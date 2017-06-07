Неизвестный открыл стрельбу в парламенте Ирана

Неизвестный начал стрельбу в здании парламента Ирана утром в среду, 7 июня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное агентство Tasnim.

Один человек погиб. Пострадали, по меньшей мере, три человека. По предварительным данным, один из раненных является охранником. О целях и мотивах нападавшего ничего не сообщается. По словам собеседника Reuters, в настоящее время сотрудники службы безопасности находятся внутри и снаружи парламента, стрельба прекратилась.

Агентство Fars News сообщает, что очевидцы говорят о трех нападавших, вооруженных автоматами и пистолетом. По словам одного из депутатов, нападавший задержан.