффективным центром борьбы с терроризмом, и они хотят переломить эту тенденцию», — сообщил он. Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли анонсировал экстренное заседание Совета безопасности, которое состоится в ближайшее время.

Шок и трепет

Теракты в Тегеране оказались для граждан и иностранных наблюдателей настоящим шоком.

Иранские спецслужбы за прошедшие годы создали себе репутацию мощных и эффективно действующих органов, способных предотвращать крупные теракты, тем более в столице. У них есть разветвленная сеть осведомителей и добровольных помощников, что позволяет вычислять предполагаемых террористов еще на стадии подготовки. Они не раз уже доказывали свою компетентность: так, 20 июня прошлого года иранские спецслужбы предотвратили масштабный теракт в Тегеране, который намеревалось организовать ИГ. Все боевики были арестованы, у них нашли самодельные бомбы и множество боеприпасов.

При этом полностью гарантировать отсутствие террористической активности спецслужбы не могут: на окраинах Ирана, в провинциях Систан и Белуджистан и Западный Азербайджан. Но и там последние крупные террористические атаки произошли семь лет назад: в городе Чахабар погибли 15 человек, в Махабаде — 12, в Захедане — 20. После этого иранские службы безопасности подобных проколов больше не допускали: ни одного серьезного теракта с тех пор не произошло, зато ежемесячно приходили сообщения о ликвидированных или задержанных боевиках.

Однако теракты в Тегеране показали, что казавшаяся непроницаемой антитеррористическая стена не гарантирует безопасности. Боевики ИГ, мусульмане-сунниты, сумели незамеченными проникнуть в самое сердце шиитской страны и ударить по ключевым объектам — законодательному центру и духовному символу страны. Репутация иранских спецслужб, до того считавшихся в стране всесильным, оказалась под угрозой.

Алексей Куприянов
Михаил Куракин

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Larijani downplays terrorist attack on Majlis
Shooting Erupts in Iran’s Parliament (Update)
URGENT: Shooting Spree, Bomb Blast at Imam Khomeini Shrine, One Killed, Several Wounded
Неизвестные открыли огонь около мавзолея аятоллы Хомейни в Тегеране
Другие материалы рубрики
Мир00:30Сегодня

Голоса с постсоветского пространства

В преддверии выборов русскоязычные начали влиять на политику в Германии
15:06Сегодня

Трамп объявил имя выдвиженца на пост директора ФБР

16:22Сегодня

Обломки пропавшего в Мьянме военного самолета найдены в море

15:35Сегодня

Правительство ФРГ решило вывести солдат бундесвера с авиабазы Инджирлик в Турции

Мир00:06 6 июня

Семеро против Дохи

Как страны Персидского залива собрались искоренять катарскую ересь
14:43Сегодня

В Мьянме с экранов радаров пропал военный самолет со 105 пассажирами на борту

15:04Сегодня

Турция в ускоренном порядке примет закон о размещении войск в Катаре

14:50Сегодня

Десятая страна разорвала дипотношения с Катаром

Мир14:07 2 июня
Дональд Трамп

Цена двух градусов

США вышли из Парижской сделки по климату: что это значит?
14:14Сегодня

Минюст Ирана назвал число жертв терактов в Тегеране

14:40Сегодня

В Темзе обнаружено тело вероятной жертвы теракта в Лондоне

14:31Сегодня

Появилось видео с места терактов в Тегеране

Россия
«Шанс выжить есть только у грамотного пациента»
Из-за нехватки лекарств в регионах умирают люди
Путин выразил соболезнования президенту Ирана после двойного теракта в Тегеране
«Сейчас мы вам устроим!»
Надо ли отваживать школьников и студентов от политической деятельности
«Политика должна стать умной»
Как работает новая российская «фабрика мысли»
Бросавшегося на прохожих с ножом мужчину задержали на Ленинском проспекте
К защите суверенитета России от нападок извне привлекут регионы
Саратовский Минздрав передумал сообщать полицейским о половой жизни школьниц
Все материалы
Мир
Голоса с постсоветского пространства
В преддверии выборов русскоязычные начали влиять на политику в Германии
epa06014207 Iranian army soldiers stand near parliament building during an attack in Tehran, Iran, 07 June 2017. At least seven people were killed and several others were wounded following twin attacks on Iran's parliament building and the mausoleum of former supreme leader, Ayatollah Khomeini, in the Iranian capital Tehran on 07 June, according to official sources. EPA/HOSSEIN MERSADIАтака на аятолл
Двойной теракт в Тегеране
Семеро против Дохи
Как страны Персидского залива собрались искоренять катарскую ересь
Трамп объявил имя выдвиженца на пост директора ФБР
Правительство ФРГ решило вывести солдат бундесвера с авиабазы Инджирлик в Турции
Тимофей Бордачев: Страшный общий дом
Европе придется выбирать между «израилизацией» и сохранением привычных свобод
Мачете убивает
В Мексике зафиксирован рекордный уровень насильственных смертей
Все материалы
Бывший СССР
Адам ОсмаевПатриоты без границ
Что стоит за покушением на боевика Адама Осмаева в центре Киева
В Вильнюсе нашли девять мешков с человеческими костями
В Киеве решили выставить России счет за разбитые дороги в Крыму
Украинский телеведущий в прямом эфире выгнал из студии соратника Порошенко
В Киеве суд над призывавшим к миру журналистом встретили криками «Смерть сепару»
Савченко предложила принести в жертву Украине тысячу человек
Украинский суд вынес приговор министру внутренних дел ДНР
Все материалы
Финансы
Беднякам здесь не место
Почему правительство провалило программу «народных облигаций»
Российским пенсиям предсказали превращение в пособие по бедности
Более 70 процентов россиян выразили доверие отечественным товарам
Орешкин призвал молодых мам поработать ради экономического роста
Американский инвестор предрек глобальный экономический кризис в 2018 году
Экономика Австралии показала непрерывный рост на протяжении 26 лет
Пенсионной системе США предсказали скорый крах
Все материалы
Бизнес
Внедорожный сезон
Самые популярные кроссоверы российского рынка
«Мы помогаем инвесторам кредитами и инфраструктурой»
Олег Кожемяко об основных инвестиционных проектах Сахалина
Время тепла
Эксперты обсудили правила инвестиционной привлекательности для отрасли теплоснабжения
В «Газпроме» опровергли отмену правила take or pay в контракте с «Нафтогазом»
Началось производство двухтопливной версии Lada Vesta CNG
GQ выдвинул сооснователя Mail.ru Group на получение премии «Человек года»
Фрадков рассказал о взрывном росте экспорта железнодорожной продукции
Все материалы
Силовые структуры
Самолет наизнанку
Как МиГ воспроизводит поведение самолетов на земле
«Останки несовершеннолетних находят каждый год»
Монолог волонтера о похищениях и принуждении детей к попрошайничеству в России
Девять жизней
За что дачник жестоко расправился с соседями в поселке под Тверью
Суд арестовал заместителя губернатора Курской области по делу о взятке
На стройке Крымского моста прошли антитеррористические учения
Тверскому стрелку официально предъявлено обвинение в убийстве девяти человек
Прокурор запросил для Тесака 11 лет колонии
Все материалы
Наука и техника
Грязная бумага
Как американские газеты превратились в рассадник лжи
Поматросил и бросил
Засекреченная операционная система от Google заменит Android
Никакого праздника
Apple рассекретила новые устройства и операционные системы
Млечный Путь оказался посреди гигантской космической пустоты
Раскрыто происхождение негров и азиатов
Microsoft случайно рассекретила новый смартфон
SpaceX запустит секретный шаттл-убийцу
Все материалы
Спорт
Межсезонные колебания
Переименование «Терека», революция в «Зените» и другие события летнего перерыва
Головы сложили в поле
Как футболисты умирали во время матчей
Действующий победитель «Ролан Гаррос» Джокович прекратил борьбу на турнире
Порносайт стал спонсором футбольной команды
Иностранная букмекерская компания впервые станет доступна россиянам
«Шальке» наказал Коноплянку за критику тренера и решил продать его
Футболисты сборной Англии готовились к игре против Шотландии в лагере морпехов
Все материалы
Культура
«Обычно женщина в кино является объектом любования»
Крис Пайн о «Чудо-женщине» и сексизме Голливуда
ManowarСпортзал славы
Рок-звезды, которые взяли и накачались
Главные сериалы лета
«Игра престолов», «Защитники» и другие: что смотреть с июня по август
Москвичи смогут бесплатно забрать 228 тысяч изданий на портале «Списанные книги»
Звягинцев откажется от современных тем ради исторического кино
Балетмейстер Мариинки Вихарев умер во время посещения стоматолога
Объявлены лауреаты государственной премии в области культуры
Все материалы
Интернет и СМИ
Эпидемия зомби
Китайцы превращают компьютеры в послушные машины для зарабатывания денег
Только для избранных
Почему в сети сходят с ума по чернокожим, чесноку и башенным кранам
Кэти Гриффин «Минус один укроп»
Как журналисты лишаются работы из-за шуток про власть, инвалидов и трупы
«Схватку» гиперполиглотов назвали самым интересным видео в интернете
Charlie Hebdo обезглавил Терезу Мэй в карикатуре о лондонском теракте
Иван Ургант высмеял решение властей Екатеринбурга закатать в асфальт старый пень
Блогеры сделали из «Губки Боба» рок-клип на песню Black Sabbath
Все материалы
Ценности
Думай о хорошем
Что такое Cause marketing и как его использует индустрия моды
Было просто хорошо, стало «ошнурительно»
Сергей Шнуров поменял привычки
Наперегонки со временем
Самые яркие моменты московского ралли ретрокаров L.U.C Chopard
Марка adidas решила бороться с проблемой выцветания кораллов
Montblanc предложил автогонщикам золотой хронограф
Испанцы назвали суперкар в честь бога ветров
YSL Beauty показал коллекцию для «звездных ночей и вечеринок»
Все материалы
Путешествия
Швейцарский синдром
Почему россияне поехали в Альпы заниматься спортом
Не нужно аплодировать!
Что больше всего бесит бортпроводниц
Росавиация пригрозила отменой всех чартеров
Госдума в основном чтении приняла законопроект о черных списках авиапассажиров
Авиакомпания «Вим-Авиа» отменила несуществующий рейс в Турцию
Синоптики предупредили об угрозе наводнений на курортах Таиланда
Турист в Болгарии избил горничную отеля
Все материалы
Из жизни
Остаться реставеком
Как живется самой многочисленной группе современных рабов
«Невозможно стать человеком другой национальности»
История психиатра из России, который перебрался в Израиль, а затем в США
Суперлюди среди нас
Необычные фитнес-лидеры завоевывают популярность у поклонников ЗОЖ
В Мозамбике начались ритуальные убийства лысых мужчин
Дикий павлин разгромил винный магазин
Бывшая жена Хью Хефнера воссоздала свою обложку Playboy 1988 года
Жители Шри-Ланки связали пятиметрового крокодила и передали его правительству
Все материалы
Ездим на быстрейшем кроссовере планеты
Карельский Нюрбургринг и самый быстрый кроссовер в мире – Bentley Bentayga
5 конкурентов Renault Koleos
С какими автомобилями придется побороться за покупателей новому кроссоверу
Угадай, где выпущена эта машина
Хитрый тест на знание географии мирового автопрома
Сумасшедшие «каблучки»
Невероятные фургончики из Японии, но очень-очень маленькие
Kia раскрыла дизайн нового компактного кроссовера
Владелец «Сааба» показал беспилотный автомобиль будущего
У российских Nissan Terrano обнаружили неправильные рули
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы