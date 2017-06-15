В воскресенье, 18 июня, в московском Crocus City Hall выступит итальянское вокальное трио Il Volo. Участникам этого коллектива немногим больше 20, но они уже успели победить в конкурсе в Сан-Ремо и замахнуться на наследие трех теноров. Накануне концерта «Лента.ру» поговорила с одним из Il Volo — Джанлукой Джинобле, главным красавцем Il Volo и самым серьезным участником трио.

«Лента.ру»: Шоу, с которым вы приезжаете в Россию, посвящено трем тенорам?

Джинобле: Мы везем в Россию самые прекрасные итальянские песни, среди них и песни из репертуара трех теноров. Большинство из них — классика, оперные арии из «Нормы», «Тоски», «Травиаты». Нам выпала честь выступать вместе с Пласидо Доминго, наш проект также поддержал фонд Лучано Паваротти под руководством вдовы певца Николетты. И мы получили благословение Хосе Каррераса. Знаете, за 26 лет, прошедшие с первого шоу трех теноров в Риме, множество артистов пробовали делать нечто подобное, но никогда в сотрудничестве с кем-либо из них самих.

Каково было работать с Пласидо Доминго?

С самого начала карьеры нам повезло выступать со знаменитыми людьми — Барброй Стрейзанд, Эросом Рамазотти, Андреа Бочелли. Но с Пласидо Доминго было по-другому, ведь мы исполняем одну и ту же музыку. Он дал нам много ценных советов о том, как петь тот или иной фрагмент. Он очень нам помог.

Вы поете поп-оперу. А слушаете что-нибудь из современной поп-музыки, рока, рэпа?

Мои любимцы — Бруно Марс, Джастин Тимберлейк, Джастин Бибер. Также очень люблю Стинга, Фрэнка Синатру, слушаю Дэвида Гетта и других диджеев. Конечно, мы любим разную музыку — всю хорошую музыку, какая есть. Если мы поем поп-оперу, это не значит, что мы только ее и слушаем. Иногда я просто устаю слушать и петь всю эту оперу (смеется). Но мы единственные 20-летние артисты в этом жанре, так что мы в своем роде уникальны.

Джанлука Джинобле и Иньяцио Боскетто на церемонии Latin Grammy Awards в Лас-Вегасе в 2015 году Фото: Christopher Polk / Getty Images

Вы всегда хотели быть певцом?

Я с детства хотел быть певцом. Мне становилось очень хорошо, когда я пел. Если то, что вы делаете, делает вас счастливым — значит, надо держаться этого дела. Конечно, нам очень повезло, потому что стать успешными артистами очень трудно. Путешествовать по миру, каждый день исполнять любимую музыку... Мы счастливые люди.

Вам приходилось участвовать в различных музыкальных конкурсах — как сольно, так и в составе группы. Кому-то не нравится соревноваться, кому-то нравится. Как вы себя чувствуете в обстановке состязания?

Зависит от конкурса, но вообще-то я их ненавижу. Некоторые шоу талантов фокусируются на шоу как таковом, а не на артистах. Им просто хочется, чтобы была шумиха, чтобы был эффект. И иногда бывает, что судьи — члены жюри, наставники — приходят в шоу ради саморекламы, а молодые артисты им вообще не интересны. Они просто теряют популярность, и им нужно появление на телевидении, чтобы напомнить о себе. Такое случается нередко, особенно в Италии. На каком-нибудь «Х-факторе» появляются в качестве судей люди, которых уже почти забыли, и вот они изо всех сил хотят заново привлечь к себе внимание. Я терпеть не могу такое. Вы судьи, которые здесь ради молодых артистов, и вы должны делать свою работу и разбираться в музыке! Нам просто повезло, что когда мы попали в подобное шоу, там оказались профессионалы, которые помогли нам.

Говорят, что вы самый серьезный человек в трио. Как вам удается ладить с другими участниками — Иньяцио Боскетто и Пьеро Бароне?

Иньяцио и Пьеро — хулиганы и смутьяны, а стараюсь быть более расслабленным. У всех свои особенности. Думаю, я скорее пытаюсь быть более элегантным, быть посерьезнее, но не слишком. Но что касается характера — мы совершенно разные, это точно.

Я так понимаю, что с Il Volo постоянно происходят какие-то забавные истории — и на сцене, и вне сцены...

Да, случается всякое. Иньяцио — большой фанат «Ювентуса». Недавно был финал Лиги чемпионов, а у нас был концерт. И в те моменты, когда ему не надо было петь (у нас в программе есть вещи, которые мы с Пьеро поем дуэтом или вообще соло), Иньяцио постоянно убегал за сцену и смотрел матч на своем телефоне. Было очень смешно: он думал только о «Ювентусе» и вообще забыл о шоу! Люди спрашивали у него: «Ты что это так взволнован?»

Ваш голос — ваш инструмент. Накладывает ли забота о нем какие-то ограничения на вашу жизнь, как это бывает у оперных певцов?

Да, но не слишком большие. Мне 22 года, и я хочу жить как я хочу, чтобы не жалеть потом ни о чем. Конечно, я певец и должен следить за своим голосом, но я делаю то, что мне нравится. У меня обычная жизнь молодого человека, особенно когда я возвращаюсь домой и встречаюсь со своими друзьями. Мне комфортно, и я не хочу чем-либо жертвовать.

Иньяцио Боскетто, Джанлука Джинобле и Пьеро Бароне Фото: Stephen Lovekin / Getty Images

Из всего трио вы наиболее активны в социальных сетях. Это по собственной инициативе или по обязанности?

Мне это просто нравится. Я делаю это потому, что хочу быть в контакте со своими поклонниками, да и просто мне интересно — все эти видео, картинки. Мне, конечно, не нравится, когда я вижу десятилетних детей, полностью погруженных в свои телефоны. Родителям следует забирать у них эти гаджеты, потому что иногда это просто опасно. Что поделаешь, такова сегодняшняя жизнь. Без соцсетей сейчас трудно обойтись, но нужно учиться пользоваться ими по-хорошему. Это непросто, сейчас словно вообще не осталось частной, личной жизни. Надо быть осторожным. Конечно, в 1950-1980-х годах мир был другим. Он меняется, и нам остается только учиться жить в новых обстоятельствах.

Недавно я беседовал с музыкантами итальянской постпанк-группы, они сетовали на то, что в Италии рок-музыка на втором плане, а на радио и телевидении звучит только поп и эстрада.

Да, рок сейчас не особо популярен в Италии, не то что десять лет назад. Сейчас молодое поколение слушает реггетон, испаноязычную поп-музыку и все такое. А рок — Green Day, Led Zeppelin, панк — не слушает почти никто.

Чем вы займетесь, когда кончатся большие мировые гастроли?

Мы начнем работу над новым альбомом — это будут наши песни, никаких больше кавер-версий. Пришло время строить собственный репертуар — современная поп-музыка, без отсылок к классике. Опера — это прекрасно, и людям нравится, как мы ее поем, но нам хотелось бы сделать что-то более подходящее нашему возрасту. Это будет интересный проект, вам понравится.