«Остров брошенных жен и айтишников»

Кому-то милее всего родные пенаты и привычный офис, а кто-то мечтает жить в другой стране, работать удаленно и активно реализует эти планы. В рамках проекта «Ленты.ру» о россиянах, переехавших жить за рубеж, мы поговорили с дизайнером интерьеров Дашей Пиковой, которая живет на Кипре.

Исследование Европы

Я дизайнер интерьеров, окончила университет, работала по специальности. Всегда было желание уехать из Хабаровска — в основном из-за климата. И вот начала искать способ перебраться в другую страну.

Я нашла прекрасные университеты в Италии, но по определенным обстоятельствам с этим не сложилось. Это было где-то в 2012-м: в это же время я познакомилась со своим будущем мужем, у него тоже были планы уехать из России. Вместе мы отправились в Италию, где я стажировалась в крупной дизайнерской студии. Жили мы там три месяца, а затем продолжили путешествовать по Европе. Где-то останавливались на несколько дней, где-то жили по месяцу. В общей сложности девять месяцев провели в путешествиях, присматривая место, где захочется остаться. Продолжали работать удаленно — я занималась дизайном, а муж — продвижением в интернете разных сайтов, в том числе и моего. Сейчас у нас семейный бизнес.

Мы приехали на Кипр на пару месяцев, и нам захотелось там остаться. На некоторое время вернулись в Россию, чтобы закончить все дела и подготовиться к переезду.

Главное — море

Когда мы путешествовали, у нас было несколько критериев выбора места, где хотелось бы осесть. У меня главный — близость к морю. Мы безумно любим Италию, но перебраться туда очень сложно. На Кипре мы сразу познакомились с замечательными людьми, подружились, они показали нам остров с разных сторон, и мы в него влюбились.

Живем мы в южной части Кипра, в Лимассоле. Здесь очень красивая набережная, красивая марина, куда все идут гулять по вечерам, — ее построили недавно. Недвижимость в этой части города очень дорогая. Много домов в районе марины пустует из-за дороговизны.

Есть множество русских форумов, где можно искать жилье на Кипре, — так мы выбрали квартиру на первое время. Снимали месяц и параллельно искали более подходящий вариант; сейчас живем в той квартире, что нашли в течение этого месяца. Квартира в двухэтажном доме, в нашем распоряжении весь второй этаж. Вход отдельный, есть доступ на крышу, где мы с друзьями часто делаем барбекю.

Фото: Дарья Пикова 1 /3

У нас три спальни, две ванные комнаты — такая квартира стоит 500-700 евро в месяц, плюс квартплата около 150 евро в месяц. Это средняя цена по Лимассолу.

Моя работа — в основном удаленка с Москвой. Там большой рынок. Здесь же живет около 1,2 миллиона человек, из них русских — 50-70 тысяч. Тех, кому нужен ремонт или дизайн, еще меньше. У меня есть клиенты на Кипре, но их немного. По работе я бываю в Москве примерно раз в месяц, поэтому есть возможность встречаться с российскими клиентами. К тому же в Москве есть человек, который решает там наши вопросы. Хотя сейчас все можно решить дистанционно — звонками, видеозвонками, фотографиями.

Жуткие мясоеды

Жизнь у моря мне не приелась. Здесь в конце апреля уже можно купаться, погода позволяет. Когда приезжаем в Москву или Хабаровск — там холодно!

В российских магазинах овощи какие-то примятые, увядшие. Увидишь — сразу вспоминаешь кипрское изобилие. Цены на продукты сравнимы с московскими, а овощи и фрукты гораздо дешевле. Крупы дороже. Рыба стоит примерно как и в России, мясо дешевле, но мы его не очень любим, предпочитаем морепродукты. Хотя киприоты — жуткие мясоеды.

Как схитрить со страховкой

Вообще, киприоты очень расслабленная нация. У них море, солнце — все хорошо. Здесь приговаривают: «Потихоньку, помаленьку», — они никуда не торопятся, и из-за этого с ними иногда тяжеловато работать. Их приходится постоянно дергать!

У киприотов, можно сказать, матриархат: женщина в семье главная. Очень сильны и важны семейные традиции. С местными мы общаемся в основном по работе или в общих компаниях. Чаще всего это те, у кого русские жены, или те, кто часто путешествует. Есть такое мнение, что киприоты, прожившие всю жизнь на острове, ограничены в кругозоре и не очень открыты к общению. С теми же киприотами, что жили, учились или путешествовали по другим странам, интересно общаться. Некоторые учились в России и отлично говорят по-русски.

Фото: Дарья Пикова 1 /3

Медицина дорогая. Мы, когда выезжаем в Россию, стараемся там решить вопросы здоровья. Если что-то срочно, приходится лечиться здесь. Есть страховка — это обязательно. У нас достаточно хорошая страховка, покрывающая врачебное обслуживание, но сначала ты сам все оплачиваешь. Врач выдает чек, который после определенной процедуры по заполнению бумаг оплачивает компания, но только если оказанные услуги входят в страховку. Иногда можно немного схитрить — врач пишет в чеке только те услуги, что есть в твоей страховке.

Зима — это 15 градусов тепла

У нас гостевая виза, она дает возможность жить, но не работать на Кипре. Есть постоянный доход из-за границы — пожалуйста, живи. Виза обновляется каждый год, но если ты уже долго здесь или приобрел недвижимость, можно подавать на постоянное проживание. Это будет или постоянная виза, или виза на три-пять лет.

Из трудностей — зима, когда примерно плюс 15 градусов. В домах нет отопления, и становится очень некомфортно: стены тонкие, поэтому холодно, плюс высокая влажность воздуха. Часто идут дожди, и тогда сидишь в обнимку с обогревателем. Летом же всегда включен кондиционер, в середине дня стараешься не выходить на улицу — дела делаешь рано утром или вечером.

Тут нет источников пресной воды. Вся вода — это осадки, которые стекают с гор в специальные резервуары. Этой водой пользуются в летний период. Друзья, которые здесь живут давно, рассказали, что лет десять назад было очень мало дождей и воду давали по расписанию — три часа в день.

Из минусов еще — мне не хватает культурных мероприятий. В России постоянные выставки, музеи, различные встречи с интересными людьми. На Кипре такого нет. Но когда постоянно выезжаешь в Россию и другие страны, это не особо тяготит.

Такой разный остров

В свободное время, кроме путешествий, мы встречаемся с друзьями. Здесь великолепная природа: весной и осенью мы ездим в лес и горы, изучаем разные места с их неповторимым колоритом. Много монастырей, они интересны и, как правило, находятся в невероятно живописных местах.

Много деревушек, специализирующихся на производстве чего-то своего, особенного. Например, есть деревня, где делают разную продукцию из рожкового дерева — раньше оно считалось черным золотом. Это натуральный сахарозаменитель. В другой деревне производят коммандарию — крепленое вино, которое делают только на Кипре, только в определенном месте (там, где растет подходящий виноград). Есть деревни, где выращивают черешню и проводят черешневые фестивали. Есть фестиваль миндаля.

На севере — непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра, турецкая часть острова. В буферной зоне есть заброшенный город Фамагуста. Когда-то это был туристический центр с белоснежными пляжами, дорогими отелями. Но около 40 лет назад, после турецкого вторжения, люди экстренно покинули город. Туда возят на экскурсии, но мы там не были пока.

Местные и понаехавшие

В плане работы для меня непросто — те идеи, которые можно реализовать без труда в России, здесь воплотить сложновато. Надо продумать, смогут киприоты решить ту или иную задачу или нет. Вне этого они люди очень приятные, доброжелательные и готовые помочь.

Фото: Дарья Пикова 1 /3

На Кипре ходит такая шутка: основная часть населения — киприоты, а остальные — айтишники! Еще Кипр называют «островом брошенных жен»: мужья отправляют сюда жен с детьми, а сами приезжают время от времени.

Сообщество русское здесь большое, есть форум русских женщин на Кипре, которые вместе тусят. Очень важно, чтобы было с кем общаться, была хорошая компания.

Здесь любят русских, да и ко всем приезжим относятся достаточно лояльно. Поэтому тут очень комфортно и не чувствуешь себя чужаком, не чувствуешь себя в чужой стране. Например, у нас есть друзья, живущие в Италии, так они очень скучают там по русским посиделкам, по свойственному только нашим людям душевному общению.

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На Кипре мы с мужем живем два года. Связь с Россией не теряем, но на данный момент возвращаться не планируем. Пытались учить греческий, ходили на муниципальные курсы. Прошли один уровень, но поняли, что и без греческого здесь нормально, английского хватает. Может, позже мы вернемся к этому вопросу.

Если обобщить, Кипр — страна очень комфортная для жизни. Особенно для семей с маленькими детьми. Обилие овощей и фруктов — огромный плюс. Море! Когда я приезжаю в Москву, то просто в ужасе от того, чем я там дышу, а здесь чистейший воздух.