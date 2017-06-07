Охранник убит во время стрельбы в парламенте Ирана

Сотрудник службы безопасности убит во время стрельбы, которая произошла в парламенте Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство Tasnim. В то же время несколько человек удерживаются в качестве заложников.

Ранее сообщалось, что нападение на парламент совершил неизвестный человек утром 7 июня. Тогда же появилась информация о троих раненых.

Через некоторое время стало известно, что трое неизвестных открыли огонь около мавзолея аятоллы Хомейни в Тегеране, один из них совершил самоподрыв. Несколько человек получили ранения.

