Из жизни
 
Последние новости
CNN ужесточил контроль за публикацией материалов о России
Иран отменил визы для туристических групп из России
В России задумали ужесточить наказание за коррупцию
СМИ узнали об отсутствии необходимости в госпитализации Навального
В Колумбии затонуло прогулочное судно со 150 туристами на борту
Объяснено отсутствие антивещества во Вселенной
Ракета Falcon стартовала с десятью спутниками связи
Популярные новости
Названы самые распространенные наркотики в российском Tor
Объяснено отсутствие антивещества во Вселенной
В России задумали ужесточить наказание за коррупцию
СМИ узнали об отсутствии необходимости в госпитализации Навального
Трамп отказался от традиционного ужина в честь окончания Рамадана
В Колумбии затонуло прогулочное судно со 150 туристами на борту
Дзюба объяснился за «месседж» после вылета России из Кубка конфедераций

«Остров брошенных жен и айтишников»

Рассказ дизайнера из Хабаровска, переехавшего на Кипр

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Дарья Пикова

Кому-то милее всего родные пенаты и привычный офис, а кто-то мечтает жить в другой стране, работать удаленно и активно реализует эти планы. В рамках проекта «Ленты.ру» о россиянах, переехавших жить за рубеж, мы поговорили с дизайнером интерьеров Дашей Пиковой, которая живет на Кипре.

Исследование Европы

Я дизайнер интерьеров, окончила университет, работала по специальности. Всегда было желание уехать из Хабаровска — в основном из-за климата. И вот начала искать способ перебраться в другую страну.

Я нашла прекрасные университеты в Италии, но по определенным обстоятельствам с этим не сложилось. Это было где-то в 2012-м: в это же время я познакомилась со своим будущем мужем, у него тоже были планы уехать из России. Вместе мы отправились в Италию, где я стажировалась в крупной дизайнерской студии. Жили мы там три месяца, а затем продолжили путешествовать по Европе. Где-то останавливались на несколько дней, где-то жили по месяцу. В общей сложности девять месяцев провели в путешествиях, присматривая место, где захочется остаться. Продолжали работать удаленно — я занималась дизайном, а муж — продвижением в интернете разных сайтов, в том числе и моего. Сейчас у нас семейный бизнес.

Мы приехали на Кипр на пару месяцев, и нам захотелось там остаться. На некоторое время вернулись в Россию, чтобы закончить все дела и подготовиться к переезду.

Главное — море

Когда мы путешествовали, у нас было несколько критериев выбора места, где хотелось бы осесть. У меня главный — близость к морю. Мы безумно любим Италию, но перебраться туда очень сложно. На Кипре мы сразу познакомились с замечательными людьми, подружились, они показали нам остров с разных сторон, и мы в него влюбились.

Живем мы в южной части Кипра, в Лимассоле. Здесь очень красивая набережная, красивая марина, куда все идут гулять по вечерам, — ее построили недавно. Недвижимость в этой части города очень дорогая. Много домов в районе марины пустует из-за дороговизны.

Есть множество русских форумов, где можно искать жилье на Кипре, — так мы выбрали квартиру на первое время. Снимали месяц и параллельно искали более подходящий вариант; сейчас живем в той квартире, что нашли в течение этого месяца. Квартира в двухэтажном доме, в нашем распоряжении весь второй этаж. Вход отдельный, есть доступ на крышу, где мы с друзьями часто делаем барбекю.

У нас три спальни, две ванные комнаты — такая квартира стоит 500-700 евро в месяц, плюс квартплата около 150 евро в месяц. Это средняя цена по Лимассолу.

Моя работа — в основном удаленка с Москвой. Там большой рынок. Здесь же живет около 1,2 миллиона человек, из них русских — 50-70 тысяч. Тех, кому нужен ремонт или дизайн, еще меньше. У меня есть клиенты на Кипре, но их немного. По работе я бываю в Москве примерно раз в месяц, поэтому есть возможность встречаться с российскими клиентами. К тому же в Москве есть человек, который решает там наши вопросы. Хотя сейчас все можно решить дистанционно — звонками, видеозвонками, фотографиями.

Жуткие мясоеды

Жизнь у моря мне не приелась. Здесь в конце апреля уже можно купаться, погода позволяет. Когда приезжаем в Москву или Хабаровск — там холодно!

В российских магазинах овощи какие-то примятые, увядшие. Увидишь — сразу вспоминаешь кипрское изобилие. Цены на продукты сравнимы с московскими, а овощи и фрукты гораздо дешевле. Крупы дороже. Рыба стоит примерно как и в России, мясо дешевле, но мы его не очень любим, предпочитаем морепродукты. Хотя киприоты — жуткие мясоеды.

Как схитрить со страховкой

Вообще, киприоты очень расслабленная нация. У них море, солнце — все хорошо. Здесь приговаривают: «Потихоньку, помаленьку», — они никуда не торопятся, и из-за этого с ними иногда тяжеловато работать. Их приходится постоянно дергать!

У киприотов, можно сказать, матриархат: женщина в семье главная. Очень сильны и важны семейные традиции. С местными мы общаемся в основном по работе или в общих компаниях. Чаще всего это те, у кого русские жены, или те, кто часто путешествует. Есть такое мнение, что киприоты, прожившие всю жизнь на острове, ограничены в кругозоре и не очень открыты к общению. С теми же киприотами, что жили, учились или путешествовали по другим странам, интересно общаться. Некоторые учились в России и отлично говорят по-русски.

Медицина дорогая. Мы, когда выезжаем в Россию, стараемся там решить вопросы здоровья. Если что-то срочно, приходится лечиться здесь. Есть страховка — это обязательно. У нас достаточно хорошая страховка, покрывающая врачебное обслуживание, но сначала ты сам все оплачиваешь. Врач выдает чек, который после определенной процедуры по заполнению бумаг оплачивает компания, но только если оказанные услуги входят в страховку. Иногда можно немного схитрить — врач пишет в чеке только те услуги, что есть в твоей страховке.

Зима — это 15 градусов тепла

У нас гостевая виза, она дает возможность жить, но не работать на Кипре. Есть постоянный доход из-за границы — пожалуйста, живи. Виза обновляется каждый год, но если ты уже долго здесь или приобрел недвижимость, можно подавать на постоянное проживание. Это будет или постоянная виза, или виза на три-пять лет.

Из трудностей — зима, когда примерно плюс 15 градусов. В домах нет отопления, и становится очень некомфортно: стены тонкие, поэтому холодно, плюс высокая влажность воздуха. Часто идут дожди, и тогда сидишь в обнимку с обогревателем. Летом же всегда включен кондиционер, в середине дня стараешься не выходить на улицу — дела делаешь рано утром или вечером.

Тут нет источников пресной воды. Вся вода — это осадки, которые стекают с гор в специальные резервуары. Этой водой пользуются в летний период. Друзья, которые здесь живут давно, рассказали, что лет десять назад было очень мало дождей и воду давали по расписанию — три часа в день.

Из минусов еще — мне не хватает культурных мероприятий. В России постоянные выставки, музеи, различные встречи с интересными людьми. На Кипре такого нет. Но когда постоянно выезжаешь в Россию и другие страны, это не особо тяготит.

Такой разный остров

В свободное время, кроме путешествий, мы встречаемся с друзьями. Здесь великолепная природа: весной и осенью мы ездим в лес и горы, изучаем разные места с их неповторимым колоритом. Много монастырей, они интересны и, как правило, находятся в невероятно живописных местах.

Много деревушек, специализирующихся на производстве чего-то своего, особенного. Например, есть деревня, где делают разную продукцию из рожкового дерева — раньше оно считалось черным золотом. Это натуральный сахарозаменитель. В другой деревне производят коммандарию — крепленое вино, которое делают только на Кипре, только в определенном месте (там, где растет подходящий виноград). Есть деревни, где выращивают черешню и проводят черешневые фестивали. Есть фестиваль миндаля.

На севере — непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра, турецкая часть острова. В буферной зоне есть заброшенный город Фамагуста. Когда-то это был туристический центр с белоснежными пляжами, дорогими отелями. Но около 40 лет назад, после турецкого вторжения, люди экстренно покинули город. Туда возят на экскурсии, но мы там не были пока.

Местные и понаехавшие

В плане работы для меня непросто — те идеи, которые можно реализовать без труда в России, здесь воплотить сложновато. Надо продумать, смогут киприоты решить ту или иную задачу или нет. Вне этого они люди очень приятные, доброжелательные и готовые помочь.

На Кипре ходит такая шутка: основная часть населения — киприоты, а остальные — айтишники! Еще Кипр называют «островом брошенных жен»: мужья отправляют сюда жен с детьми, а сами приезжают время от времени.

Сообщество русское здесь большое, есть форум русских женщин на Кипре, которые вместе тусят. Очень важно, чтобы было с кем общаться, была хорошая компания.

Здесь любят русских, да и ко всем приезжим относятся достаточно лояльно. Поэтому тут очень комфортно и не чувствуешь себя чужаком, не чувствуешь себя в чужой стране. Например, у нас есть друзья, живущие в Италии, так они очень скучают там по русским посиделкам, по свойственному только нашим людям душевному общению.

Назад? Пока нет...

На Кипре мы с мужем живем два года. Связь с Россией не теряем, но на данный момент возвращаться не планируем. Пытались учить греческий, ходили на муниципальные курсы. Прошли один уровень, но поняли, что и без греческого здесь нормально, английского хватает. Может, позже мы вернемся к этому вопросу.

Если обобщить, Кипр — страна очень комфортная для жизни. Особенно для семей с маленькими детьми. Обилие овощей и фруктов — огромный плюс. Море! Когда я приезжаю в Москву, то просто в ужасе от того, чем я там дышу, а здесь чистейший воздух.

Беседовал Тимур Акулов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0223 июня
Аскот, Великобритания

День безумных шляп

Почему британские аристократы, съехавшиеся на скачки в Аскоте, так странно одеты
17:2223 июня

В США 167 незнакомцев накормили друг друга обедами из «Макдоналдс»

14:2225 июня

В Пакистане впервые выдали трансгендеру загранпаспорт с пометкой «Х»

16:0823 июня

Ученые напугали 17 диких пум записями политических передач

Из жизни00:0425 июня

Папа накачался

Личный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
14:4222 июня

В США из-под капота движущегося по трассе автомобиля выползла змея

15:2324 июня

Депутаты в США случайно одобрили позволяющий беременным убивать законопроект

15:4710 июня

Создатель гавайской пиццы умер в Канаде

Из жизни

Цена успеха

Как в погоне за хорошей успеваемостью не забыть о собственном здоровье
20:3723 июня

Первая женщина-гондольер в Венеции стала мужчиной

15:0523 июня

Собака прогнала медведицу из американского города

17:52 7 июня

Американец попытался выплатить штраф тысячами одноцентовых монет

Россия
«Послать на хер — это не на фиг»
Филолог Анатолий Баранов о том, почему не следует запрещать матерные слова
О работе на «чистоту»
Надежды и утраченные иллюзии в историях пациентов реабилитационного центра
В России задумали ужесточить наказание за коррупцию
СМИ узнали об отсутствии необходимости в госпитализации Навального
«Росимущество должно дать разъяснение по продаже "Образцовой"»
Сотрудник ОНФ об анатомии одной из самых скандальных сделок последних лет
Отбывающему арест Навальному вызвали скорую
«Большинство из них верят в духов»
Психолог Владимир Серкин о феномене современных отшельников
Все материалы
Мир
Цена ошибки
Неправильно понятая депеша стала причиной начала Корейской войны
Богемская рапсодия
Жертвоприношения, ритуалы и пьянство в самом закрытом мужском клубе США
Африканский «боярышник»
Как спиваются жители Черного континента
В Колумбии затонуло прогулочное судно со 150 туристами на борту
Трамп отказался от традиционного ужина в честь окончания Рамадана
Армия обороны Израиля ответила на обстрел со стороны Сирии
Президент ОАЭ появился на публике впервые за три года
Все материалы
Бывший СССР
А теперь сохатый!
Как лоси взяли Ригу
Порошенко заявил о достижении соглашения с США по поставкам вооружения
Выгребная драма
Как деревенские сортиры навлекли на Литву гнев Еврокомиссии
Неизвестные сняли мемориальную доску маршалу Жукову в Одессе
В Николаеве активисты закидали Савченко яйцами и устроили драку
Саакашвили потребовал у Порошенко 50 евро за залитую зеленкой футболку
Европейский автобусный перевозчик отказал украинке в поездке без визы
Все материалы
Финансы
Из-за чего весь побор
Захотят ли россияне отдавать еще часть зарплаты государству
В Германии выпустили купюры номиналом ноль евро
«Надо расти в пять раз быстрее, чтобы не отстать»
Сможет ли экономика России показать взрывной рост после успеха в мае
Moody’s впервые за два года повысило кредитный рейтинг Греции‍
Силуанов отчитался о росте инвестиций в капитал России
Украина потратит на Приватбанк еще около миллиарда долларов
Украина подала в суд Лондона апелляцию по делу о долге перед Россией
Все материалы
Бизнес
Пан или пропал
Киев угрожает арестами активов «Газпрома» за пределами национальной юрисдикции
Вода камень точит
Инвестиционная привлекательность столицы может вырасти на 10 процентов
Сергей КурченкоОтнять и поделить
Какую собственность на Украине все еще может потерять Россия
Завершен первый этап заводских испытаний МС-21
Грузия обзавелась крупнейшей за годы независимости ГЭС
США объявили в розыск ответственных за «дизельгейт» менеджеров Volkswagen
Глава ФАС назвал позором наличие роуминга в Крыму
Все материалы
Силовые структуры
Проклятие 5,45 и похороны «Гренделя»
Почему не могут создать идеальный автоматный патрон
Анатомия дурмана
Как эволюционировала наркоторговля в России
Кричащая проблема
Как проданный мигрантами младенец стал сиротой при живых родителях
Японский флот впервые испытал сверхзвуковую противокорабельную ракету
Источник в Москве рассказал об ударе Израиля по боевикам вместо армии Сирии
«В крови ребенка действительно был алкоголь»
Монолог судмедэксперта о подмене анализов погибшего мальчика из Балашихи
Российские военные в Сирии и власти Латакии подписали соглашение о перемирии
Все материалы
Наука и техника
Лунный корабль Л3 (в головной части) на пути к спутнику Земли (в представлении художника)Дорого и сердито
Украина распродает Китаю советские лунные технологии
Кистью и краской
Неизвестные кадры Великой Отечественной через призму советской ретуши
Что-то нажали
Какие тайны скрывают научные комплексы в видеоиграх
Стив ДжобсГнилой пепин
Забытая история худшего в истории продукта от Apple
Россия продолжит поставлять в США двигатели РД-180
Ракета Falcon стартовала с десятью спутниками связи
Юрий Гагарин вместе со своей матерью Анной Тимофеевной выступает на митинге в родном городе Гжатск.Возвращение легенды
Кто возродит служившую Гагарину и Radiohead «Октаву»
Все материалы
Спорт
Ни минуты покоя
Как Мэтт Митрион отправил Федора Емельяненко в нокаут в первом раунде
Хотели как лучше
Ну, вы поняли. Сборная России покинула Кубок конфедераций
«Ну что мне, пойти повеситься?»
Как футболисты и болельщики отреагировали на вылет России из Кубка конфедераций
Всемирная федерация тхэквондо сменила название из-за шуток над аббревиатурой WTF
Дзюба объяснился за «месседж» после вылета России из Кубка конфедераций
Определились полуфинальные пары Кубка конфедераций
Дюков вступился за Жиркова и Акинфеева
Все материалы
Культура
Примадонна с ядовитыми фиалками
Анна Нетребко спела в опере «Адриана Лекуврер»
В Москву, в Москву!
Коппола, Дюмон, Каурисмяки: чьи фильмы привезли на ММКФ-2017
Автопортрет «Великий художник» (Le Grand Peintre)Рождение буффонады из зеленой тени на носу
Ретроспектива авангардиста Аристарха Лентулова открылась в Бахрушинском музее
СМИ узнали причину ареста украинского залога за «Евровидение»
Джонни Депп извинился за шутку об убийстве Трампа
Роулинг рассказала о существовании другого Гарри Поттера
Секретная служба США взяла на заметку слова Джонни Деппа об убийстве Трампа
Все материалы
Интернет и СМИ
Черный русский
Реклама, после которой рыдают, лезут в Tor и выгоняют детей из дома
Архивное фотоРедакционное мочилово
В Мексике наркокартели убивают журналистов, но власти не торопятся их защищать
Павел ДуровБеда для анонима
Как Telegram обойдет блокировку в России
Названы самые распространенные наркотики в российском Tor
CNN ужесточил контроль за публикацией материалов о России
Google перестанет сканировать почту пользователей
Глава Роскомнадзора предупредил о считанных днях до блокировки Telegram
Все материалы
Ценности
Чтоб я так жил!
Дома на колесах и просто большие машины на аукционе в Санта-Монике
Сверху видно все
Откровенные купальники для женщин, которым повезло
Дочь Трампа вызвали в суд по делу об обувном плагиате
Guerlain выпустил унисекс-аромат на основе бензоина
Верфь Princess обновила линейку флайбриджных яхт
Демна Гвасалия отправил модников в Булонский лес
Бывший участник OneDirection оденет россиян в модную одежду
Все материалы
Путешествия
Как это будет по-фински?
Почему Финляндия — идеальное направление для поездки на выходные и в отпуск
Отпуск без проблем
10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Столица Черноземья
Открываем Россию: Почему этим летом нужно ехать на отдых в Воронеж
Иран отменил визы для туристических групп из России
Интимный берег
Про «золотую милю» Испании, где местные жители отдыхают сами
Семь человек погибли при падении кабины канатной дороги в Гималаях
Пассажиры ужаснулись сильной болтанке самолета после отказа двигателя
Все материалы
Из жизни
Аскот, ВеликобританияДень безумных шляп
Почему британские аристократы, съехавшиеся на скачки в Аскоте, так странно одеты
Папа накачался
Личный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
reaches up to the sky during the summer solstice at Stonehenge, near Salisbury in England, Tuesday, June 21, 2011. The ancient stone circle of Stonehenge is a World Heritage Site erected between approximately 3000BC and 1600BC and despite years of research the reason behind its construction remains a mystery. The summer solstice in the northern hemisphere occurs annually on June 21 and is the time at which the sun is at its northernmost point in the sky.Меч и мотоцикл
Зачем тысячи ведьм и друидов собрались возле Стоунхенджа
В США 167 незнакомцев накормили друг друга обедами из «Макдоналдс»
В Пакистане впервые выдали трансгендеру загранпаспорт с пометкой «Х»
Ученые напугали 17 диких пум записями политических передач
Депутаты в США случайно одобрили позволяющий беременным убивать законопроект
Все материалы
Автомобильные братья, которых разлучили маркетологи
Одна марка, одна и та же модель, но очень разные машины
Самые качественные машины в мире
Машины каких брендов ездят в сервис реже остальных
Тест и стоимость владения Skoda Superb
Длительный тест универсала Skoda Superb: итоги
Самые крутые участники гонки Pikes Peak
Лучшие автомобили «Гонки в облаках» за ее 101-летнюю историю
Toyota поможет владельцам Land Cruiser выжить
Kia представила новый Rio для России
Названы самые «иномарочные» города-миллионники
Все материалы
Вите надо выйти
Соседи несколько лет травят москвича, который отказывается переселяться
Без свидетелей
Дома для тех, кто ненавидит соседей
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Классовая борьба
На смену дешевым квартирам в Москве пришел новый вид жилья
Да катитесь вы
Семейная пара отказалась от квартиры и поселилась в автобусе
Минстрой решил помочь ипотечным заемщикам
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы