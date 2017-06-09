«Мы пришли с миром от имени всего человечества»

Всего лишь движение руки — и ты одержал победу или, напротив, позорно проиграл. В такие моменты жизненно важно сосредоточиться и не упустить свой шанс. «Лента.ру» совместно с Rexona продолжает цикл партнерских материалов о знаменитых и необычных людях, которые этот момент уловили — или, наоборот, упустили шанс. Сегодня речь пойдет о первом человеке, прогулявшемся по Луне, — Ниле Армстронге.

Более полумиллиона туристов собрались 15 июля 1969 года в округе Бревэрд во Флориде. Предприимчивые местные жители сдавали в аренду палатки и даже раскладушки для тех, кто не озаботился комфортом заранее. Еще бы: ведь на следующий день должно было состояться историческое событие, о котором очевидцы будут рассказывать детям и внукам — старт первой экспедиции землян к Луне для высадки на поверхность спутника нашей планеты.

Подготовка к полету шла несколько лет столь интенсивно, что, когда экипаж лунного проекта получил приглашение на обед с президентом в Белом доме, космический центр ответил отказом: «задержка на один день в тренировках может привести к отложению полета на целый месяц». Все шло строго по плану, и 16 июля Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз заняли свои места на борту «Аполлона-11». В 13:32 по Всемирному координированному времени (17:32 по Москве) взревели двигатели, задрожала земля мыса Канаверал, где и по сей день расположен главный американский космодром, и ракета-носитель «Сатурн-5» оторвалась от стартовой площадки и стремительно понеслась ввысь, в глубины космоса. Кроме туристов, за стартом следили 3,5 тысячи журналистов и 5 тысяч почетных гостей со всего мира.

Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Базз Олдрин Фото: NASA

После полутора витков вокруг Земли был включен двигатель третьей ступени и корабль перешел с орбиты на траекторию полета к Луне. Спустя сутки «Аполлон-11» преодолел половину расстояния до цели — почти 200 тысяч километров. Экипаж вел прямую телетрансляцию, и земляне смогли впервые увидеть свою планету из глубин космоса. На третий день полета корабль пересек невидимую глазу границу поля действия земного притяжения. С этого момента на него действовала уже гравитация Луны.

И вот наконец настало 20 июля. Армстронг и Олдрин перешли в лунный модуль «Орел», активировали и проверили все его системы, привели сложенные опоры посадочной ступени в рабочее положение. Коллинз остался ждать друзей на орбите Луны, а «Орел» начал снижение к поверхности Луны. На высоте 10 километров внезапно сработала аварийная сигнализация бортового навигационного компьютера: система не справлялась с объемом поступающей информации. Такая ситуация не отрабатывалась на тренировках, и Центр управления полетов в Хьюстоне едва не отдал приказ о возвращении. Но астронавты уже видели Луну и не были намерены сдаваться — к тому же главный специалист ЦУПа по навигации Стив Бейлз посчитал, что сбой не приведет к аварии (позже он был награжден за свое решение Президентской медалью Свободы).

В 20 часов 17 минут и 39 секунд по Всемирному координированному времени (в Москве шел уже первый час ночи следующего дня) опоры «Орла» коснулись лунного грунта. «Сигнал контакта!» — воскликнул Олдрин, а Армстронг спустя несколько мгновений передал на Землю уже спокойным тоном: «Хьюстон, говорит База Спокойствия. "Орел" сел». Астронавты проверили системы экстренного взлета и начали готовиться к первому в истории человечества выходу на поверхность другой планеты.

Спустя несколько часов Армстронг и Олдрин запустили процесс разгерметизации кабины, необходимый для открытия люка. 11 томительных минут — и Земля, и астронавты ожидали, когда же человек ступит на Луну. И вот Армстронг вышел на площадку над лестницей, обхватил правой рукой, чтобы удержаться, лестницу и в 2 часа 56 минут 15 секунд по Всемирному координированному времени ступил на поверхность Луны. «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества», — сказал Армстронг. Затем он отпустил поручень лестницы и сделал этот шаг.

Нил Армстронг на поверхности луны Фото: NASA

На опоре «Орла» блестела табличка с надписью «Здесь люди с планеты Земля впервые ступили на Луну. Июль 1969 года нашей эры. Мы пришли с миром от имени всего человечества». Первые люди гуляли по Луне 2 часа 31 минуту и 40 секунд. В последующие три года состоялись еще пять экспедиций на Луну, но именно первая осталась навсегда в памяти человечества как невероятный прорыв, равного которому не знала еще Земля.

Подробнее на www.nepodvedimoment.ru

Rexona запускает проект, на котором вы можете поделиться своей историей о том, как вы не постеснялись протянуть руку обстоятельствам и остались в выигрыше. Регистрируйтесь на сайте и получайте призы от Rexona Men.

#неподведимомент #rexona