Один из участников стрельбы в парламенте Ирана открыл огонь на улице

Один из вооруженных людей, участвовавших в нападении на здание иранского парламента, сумел покинуть его и открыл стрельбу на улице. Об этом в среду, 7 июня, сообщает корреспондент Tasnim.

По уточненной информации агентства, в атаке участвовали трое, тогда как ранее сообщалось об одном нападавшем. Известно, что в результате произошедшего погиб один человек, вероятно, охранник. Еще трое получили ранения.

Практически сразу после того, как появилась информация об атаке на парламент, стало известно о том, что группа неизвестных устроила стрельбу у мавзолея аятоллы Хомейни в Тегеране. Еще один нападавший совершил самоподрыв. Сообщалось об одном погибшем и пятерых раненых.