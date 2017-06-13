Газовая альтернатива

Ведущий транспортно-логистический оператор России «Деловые Линии» взял в аренду пять тягачей Scania, оснащенных серийным газобалонным оборудованием (ГБО) и полностью соответствующих экологическому классу Евро-6.

2017-й объявлен в России Годом экологии. Трудно было ожидать, что среди экологических новаторов окажется предприятие с парком тяжелого грузового автотранспорта, но тем не менее это так. Воспользовавшись специальной программой шведского автопроизводителя Scania, транспортная компания «Деловые Линии», осуществляющая грузоперевозки по всей России, взяла в годовую аренду пять седельных тягачей Scania G 340 LA4x2MNA, оснащенных рядными 5-цилиндровыми двигателями, работающими на метане и соответствующими нормам Евро-6. Построенные на той же платформе, что и 9-литровые дизельные двигатели, они развивают мощность в 340 лошадиных сил при 1900 оборотах в минуту.

Передача техники состоялась 6 июня в Санкт-Петербурге, на площадке крупнейшего официального дилера шведского производителя в России «Петроскан». Тягачи будут курсировать между Санкт-Петербургом и Москвой на протяжении всего срока аренды.

Когда говорят об экологической альтернативе бензиновой и дизельной тяге, обычно имеют в виду электромобили. Дескать, другого пути просто нет. В Западной Европе, может, оно и так, но в России, располагающей колоссальными запасами природного газа, было бы странно не воспользоваться возможностями, предоставляемыми голубым топливом. В том числе, экологическими.

Разумеется, «Деловые Линии», как любое коммерческое предприятие, волнует не только экологичность, но и эффективность. И конечно, перейти на более дешевое топливо — это повышение эффективности. Почему же этого до сих пор не сделали все автоперевозчики?

Фото: предоставлено компанией Scania

Дело в том, что помимо цены топлива, есть и другие факторы. Дешевый еще не значит доступный. Требуется соответствующая инфраструктура, сеть автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций (АГНКС). «Деловые Линии» поставили свои тягачи на маршрут Санкт-Петербург — Москва именно потому, что там есть необходимая инфраструктура. Кроме того, нужно техобслуживание, и водителей надо переучивать. Арендованные тягачи будут обслуживаться на базе все того же «Петроскана» в Санкт-Петербурге. Там и прошли обучение десять водителей «Деловых Линий» перевозчика.

Таким образом, если говорить в масштабах всей страны и всего отечественного рынка грузоперевозок, для расширения газовой альтернативы требуется государственный подход. «Нам не обойтись без федеральных и региональных субсидий. На данном этапе направлению однозначно нужна поддержка, — говорит руководитель продаж АО «Газпромнефть-Альтернативное топливо» Михаил Мацкевич. — Опыт реализации постановления правительства демонстрирует то, что шаги развития должны предприниматься всеми участниками процесса. Мало нам строить заправки, когда на них некому будет заправляться. Если крупный клиент, приобретая технику, не может ее заправлять — это неправильно. Но и государство должно помогать как субсидиями на приобретение, так и налоговыми послаблениями».

Уже созданы центры обслуживания автомобилей с ГБО в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Кемерово, действует федеральный склад соответствующих запасных частей, в центрах сертификации МАДИ и РАРИТЕК проводится перепрофилировании специалистов. Но все это, конечно, лишь начало долгого пути.

«В России было принято решение о развитии направления именно газового топлива, в отличие от стран Европы, где Scania работает по всем направлениям альтернативного топлива, — рассказывает руководитель газомоторного направления «Скания-Русь» Иван Папазов. — Причины следующие: Россия обладает самыми большими запасами газа, а его цена по сравнению с Европой ниже почти в два раза, что позволяет владельцам такой техники экономить на топливе до 40 процентов. Сейчас запросы на такую технику растут. Первое — эффективность и экономичность. Второе — экологичность. Данные тягачи соответствуют экологическому классу Евро-6. Кроме того, 2017 год в России объявлен Годом экологии. Добавим, что именно эти автомобили первыми в России оборудованы системами помощи водителю — системой предотвращения столкновения, контролем полосы движения и адаптивным круиз-контролем».

«Мы планируем сэкономить на топливе порядка 25−30 процентов, — дает более консервативную оценку Александр Лашкевич, руководитель подразделения компании «Деловые Линии» по взаимодействию с инфраструктурными и отраслевыми организациями. — Для нас пока остается открытым вопрос обслуживания и то, как будет вести себя эта техника в процессе эксплуатации. Кроме того, хотелось бы и более разветвленной сети заправок, что расширило бы географию перевозок. По существующей договоренности, в строительстве новых станций «Газпромнефть» будет, в частности, опираться на предоставленную нами информацию о потоках перевозок и объемам закупаемой техники».

«Сейчас несколько наших партнеров уже используют тягачи на природном газе, но это единицы, — поясняет ситуацию Михаил Мацкевич. — «Деловые Линии» первыми сделали такой крупный и важный шаг в этом направлении. Мы ждем от них решения о переводе части своего парка на газомоторное топливо. Что и повлияет на принятие решения о расширении сети АГНКС».

Что же, как бы то ни было, первые шаги к переводу российских грузоперевозок на европейские экологические стандарты сделаны. И, что особо ценно, не в ущерб себе. Первые результаты эксплуатации арендованных тягачей с ГБО обсудят уже через месяц.

