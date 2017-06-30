«На эту и на ту»

Художественная татуировка набирает все большую популярность. Сегодня уже никого не удивляют раскрашенные руки и ноги разгуливающей под летним солнцем молодежи. Искусство татуировки усложняется и развивается. О том, как с этим обстоит дело на Крайнем Севере России, «Ленте.ру» рассказал мастер из Норильска Владимир Галеев.

Мастер северной татуировки

Все изменилось за последние лет пять. Теперь уже людям мало скорпионов, иероглифов и трайблов (однотонные геометрические узоры — прим. «Ленты.ру»). Что не может не радовать.

И на разрисованных прохожих, которых в Норильске появилось немало, уже не бросают дикие и удивленные взгляды. Северяне тоже понимают, что это вид искусства, а не совковый портак уголовников. Ну разве что только дети еще охают, глядя на татуированных.

A post shared by Владимир Воха (@boxabit) on Dec 22, 2016 at 11:59am PST

Я тоже не сразу пришел к этому. Начал, как и многие мастера, в армии — колотил сослуживцам картинки на коже, рисовал на теле много всякой дичи. После я это дело забросил: не хотел связывать свою судьбу с татуировками. Но они постоянно были рядом — то и дело кто-то из друзей просил сделать для себя или для своего знакомого.

Естественно, поначалу колотил я на дому самопальной тачкой (тату-машинка — прим. «Ленты.ру»), но потом познакомился с профессионалами, что крутились в индустрии. И решил попробовать стать мастером татуировки, испытать свои силы. Вот уже как без малого девять лет пробую. Втянулся и работаю. Нравится дико и каждый раз не упускаю шанс узнать что-то новенькое.

Конечно, чаще всего на сеансы татуировки записывается молодежь, но и более взрослое поколение Норильска тоже не стоит в стороне. И клиентов все больше.

Татуировщик Норильска

Как водится среди тату-мастеров, работаю я на себя, но не у себя. Арендую место у одной замечательной хозяйки салона красоты в Норильске. Мы с ней дружим, и у нас сложилась приятная и даже семейная обстановка. Она и ее работники занимаются стрижками и ногтями, а я кожей — сижу под боком и рисую на телах клиентов. Про других мастеров и студии татуировки ничего сказать не могу. Не хочу судить о других. Меня как мастера больше заботит качество и исполнение моих авторских работ.

#Boxabit #Boxa #tattoo #tattoos #ink #Art #pictures #sketch #graphic #blacktattoo A post shared by Владимир Воха (@boxabit) on Apr 14, 2017 at 12:03pm PDT

Не буду кривить душой — мое увлечение доставляет мне ни с чем не сравнимое удовольствие. Есть, конечно, свои рабочие моменты и подводные камни. Спина побаливает, глаза устают. Но все это мелочи жизни.

Как и любой творческий человек, я люблю интересные работы и проекты. Признаюсь сразу: их не много, но все-таки иногда бывают. Естественно, в моих работах хватает всякой «попсы» и откровенной банальщины: птички, короны, волки, ленточки, ловцы снов, совы и прочий примитив.

Но есть и уникальные проекты. Порой клиент сам составляет и продумывает все от начала до конца, вкладывая в это свой собственный сакральный смысл. Случаются откровенные приколы — однажды я делал черепашку-ниндзя Леонардо с головой Леонардо да Винчи.

Как говорится, о вкусах не спорят. Хотя иногда приходится отказывать. Трайбл, к примеру, я не бью вообще. Этот стиль меня откровенно раздражает. Честно говоря, я это даже стилем назвать не могу — просто черная козявка на всю руку. Ни за какие деньги.

Вообще, тематических татуировок за мой стаж работы было немного. Это печально, но все они уникальны. А одного клиента я, наверное, запомню на всю жизнь. Пришел однажды простой трудяга и попросил сделать ему татуировку, посвященную его заводу и производству. Он объяснил, что очень ценит коллектив и рабочий класс. Это часть его мировоззрения, и это действительно было круто и необычно.

#Boxa #Boxabit #tattoo #tattoos #ink #Art #pictures #blacktattoo #sketch #gladiator A post shared by Владимир Воха (@boxabit) on Apr 8, 2017 at 6:40pm PDT

Норильчане обычно избегают татуировок, посвященных Северу и вечным морозам. Когда живешь тут, стараешься не думать об этом. Хотя иногда колотятся и ребята, которые навсегда собираются покинуть наш край.

Кстати, Север — это хорошее место для любителей татуировки. Дело в том, что климат у нас сухой и кожа заживает гораздо легче и быстрее. Бывает, конечно, когда заживлению мешает работа: производственная пыль и грязь. Но тут уже надо расставить приоритеты. Уход за татуировкой очень важен — это 50 процентов результата.

Работа мечты

Татуировка — не только хобби и развлечение, это в первую очередь моя основная работа. Я живу на доходы от татуировки. Сложно назвать точную сумму — бывает очень по-разному. Сильно зависит от сезона.

A post shared by Владимир Воха (@boxabit) on Mar 23, 2016 at 3:21am PDT

Но того, что зарабатываю, вполне хватает на оплату аренды и расходные материалы: иглы и краски — они, к слову, совсем не дешевые. Кроме того, с девальвацией рубля цены прыгнули вдвое. Это можно увидеть на любом сайте по продаже оборудования для тату-мастеров.

Татуировка — это мое творчество, моя радость и гордость, когда вижу результат своей работы и довольные лица клиентов. Хотя у меня уйма проектов на будущее, татуировку бросать не собираюсь — это моя стезя и огромный пласт жизни. Да и кто я без этого?

Час татуировки у меня обойдется посетителю в 1,5 тысячи рублей, а на мелкие работы есть свои фиксированные расценки. Стоимость сеансов у других мастеров не скажу — не знаю. Отмечу только, что нас уже не так мало, выбор имеется. У каждого своя клиентская база и постоянные посетители.

Единственное, что расстраивает, — в Норильске совсем нет фестивалей татуировки. Далековато, да и слишком дорогое удовольствие. Ну подумайте, какой разумный человек отдаст 30 тысяч рублей за авиабилеты на тату-фестиваль в Норильске? Проще на курорт съездить или за границу. Правда, мы иногда собираемся с другими мастерами — сидим, кофе пьем и болтаем о всяком.