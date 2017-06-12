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«Ах, какой был мужчина...»

Какие опасности подстерегают легкомысленных россиян во время курортного сезона

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Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

По данным ВОЗ, более миллиона человек в мире ежедневно заражаются половыми инфекциями. В российских городах пик обращений к венерологам — лето и осень, сезон отпусков. Группа риска — молодые люди 18-29 лет обоих полов. Во избежание проблем медики советуют не забывать о лучшем друге курортника — презервативе. Нелишним будет изучить кое-какие правила психологии, которые помогут выбрать адекватного партнера, что немаловажно даже для быстротечного романа. Какие опасности подстерегают граждан на любовном фронте — рассказывает «Лента.ру».

На память о лете

Какие «сувениры» привозят россияне из отпусков, не считая магнитиков на холодильник и приятных воспоминаний? По данным Российской ассоциации «Народонаселение и развитие» (РАНиР), молодые люди чаще всего знакомятся с трихомонадами, остроконечными кандиломами и грибковыми инфекциями. У юношей заболевание с первых дней проявляет себя ярко; у девушек две-три недели болезнь развивается скрыто, без выраженных симптомов. Это опасно в первую очередь тем, что девушка, не зная о своем заболевании, может за это время передать его неопределенному количеству партнеров (в зависимости от ее сексуальной активности).

У отдыхающих старше 30 заболевания обычно посерьезнее: гонорея, сифилис. Согласно статистике Минздрава (опубликованы данные за 2015 год), в лидерах по сифилису — Еврейская автономная область (51,7 случая на 100 тысяч человек). Далее следует Архангельская область (46,9 случая) и Московская область (44,8 случая на 100 тысяч человек). В Крыму, кстати, несмотря на статус курортного региона, ситуация с венерическими заболеваниями относительно благополучная (5,9 случая сифилиса на 100 тысяч человек).

В последнее время заражение ВИЧ все чаще происходит при гетеросексуальных половых контактах. В группе риска теперь не только наркоманы и гомосексуалисты. По информации федерального центра СПИД, около двух процентов российских мужчин 25-40 лет имеют положительный ВИЧ-статус.

Гинекологи считают, что самый эффективный метод предохранения — двойной: презервативы и женские контрацептивы. Это поможет уберечься не только от болезней, но и от нежелательной беременности.

— У нас почти 40 процентов женщин, ведущих активную половую жизнь, могут столкнуться с этим, — говорит директор РАНиР Любовь Ерофеева. — К сожалению, даже в наше просвещенное время многие практикуют нетрадиционные методы контрацепции: отвар лаврового листа, кто-то прыгает со шкафа. Это не поможет. Если что-то пошло не так — у женщины есть три дня, чтобы выпить таблетку экстренной контрацепции после незащищенного полового акта. Такие препараты должны быть в каждой аптечке. Это средство однозначно лучше, чем аборт. Даже для юных барышень.

По словам Ерофеевой, экстренной контрацепцией можно пользоваться столько, сколько необходимо, дополнительного медицинского обследования перед употреблением таких препаратов не требуется.

— Современная контрацепция безопасна, — настаивает врач. — У многих российских гинекологов есть предубеждение против гормональных таблеток. Существует также миф, что от них поправляются. Как объясняют эксперты, это от того, что в первом поколении противозачаточных средств, которые использовали в СССР, доза гормонов была большой: одна таблетка содержала их столько, сколько сейчас — трехмесячный курс.

Покровители, альфонсы и партнеры

Кроме медицинских способов обезопасить отношения есть и психологические практики. Гипнотерапевт, член общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Михаил Реймаров призывает дам как можно эффективнее использовать сезон курортных романов для завязывания легких, ни к чему не обязывающих отношений. Одно из правил — искать общения «без обязательств», флирта сразу с несколькими мужчинами. Делать ставку на одного-единственного не стоит, можно попросту потерять время.

— Все мужчины делятся на пять психотипов, — консультирует Реймаров. — Если вы будете знать их основные черты, то сможете диагностировать ситуацию и даже предсказать, чем закончится курортный роман.

Женщины чаще всего обращают внимание на внешние проявления мужчин-покровителей. Эти мужчины любят во всем быть главными, интересы других не рассматривают. Отношения с ними — убийство времени и потеря здоровья. Хотя если курортный роман обернется нежелательной беременностью или болезнью — такой кавалер возьмет на себя и ответственность, и расходы. Однако с ним вероятность незащищенного секса минимальна: обычно «покровители» просчитывают все на несколько шагов вперед.

«Бегущий от реальности» — мужчина, плохо адаптированный к жизни. Такому нужна муза-вдохновительница, которая им постоянно восхищалась бы. От проблем он дистанцируется. Течет крыша — неважно. Смывать в туалете — не обязательно. Проблем в виде беременности или болезни он, как правило, избегает, опасаясь, что его жизнь станет слишком скучной. Можно попробовать завязать с таким мужчиной отношения, но только если очень хочется и на короткий срок.

«Пикапер», постоянно меняющий партнерш, решает проблемы собственной несостоятельности. Из равновесия его легко вышибить неожиданным вопросом или действием. Например, когда женщина берет инициативу продолжения знакомства на себя. Обычно отношения с ним дальше постели не заходят, но, собственно, чего еще ждать от курортного романа?

«Альфонс» пытается получить за счет женщины недоступные ему товары и услуги. Он умелый психолог и дамский угодник, «прощупывает» партнершу и узнает, на чем сыграть. Ты любишь нежность? Ты моя принцесса! Внешность и возраст спутницы для него — не главное. Как только он находит вариант поинтереснее, может сбежать на более высокооплачиваемое содержание. Ничего личного. Просто бизнес.

Самый редкий тип, но наиболее гармоничный в отношениях, — это «партнер». С ним отношения получаются равноправными, открытыми, без двойного дна. Но такие мужчины — редкость, их не больше 10 процентов, поэтому не стоит тратить отпуск на поиски именно такого мужчины.

— В чистом виде, конечно, эти психотипы встречаются редко, — объясняет Реймаров. — Но у каждого мужчины преобладают те или иные черты. Узнать своего партнера можно, внимательно изучив его профиль в социальных сетях. Посмотрите, какую музыку он слушает, что читает, что пишет — и многое станет ясно. Но самое главное, что должна знать женщина: нужно действовать только в своих интересах, не оглядываясь на мнение окружающих. С их точки зрения, вы можете совершить неразумный поступок, но с вами все будет в порядке.

Наталья Гранина

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