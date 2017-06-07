В мавзолее аятоллы Хомейни в Тегеране произошел взрыв

Один из вооруженных людей, напавших на мавзолей аятоллы Хомейни в Тегеране, совершил самоподрыв. Об этом в среду, 7 июня, сообщает FarsNews.

Как передает РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr, в результате атаки на мавзолей погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Другие подробности пока не уточняются.

Ранее 7 июня неизвестный открыл стрельбу в здании иранского парламента. Один человек погиб. Пострадали по меньшей мере три человека. По предварительным данным, один из раненых является охранником. О целях и мотивах нападавшего ничего не сообщается.