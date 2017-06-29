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«Украина — священная земля»

Певица Луна о музыкальной революции в Киеве и нежелании жить как Эми Уайнхаус

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Фото: предоставлено пресс-службой Луны

Новая героиня умной поп-музыки украинская певица Луна примет участие в фестивале Stereoleto, который пройдет с 7 по 9 июля в Санкт-Петербурге. На нем также выступит группа мужа Луны Юрия Бардаша «Грибы», Unkle, Хаски, «Буерак» и множество других исполнителей. «Лента.ру» поговорила с Луной — она же Кристина Бардаш — о ее растущей популярности, трудностях в семейной жизни артистов и волшебных людях в Киеве.

«Лента.ру»: Вы вернулись из первого тура по России, Белоруссии и Украине. Какие впечатления от поездки?

Луна: У каждого города индивидуальная энергетика. Мне понравилось ощущать города, а потом описывать их. Я еще к этому приписала предыдущий мини-тур, который был весной, в Ростов и Краснодар. Мне запомнился контраст между ними. В Ростове я ощутила себя как будто под прицелом таких бандитов из 90-х — это не описать словами. Во-первых, очень много мальчиков, во-вторых, они хором подпевали и орали все песни, слэмились. Я не ожидала такого напора. На следующий день приезжаем в Краснодар — там совершенно другое: какой-то богемный вечер, бархатные шторы... Красноярск, Новосибирск тоже запомнились. Я живу в Киеве, а за тысячи километров люди знают мои песни наизусть. Это приятно, учитывая, что я не артист, которого продвигают по телевидению. Это все интернет, сарафанное радио.

Я вдохновилась на серьезный тур, на большую работу над альбомом, потому что хочется все это максимально прокачать и поехать в серьезную поездку — с этим ощущением автобуса, когда тебе уже все надоели, когда уже скорее бы домой.

А потом музыканты начинают жаловаться...

Да, у меня есть знакомые артисты, от которых я слышала: «Я уже смотреть на эту сцену не могу». А я сейчас кайфую от того, что происходит. Я воодушевлена перед концертами, у меня приятное волнение, а не пофигизм, который я наблюдала у других людей. И я это очень ценю.

А нет страха перед большим шоу-бизнесом — все эти кабальные контракты, много денег, много давления. Или вы до последнего будете держаться инди-подхода к бизнесу?

Абсолютно не считаю себя инди-артистом. Я просто нахожусь на этапе становления: первый раз я записала свое демо около трех лет назад, до этого не занималась музыкой вообще. Ну, не считая музыкальной школы. Моя сегодняшняя музыкальная жизнь — это такой live-режим, каждый день что-то новое. Я стремлюсь к стадионам, естественно, и это все будет, как только я буду к этому готова. Насчет коммерции и контрактов — к счастью, я сама себе режиссер, и мне повезло, что компания, в которой я работаю, — компания моего супруга — предоставляет мне максимально райские условия. Они говорят: «Кристиночка, главное — чтобы тебе было комфортно». Меня никто не заставляет одеваться в какие-то наряды, выступать в каких-то местах. Особенность моего проекта и нашей движухи Kruzheva Music в том, что у нас был опыт с разными проектами, и мы пришли к тому, что самое правильное взаимодействие — это свобода для артиста. Есть лишь один нюанс: хотелось бы, чтобы артист осознавал ответственность, которая на него возлагается. Есть те, кто говорит: «Не трогайте меня. Я готов писать свои песни, разве вам этого мало?» — типа «я в этом ничего не понимаю» или «вы лучше его не трогайте, а то он тут напортачит». Я же стараюсь думать обо всем. Моя жизнь — это не только репетиции, песни и музыка. Я занимаюсь концепцией в целом.

На днях в Одессе я делала фотосъемку своей маме, сестре и тренерше — мы поехали в трехдневный спортивный тур. Я сказала: «Давайте я вас пофоткаю, потому что мне нравится отдавать свою энергию». Я чувствую себя комфортно, когда что-то сделаю для кого-то. Я вспомнила свое прошлое фотографа, взяла пленки, фотоаппараты, объективы. Поработала два часа, потом села и говорю: «Мамуля, я так счастлива, что нашла себя в музыке, потому что сейчас чувствую себя такой уставшей!». А в музыке совершенно другое. Тем не мене, переключаться хочется. И вот это, наверное, и есть я. Мне нравится и пойти поснимать, и что-то по стилю попридумывать, и песни пописать. Люблю делать сама себе продакшен.

Музыка дает силы, а другие занятия — это расход энергии?

Да, правда. После съемок клипа «Пули»… Не знаю, может быть, я говорю вещи, которые кому-то покажутся ненужными, но для меня они важны, и мне хочется этим делиться. На съемках «Пули» я действительно выложилась полностью, потому что я продумывала каждый кадр, ездила в рентал, выбирала объективы, камеру, ставила свет — на каблуках, потом лезла в кадр. То, на каком уровне это получилось, для меня достижение, потому что я это сделала сама. Со своей командой, но сама. После того как я домонтировала клип, я месяц не могла ни песню слушать, ни клип смотреть. Сейчас я ее пою на лайвах и снова ее люблю. Но тогда я говорила: «Я не буду больше тратить свое время на клипы, потому что это забирает мои силы. Лучше бы я написала песню». Но это все-таки мои женские эмоции, потому что если бы я не отвлеклась, у меня бы не случилось потом вдохновения для новых песен. Если бы я сидела каждый день перед фортепианной клавиатурой, я бы ныла: «Ой, эти песни, мне все приелось». То есть мне, видимо, нужно такие качели себе устраивать, переходы. После последней работы, когда я настроилась на новый формат — клип только раз в полгода, но очень крутой, — я поняла, что все-таки не надо зарекаться. Нужно себе давать свободу.

Как я понял, очень важным для вас был опыт жизни в Калифорнии.

Скорее все вместе совпало, и Америка в том числе. Переход в сознательную жизнь. Я уехала из Киева, где моя мама, сестра, друзья, мои родные улицы, — и тут беременность, ребенок, муж, новая семья, в которой нужно стать хозяйкой, как ни крути, потому что ты рядом с сильным мужчиной. А у меня только началась сознательная жизнь. И все это на меня набросилось. Это все классно, но еще эта Америка вокруг, и я просто оказалась наедине с собой и своим призванием быть женщиной. Я какое-то время бодалась, потому что мне хотелось оставаться девчонкой, которая может ходить на дискотеки, курить, тусоваться. Это все происходило в Лос-Анджелесе, а это такой киношный город, и у меня действительно такое ощущение, что это все происходило как в кино. Можно пересмотреть клип Quest Pistols «Забудем все» — там про то, как я себя чувствовала. Можете посмотреть и приколоться, это трэш такой. Я выбрасывала предметы из дома, орала, чтобы пришла полиция и чтобы меня в дурдом забрали, могла голой выбежать на улицу. Но это нормально, я этого не стыжусь. Мне надо было пережить этот трэш.

Читая ваши интервью, я заметил, что вы часто говорите про связь с космосом.

Написав первый альбом, я пришла к этим ощущениям, знаниям. Один человек меня направил. И мне это все стало очень близко: я начала сравнивать, насколько вся эта природа, времена года, циклы жизни — я не буду сейчас говорить про мужчин, потому что я больше сейчас изучаю женские фишки — насколько наши жизни являются отображениями природного цикла. Моя жизнь сильно изменилась, потому что я пришла к какому-то балансу. Раньше я металась, слишком раскачивала себя в разные стороны: то все очень хорошо и меня распирает от счастья, я захлебываюсь от эмоций и не сплю ночи, то мне очень плохо, не трогайте меня, уйдите, я сижу дома. Но мне это надоело в какой-то момент, и я начала искать пути стабилизации, потому что женщина не может быть в таком разодранном состоянии. То есть я не выбираю путь Эми Уайнхаус. Посмотрите на судьбу Мэрилин Монро: толпы фанатов восхищались ею, а что у нее внутри? Она была потеряна, несчастна, она страдала. Я могла бы выбрать и такой путь. Но мне мое внутреннее женское счастье важнее сцены и лоска. Я продолжаю работать над тем, чтобы двигаться в направлении женского счастья, потому что во мне преобладает огонь по природе. У каждого из нас со стихиями свое взаимодействие. Это формируется из особенностей рода, как я это вижу. Я смотрю на своих близких людей, их родителей — я не верю в карму и все такое, потому что считаю, что силой своей мысли и намерения можно изменить любую судьбу. И на моих глазах ко мне приходят такие вещи, что я начинаю во все это верить.

Я ощущаю, что во мне преобладает огненная стихия, желание быть в социуме и занимать там какое-то место. Этот чрезмерный огонь и движет пространство так, что происходят какие-то изменения в мою пользу. Но если бы у меня было только это, я бы реально сошла с ума. Мне кажется, очень сложно жить людям, у которых нет чего-то важного дома. Мои родные и эта крепость, которую я строю, — это в первую очередь. Если в этом есть спокойствие — я могу работать.

Вы занимаетесь как-то специально?

Я занимаюсь каждый день. Я просто не хочу рассказывать, что именно я делаю, потому что это мои тайны, мои секреты, которые делают меня сильнее и увереннее. Занимаюсь каждый божий день. Из 24 часов я каждый день выделяю четыре часа работе над собой. Два часа медитации, два часа спорта — тело и дух. Если я не буду этим заниматься, то буду как выжатая тряпка. Или буду выступать в туре, а потом приезжать домой и сидеть с опухшими глазами, и не будет сил на мужа и ребенка. Что будет тогда? Они пойдут искать себе другую маму, другую жену — мне это надо? Поэтому я наполняюсь, занимаюсь. И я не какая-нибудь идеальная — в монастыре я бы жить не смогла, мне надо и потусить. Поэтому я иногда устраиваю у себя тусовки: поработала — отдаю сына куда-то и тусуюсь, кучу по полной. Я себе это позволяю. Мое видение таково, что в современном мире надо быть честным с собой. Хочешь — дай себе волю, но потом тебе придется наверстать. Эти разгульные ощущения постепенно начинают уменьшаться. В медитации я начала достигать таких состояний — меня штырит в последнее время. Я сижу, а из-под меня как от какого-то наркотика земля уходит. У меня пальцы немеют, и меня тупо прет. Но это приходит в результате сбалансированной жизни. Если бы я вдруг забросила все и занялась только медитациями и правильным образом жизни, меня бы затошнило, и я послала бы все к чертям. И пошла бы бухать, хотя я не пью — мне не нравится алкоголь. Ну, вы поняли. Возможно, я когда-нибудь смогу похвастаться тем, что я вообще божий одуванчик, не ем молочного, не пью алкоголя и ничего не употребляю, занимаюсь только медитацией и ем овощи. Пока это не так, но все равно меня тянет в здоровое.

Есть такое клише: двум творческим людям, двум артистам в семье очень трудно ужиться. У вас, видимо, более удачный опыт?

Знаете, слава Богу, это реально результат работы над собой. Мы только вчера обсуждали то, как некоторые люди нагло себя ведут. Например: «Я хочу себе идеальную жену, ты мне не подходишь» или «Где мой идеальный мужчина? Этот мудак, тот мудак»... Мы, прежде чем выйти на уровень доверия, развития, комфортных взаимоотношений, прошли четыре года ада. Ада — это когда ты не понимаешь, что с тобой происходит, когда у каждого самовлюбленность и так далее. «Творческие люди — как они могут ужиться вместе?» А никак. Сложно было, расходились, и такое, и сякое. Просто многие люди хотят, чтобы прямо здесь и сейчас им достался идеальный партнер. Начинают встречаться, что-то идет не так — и они быстренько бросают друг друга. Они не развивают себя, не развивают свои отношения. А потом говорят: «Опять на те же грабли». А ничего и не поменяется. Суть в том, что ты должен меняться внутри себя.

И, наверное, мы начали меняться внутри себя. И то, что мы успели нажить за эти четыре года, до того, как все выровнялось, оно нас и удержало. Потому что можно пойти и начать заново с кем-то другим... Знаете, есть люди, которые быстро меняют партнеров. У меня не было никого, кроме моего супруга, были какие-то детские романчики в лагере, но я ни с кем не жила, не встречалась, не имела серьезных отношений. У меня были влюбленности, но это первый мужчина, с которым у меня серьезные отношения, с которым я жила в одном доме и мне это понравилось. И я считаю, что это Бог дал мне такую награду. Многие женщины чувствуют себя потрепанными из-за каких-то порочных связей — это ведь оставляет отпечаток, забирает энергию. Более того, я знаю, что в течение семи лет каждая такая связь оставляет на женщине некий узелок, из-за которого этот мужчина может у нее забирать энергию, а она этого даже не будет осознавать. Будет ходить такая: «Ой, что же со мною происходит?» Поэтому я и ценю то, что я эту энергию в себе ощущаю.

Вы на гастролях в Красноярске спели «Между нами тает лед» — из репертуара «Грибов». А будут ли какие-то музыкальные пересечения у Луны с группой вашего мужа? Ведь это просто напрашивается.

Я думаю, все возможно. Не хочу ничего обещать, но все возможно.

В этом году уже можно ждать новый альбом Луны?

Конечно. Альбом будет уже скоро, в начале осени. И это будет такой альбом… серьезный. Это будет первая моя работа как осознанного музыканта. Я буду гордиться этой работой очень сильно, потому что я вкладываю в нее не только тот же талант и чувства, ощущения, но еще и опыт пройденного.

Певица Яна Блиндер, переехавшая недавно из Ростова в Киев, говорит, что на Украине сейчас происходит настоящая музыкальная революция. Что скажете вы как очевидец и участник событий?

В плане творчества — особенно музыки — у нас происходят какие-то волшебные вещи. Вот, например, моя ситуация. В моем коллективе, помимо того что есть Луна, ее образ и песни, есть еще и команда музыкантов. И этот новый альбом — я забыла сказать, это уже не только моя работа и моего саундпродюсера и басиста Саши — а это уже работа группы. Я не могла поверить, что найду таких талантливых музыкантов. На Украине сейчас очень много всего. Я живу напротив Золотых ворот, и там часто молодые музыканты сидят на лавочках. И вот мы идем, сидят молодые музыканты: один с барабанами, трое других с микрофонами, и голосами создают музыку, но это звучит как брейк-бит и хип-хоп, с очень прикольными вокальными партиями на заднем плане. У меня просто отвисла челюсть, и я начала это снимать на видео: я бы такое слушала! И вот такое постоянно. Почему — я не понимаю. Как я недавно сказала, выйдя на сцену в Киеве, — у нас священная земля. Дух предков, пращуров. Как будто нас тут освятили, и мы тут волшебные немножко.

Беседовал Александр Зайцев

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