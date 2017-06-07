Около мавзолея Хомейни в Тегеране обезврежено взрывное устройство

Около здания мавзолея имама Хомейни в Тегеране обезврежено взрывное устройство. Об этом в среду, 7 июня, сообщает агентство Mehra в своем Twitter со ссылкой на чиновников.

— Mehr News Agency (@MehrnewsCom) 07 июня 2017, 07:08

«Власти сообщили, что одно взрывное устройство было обезврежено рядом с мавзолеем имама Хомейни этим утром», — говорится в сообщении.

Ранее 7 июня стало известно, что группа вооруженных людей напала на мавзолей, один из них подорвал надетый на него жилет со взрывчаткой. В результате атаки погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Известно, что второй нападавший был ликвидирован силами безопасности Ирана. Еще два человека были арестованы.

Помимо этого, утром в этот день три человека совершили нападение на здание иранского парламента. Известно, что в результате произошедшего погиб один человек, вероятно, охранник. Еще трое получили ранения. Один из вооруженных людей, участвовавших в атаке, сумел покинуть его и открыл стрельбу на улице.

