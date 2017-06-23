Гнилой пепин

В 2017 году Apple активно отмечает десятилетний юбилей iPhone, однако можно вспомнить и другое значимое для компании событие: 20 лет с момента прекращения производства приставки Pippin — одного из худших устройств всех времен. «Лента.ру» рассказывает, почему яблочная компания потерпела фиаско при попытке затмить Sony PlayStation и Sega Saturn.

История названной в честь сорта яблок Pippin (пепин) игровой приставки по праву считается одной из самых позорных страниц в истории Apple и приходится как раз на то время, когда Стива Джобса выгнали из компании. Тогда Apple превратилась в крупного производителя компьютеров, но оказалась не в силах бороться с натиском конкурентов и теряла свое влияние.

В попытка найти новые источники дохода «эффективные менеджеры» провели немало экспериментов, транжиря сотни миллионов долларов: Apple выпустила печально известный КПК Newton, цифровые камеры, CD-плееры, акустику и даже аксессуары для телевизора.

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Но спасти положение не удалось, корпорация лишь потеряла деньги. В отчаянной попытке остаться на плаву гендиректор компании Майкл Шпиндлер (Michael Spindler) начал лицензирование операционной системы Apple, погнавшись за успехом Microsoft. Так и появились сотни клонов Mac, которые выпускались партнерами Apple.

Рождение легенды

Pippin стал одним из первых продуктов, открывших «эпоху клонов». В Apple мечтали создать некую платформу на базе существующих компьютеров компании и работающих под управление Mac OS. Разработчикам было плевать, каким будет Pippin, — они всего лишь хотели найти партнера.

И тогда на горизонте появилась японская компания Bandai, руководители которой хотели прибавить к статусу крупнейшего в мире производителя игрушек нечто большее. Наиболее разумным выходом казалось создание собственной игровой приставки, вот только опыта в выпуске консолей у японцев не было. Тут-то задумка Apple с лицензированием платформы и пришлась кстати.

По итогам сделки Apple взяла на себя затраты на разработку устройства с сохранением прав на лицензирование, а Bandai — на производство и маркетинг. Изначально планировалось выпускать простую игровую приставку, которая бы напрямую конкурировала с Sega и Nintendo, поэтому Pippin проектировали на устаревшем процессоре Motorola 68030. Но в ходе работы над системой концепция полностью изменилась, и в Apple по-быстрому превратили устройство в мультимедийную ТВ-приставку с выходом в интернет. В этой связи Pippin перевели на архитектуру PowerPC, чтобы обеспечить поддержку порта GeoPort для подключения модема. Фактически это был PowerMac с рядом ограничений, который работал на упрощенной версии Mac OS.

Apple Bandai Pippin Armark Фото: novoshorizontesfm.com 1 /3

Анонс Apple Bandai Pippin в Японии состоялся 13 декабря 1994 года, спустя 10 дней после презентации оригинальной PlayStation. Приставка позиционировалась не просто как очередная игровая консоль, а как полноценная машина, которая может выполнять много разных задач — от проигрывания CD до серфинга в сети.

Былинный провал

В Японии продажи Pippin Atmark начались в марте 1996 года. Bandai планировала реализовать 200 тысяч приставок за первый год, и это несмотря на то, что консоль стоила 64,8 тысяч иен (около 650 долларов). Для сравнения: Nintendo 64 стоила 200 долларов, а свежая на тот момент PlayStation — 300 долларов. В Apple же считали цену на Pippin адекватной и оправдывали ее тем, что приставку можно считать полноценной заменой персональному компьютеру, а не просто какой-то игрушкой.

Позже она появилась на прилавках США под названием @WORLD по цене в 600 долларов. В рекламных материалах превыше всего ставили возможность консоли выходить в интернет, а покупателей одаривали кодом на полгода безлимитного доступа к сети. В Америке Bandai планировала реализовать еще 300 тысяч приставок, но события развивались иначе.

Потенциальные покупатели просто не понимали значение символа «@», а интернет еще не был популярен. Те, кто познал диджитал, не расценивали Pippin как устройство для серфинга в сети. Поэтому идея интернет-приставки полностью провалилась.

В 1996 году у Apple появился второй партнер — Katz Media, готовый реализовывать приставку в Европе и Канаде. Но история KMP 2000 (именно так Katz Media назвала свою версию Pippin) закончилась так же стремительно, как и началась. Понимая провальное положение Pippin, компания приняла стратегическое решение отказаться от розничных продаж приставки. Она полностью отошла от идеи Apple и Bandai, позиционируя Pippin как девайс для бизнеса. Ее предлагали в качестве основы для создания интерактивных киосков, интернет-устройств для гостиничных номеров и недорогого компьютера для больниц. Но и эта попытка поднять Pippin с колен тоже не увенчалась успехом.

Игорь тонет

Так как Pippin базировался на Mac OS, портирование игр и софта не вызывало серьезных затруднений у разработчиков. Более того, большинство игр с Pippin без труда запускались на компьютерах Mac. В Apple очень надеялись привлечь к работе по развитию приставки именитых разработчиков игр и пытались наладить с ними хорошие отношения. Но система Apple уже в то время была известна как ОС без игр, поэтому и на Pippin поиграть было не во что. В итоге в Японии для нее вышло менее 80 тайтлов, а в США и вовсе 18 игр и программ.

Единственные, с кем удалось договориться, стали Bungie Studios (создатели Halo и Destiny). Apple и Bandai обеспечили разработчикам финансовую и техническую поддержку, чтобы студия выпустила шутер от первого лица Super Marathon эксклюзивно для Pippin. У игры, возможно, и были шансы стать популярной, но выход на приставке от Apple поставил на ней крест. Аналогичная история произошла с остальными проектами под Pippin.

Развязка

Apple не принимала участия в рекламе Pippin, и это бремя легло на плечи Bandai. В общей сложности японская компания вложила в маркетинг 93 миллиона долларов. Лицензионное соглашение предписывало, что в рекламных материалах Pippin нельзя было назвать компьютером, и это накладывало серьезные ограничения. А с учетом того, что на рынке доминировали Nintendo, Sony и Sega, процветал ПК-гейминг, шансы у Pippin были примерно нулевые.

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Очевидно, что высокая цена была не единственной серьезной проблемой приставки. С какой стороны ни посмотри, Pippin была неудачной консолью: устаревшее железо, отсутствие поддержки браузера Netscape 2.0, совершенно нечитабельный текст на телевизорах тех лет, серьезных игр для нее не выпускали, и даже с точки зрения маркетинга все было плохо. За время ее существования Bandai удалось продать всего 42 тысячи Pippin из планируемых 500 тысяч.

Закончилась эта агония лишь с возвращением Джобса в 1997 году. Первым делом он прекратил предоставлять третьим лицам лицензию на производство клонов Mac, в числе которых был и Pippin. Bandai также прекратила выпускать приставку, но поддержку обеспечивала до конца 2002 года. Katz Media, в свою очередь, продала остатки Pippin компании DayStar Digital, которой удалось реализовать еще несколько тысяч устройств. Остальные приставки были либо уничтожены, либо утеряны, либо пылятся на полках у коллекционеров.