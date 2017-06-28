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Дело — труба

Как в Москве модифицировали технологию санации водопроводных труб

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Фото: Евгений Самарин / РИА Новости

Мы часто сетуем, что отечественная промышленность технологически отстает от зарубежных конкурентов, а между тем есть примеры, когда именно у нас рождаются новые идеи, которых нет ни на Западе, ни на Востоке. И не только рождаются, но и доходят до реального воплощения. Об одной из таких историй рассказывает «Лента.ру».

Все начиналось с бетона. Точнее, с института ВНИИжелезобетон, который в недалеком прошлом разрабатывал для всей страны новые образцы бетона. Потом Советский Союз канул в Лету, а высококвалифицированные специалисты окунулись в новые рыночные реалии. Так, на базе означенного НИИ появилась группа компаний ЮНИКОН, в которой каждое направление представляет собой отдельную юридическую структуру. Одной из таковых является компания ЮНИКОН-ЗСК, которая специализируется на диагностике и санации трубопроводов, причем делает это, используя уникальные материалы собственного производства.

Как это работает

Первый проект, связанный с трубами, начался с того, что Московская объединенная энергетическая компания (ПАО «МОЭК») объявила тендер на создание технологии, позволяющей удлинить срок службы труб теплоснабжения, имеющихся в городском хозяйстве. А поскольку ЮНИКОН располагал штатом грамотных технологов и инженеров, глупо было не принять в нем участие.

Отечественными и зарубежными (участвовали немцы и итальянцы) фирмами заказчику были предложены разные варианты, все они проходили серьезные испытания. Для этого специалисты МОЭК сделали тестовый полигон, на котором можно было смоделировать реальные нагрузки в ускоренном варианте. Так вот, полимерный состав, разработанный мастерами ЮНИКОН, выдержал испытания, адекватные 75 годовым циклам! В итоге новый состав был запатентован, а с компанией ЮНИКОН-ЗСК был подписан долгосрочный контракт.

Санация, то есть мероприятия, направленные на увеличение срока службы трубы, — вещь важная и выгодная. Она позволяет не менять сразу «уставшие от тяжелой жизни» магистральные трубопроводы, а реконструировать их, возвращая им былую надежность. На первый взгляд, технология проста: изнутри на трубу наносится слой специального цементно-полимерного покрытия, который компенсирует утраченную толщину и далее защищает трубу изнутри. На деле же это сложнейшая, уникальная операция. Главный секрет, конечно, в составе смеси. Она включает в множество различных компонентов, от высококачественного цемента до кварцевого песка и специальных базальтовых волокон, необходимых для придания покрытию прочности. Состав ведь должен быть надежным, эластичным, термостойким и долговечным. А еще нужно было придумать, как равномерно его нанести и закрепить, как предварительно очистить трубу от ржавчины и прочее, и прочее. Но специалистам ЮНИКОН удалось найти решение всех этих проблем, наладить производство смеси и придумать специальные механизмы для очистки и «центробежного набрызга», которые позволяют равномерно наносить покрытие внутри трубы. Технология заработала.

Экономический эффект оказался великолепным. В России, по официальным данным, из 700 тысяч километров действующих трубопроводов более половины поражены внутренней и внешней коррозией, а около 100 тысяч километров находятся в предаварийном состоянии. Конечно, их постепенно меняют, но скорость старения опережает возможности коммунальщиков. Время же производства работ по реновации в 10-12 раз короче сроков капитальной реконструкции теплосетей, а стоимость при этом в три-четыре раза ниже стоимости строительства нового трубопровода. Срок службы трубопроводов после санации составляет до 20 лет.

Ввязавшись в «трубопроводный» бизнес, ЮНИКОН-ЗСК постепенно расширял спектр своих возможностей. Сначала речь шла о научном и производственном фронтах: на основе имеющегося опыта специалисты исследовательской лаборатории создали специальные составы для водопроводных и канализационных труб. Естественно, они существенно отличаются от смеси для тепловых магистралей. Например, «водопроводная» смесь должна отвечать сложным гигиеническим требованиям. Довольно скоро, по словам генерального директора ЮНИКОН-ЗСК Алексея Юнкевича, стало понятно, что нужно самим осваивать и технологический процесс реновации труб, поскольку только так можно было гарантировать качество конечного продукта. Таким образом на основе собственной технологии появилось полноценное отдельное направление, включающее в себя не только научную и производственную составляющую, но и бизнес по санации трубопроводов «под ключ».

Начав работать самостоятельно, компания столкнулась с необходимостью проведения диагностики состояния труб. Сначала ведь нужно понять, какие трубы требуют и подлежат санации, а по окончании работ необходимо проверить их надежность. Перед инжиниринговым центром компании возникли новые задачи.

Диагностика трубопроводов — это сложный процесс. Он отработан в нефтяной и газовой отраслях, но не в коммунальном хозяйстве. Если нефтяники всегда точно знают характеристики своих нефтепроводов, то в городе порой точной документации не сыщешь. Поэтому обычно обходились простым временным расчетом — подошел срок, меняй трубу. С появлением технологии реновации вопрос о диагностике встал совершенно в ином ключе: нужно было научиться точно оценивать не только состояние трубы, но и возможность санации.

Существуют технологии наружного диагностирования труб, в том числе инструментального. Но проблема в том, что они не очень точные — дают слишком большой разброс. А хотелось заглянуть внутрь трубы. И тогда фирма ЮНИКОН приобрела норвежскую компанию, которая обладала подходящей запатентованной технологией. Правда, это была лишь идея и расчетный модуль, ее еще нужно было существенно переработать и адаптировать к условиям России. В результате наши инженеры создали совершенно новый продукт: внутритрубный инспекционный прибор, который позволяет быстро и абсолютно безошибочно определять состояние любых стальных и чугунных трубопроводов.

Эта хитрая штуковина запускается в трубу через небольшое технологическое отверстие и движется внутри нее на 750 метров в одну сторону, затем в другую. То есть с одной точки входа можно обследовать полтора километра труб. На приборе закреплены всевозможные измерительные датчики, которые сразу передают исчерпывающую информацию в мобильную лабораторию, оснащенную специальными компьютерными программами. На полное исследование полутора километров трубы комплексу требуется всего 2 часа 40 минут.

Специалисты инжинирингового центра ЮНИКОН собрали три таких мобильных комплекса. Сейчас они обслуживают коммунальные сети Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Рязани, Нижнего Новгорода, Сочи, Белгорода и т.д. Заключены контракты с предприятиями Норвегии, Швеции, Англии, Германии, Франции, в стадии проработки контракт с итальянцами. Собственное производство трудится не покладая рук и скоро, по словам Алексея Юнкевича, в строй войдут новые мобильные комплексы, рассчитанные на трубы различных диаметров, применяемых в коммунальных сетях.

Однако при расширении бизнеса перед компанией встал вопрос объема заказов. Специфика сферы применения технологий компании такова, что заказчиками могут выступить в основном государственные или муниципальные предприятия, которые не всегда активны в поисках новых решений. Они находятся в разных регионах страны, и большинство просто не знает о возможностях ЮНИКОНа. И тогда на помощь пришел Портал Бизнес-навигатор МСП.

— Главное, что портал кооперирует крупнейших заказчиков с госучастием с субъектами малого и среднего бизнеса, аккумулирует базу данных и упрощает поиск заказов. Хотя не менее важна информация о мерах поддержки, возможностях льготного кредитования и другие инструменты, — говорит Алексей Юнкевич. — Понятно, что Корпорация МСП не должна водить за руку каждого бизнесмена, но она дает бесплатный системный агрегатор, которым каждый может воспользоваться.

В итоге большинство заказов внутри страны компания ЮНИКОН-ЗКС получает именно благодаря использованию Портала Бизнес-навигатора МСП. Бизнес расширяется, а это и серьезное подспорье коммунальному хозяйству, и новые высокооплачиваемые рабочие места.

Короткая пока биография компании ЮНИКОН-ЗКС — это в чистом виде история успешного бизнеса, построенного на грамотном использовании научного и инженерного потенциала, которым Россия всегда славилась, и, кроме того, прямое доказательство того, что слухи о безвременной кончине отечественного малого и среднего бизнеса, мягко говоря, сильно преувеличены. Другое дело, что таких оптимистичных сюжетов хотелось бы видеть больше.

Георгий Олтаржевский

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