Неизвестные открыли огонь около мавзолея аятоллы Хомейни в Тегеране

Три человека открыли огонь около мавзолея аятоллы Хомейни в Тегеране, один из них совершил самоподрыв. Об этом в среду, 7 июня, сообщает агентство Fars News.

Несколько человек получили ранения.

Ранее 7 июня неизвестный открыл стрельбу в здании иранского парламента. Один человек погиб. Пострадали, по меньшей мере, три человека. По предварительным данным, один из раненных является охранником. О целях и мотивах нападавшего ничего не сообщается.

По словам собеседника Reuters, в настоящее время сотрудники службы безопасности находятся внутри и снаружи парламента, стрельба прекратилась.