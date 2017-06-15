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«Сумасшедшие девчонки, зачем им это надо?»

Рассказ о том, как портал «Бизнес-навигатора МСП» помог начать важный бизнес

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Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

На первый взгляд, этот проект похож на социальный или благотворительный, но на деле это чистый бизнес. Хотя и не без миссионерского оттенка в лучшем понимании этого слова. «Можно один раз накормить человека рыбой, а можно научить его рыбу ловить и обеспечить на всю жизнь», — вспоминает древнюю мудрость Анастасия Гоцуляк — совладелец массажного салона «Легкость», в котором работают исключительно слабовидящие и слабослышащие мастера. Конечно, сначала две молодые и совершенно здоровые бизнес-леди из Рязани хотели помочь людям, но им с помощью портала «Бизнес-навигатор МСП» удалось создать совершенно реальный бизнес. Он оказался конкурентоспособен благодаря высокому уровню профессионального образования мастеров, их заинтересованности и, главное, умению слепых массажистов удивительно чувствовать проблему пациента, ведь не секрет, что у людей лишенных каких-то возможностей, это компенсируется развитием других способностей.

Рассказывает Анастасия Гоцуляк:

— Все началось с того, что после пяти лет своего собственного бизнеса мне хотелось чего-то нового, и звезды сложились так, что именно в этот момент ко мне зашла моя подруга Мила Халяпина и рассказала удивительную историю.

У нее есть друг — слабовидящий, то есть он почти ничего не видит. Но это не мешает ему быть музыкантом, прекрасным спортсменом и так далее. Он и поведал ей о странной ситуации. У нас в Рязани есть довольно много людей с ограниченными возможностями — люди почти слепые или почти глухие. Государство посылает их учиться в единственный в стране колледж в Кисловодск, где таких людей обучают массажу и дают хорошее медицинское образование. Но когда они возвращаются в город, они сталкиваются с тем, что их никто не желает брать на работу.

Так уж принято в нашем обществе: если тебя лично не касается проблема инвалида, то лучше на это не обращать внимания, ведь в этом есть что-то некомфортное, неудобное. Я признаюсь, что когда я первый раз встречалась с нашими потенциальными работниками, я тоже чувствовала себя как-то неловко, мол, я хорошо вижу, а они почти ничего не видят. А позже, когда мы начали работать вместе, я поняла, что жизнь наших ребят во многом гораздо ярче, чем жизнь особых людей, которые просиживают на диване и жалуются на то, что все плохо. Например, работающий сейчас у меня мастер по массажу: она только что закончила одни курсы, но уже хочет пойти на другие или просит дать ей выходной по воскресеньям, потому что она хочет ходить в бассейн, и так далее. Ты смотришь на них и восторгаешься. Эти люди умеют работать гораздо лучше и радоваться простым вещам гораздо интенсивнее, чем мы с вами.

Недолго думая на трех листах бумаги написали бизнес-план и буквально со следующего дня пошли его реализовывать. Мы прошли в общество слепых, взяли там координаты ребят, которые закончили кисловодский колледж по специальности «массаж», на следующий день всех прозвонили и договорились о встрече. Пообщались — все ребята были только «за».

Спустя год наша массажистка рассказывала мне, что сперва она насторожилась: «Это какой-то странный проект, сумасшедшие девчонки, зачем им это надо?» В общем, она была уверена, что у нас ничего не получится. Потом она говорила, что очень рада, что тогда ошибалась…

Порядка девяти месяцев мы болтались на точке безубыточности, постепенно начали зарабатывать на аренду, на зарплаты, какие-то расходники, но не более того. И волею судеб вышло, что в конце сентября я оказалась на встрече с Валентиной Матвиенко и там познакомилась с Александром Браверманом и самой концепцией навигатора МСП. Я посмотрела, что навигатор собой представляет, и нашла один из инструментов, который был мне интересен и очень подошел нашему бизнесу.

В навигаторе я нашла предложения о муниципальных помещениях. На выбор. Больше нигде в интернете в свободном доступе такой информации найти нельзя. Может быть, и можно, но нужно очень хорошо постараться и точно знать, где ее искать. Я как предприниматель с пятилетним стажем, честно говоря, такой информации не имела.

Мы открыли карту, поставили фильтр и получили список муниципальных помещений, которые есть сейчас в свободном доступе. Причем под каждым вариантом были адреса, телефоны, имена тех, с кем нужно связаться по тому или иному вопросу. Мы созвонились с соответствующими структурами у нас в городе, договорились о встрече, посмотрели несколько вариантов, и одно помещение нам приглянулось. Спустя четыре месяца мы получили его в аренду, и уже три недели наш салон функционирует в помещении в три раза большем, более качественном, красивом, где мы можем сделать отдельные кабинки для наших массажистов. А через некоторое время мы сможем еще пригласить инвалидов и как минимум вдвое увеличить количество рабочих мест, которые мы предоставляем людям с ограниченными возможностями, и это действительно очень круто!

Мы столкнулись с тем, что проведение ремонта оказалось для нас очень тяжело по финансам, и мы сейчас обсуждаем, не воспользоваться ли нам другим инструментом навигатора, а именно, финансовой помощью. Есть МСП Банк, это дочерний банк Корпорации МСП и там очень хорошие проценты по кредитованию и как раз особые программы для женщин-предпринимательниц, прошедших курсы по бизнес-планированию, предпринимательской деятельности и так далее. И мы думаем, что нам стоит рассмотреть этот инструмент, потому что, честно говоря, кое-что мы еще недоделали именно из-за того, что не хватило финансовых ресурсов. И мы рассчитываем, что сможем воспользоваться этой дополнительной опцией, и это поможет нам сделать наш салон еще лучше.

Рязань — достаточно большой город, и у нас в планах открытие второго салона. Мы предполагаем, что где-то через год-полтора мы выйдем на полную загрузку первого салона, где будут работать четыре специалиста, и планируем открыть второй салон где-нибудь в спальном районе, отдаленном от центра, откуда люди просто не могут к нам приехать. Специфика нашей работы в том, что наши специалисты могут работать с детьми от одного месяца. К нам постоянно приносят грудничков, а сами понимаете, что ехать в центр из другого района с ребенком на руках не очень удобно. Поэтому мы сейчас задумываемся о том, что нужно укрупнять бизнес в нашем регионе, а так как бизнес необычный, и нами очень заинтересовались СМИ, и уже несколько передач о нас было сделано, то это заинтересовало людей из других регионов. Нам — мне, Миле — часто звонят, говорят «мы восхищены, это очень здорово, классно, пожалуйста, помогите нам». И как раз на той знаменательной встрече в сентябре 2016 года, где я первый раз услышала о бизнес-навигаторе, я говорила Александру Арнольдовичу (Браверману), что у нас есть классный опыт и мы хотели бы предложить его в качестве бизнес-плана. Возможно, кто-то в другом городе, в другом регионе захочет реализовать точно такой же проект.

Я считаю, что в ближайшее время у нас получится повзаимодействовать с корпорацией в этом аспекте. То есть не только они помогли нам благодаря своим ресурсам найти хорошее помещение, но и мы поможем, поделившись нашим бизнес-опытом. И в ближайшее время кто-то откроет такой же салон, как у нас. Например, в Иркутске. Или в Омске. Почему бы и нет?

Беседовал Георгий Олтаржевский

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