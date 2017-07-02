С момента выхода третьей части Diablo минуло пять лет, но Blizzard продолжает расширять и улучшать игровой мир. В начале 2017 года студия порадовала поклонников возвращением 16 уровней из первой части, а теперь добавила в игру полюбившийся многим класс некроманта. «Лента.ру» рассказывает, почему Diablo III: «Возвращение Некроманта» — отличный повод вернуться в игру.

Магия смерти и крови, воскрешение мертвецов и целых орд скелетов-воинов. И самоубийственная попытка восстановить баланс между живыми и мертвыми, который безнаказанно нарушили войска ада, а потом и падший ангел Малтаэль. Такова завязка дополнения для Diablo III, вводящего в игру класс некроманта.

Многие ждали этого персонажа. Еще в 2012 году, когда вышла сама Diablo III, некоторые фанаты были недовольны отсутствием ряда классов из второй части. Особенно из-за того, что не было персонажа, прохождение за которого основывалось бы на механике призыва. Даже колдуну, призывающему зомби, не хватало размаха. И некромант готов это исправить!

Скриншот: игра DIablo 3 1 /3

Новый класс — это отличный повод вернуться в Diablo III или попробовать игру впервые. Для особых ценителей предусмотрен режим сезонных приключений, когда игроки соревнуются в рейтинговых таблицах. Сам некромант проработан очень достойно: основой класса служат призванные им существа — скелеты-воины и лучники, маги и даже труп-голем для любителей магии крови.

Призванные существа играют роль танков или дамагеров. Однако основной урон супостатам наносит все-таки сам некромант. Темная магия способна вредить и в масштабах отдельного противника, что развязывает некроманту руки. Размахивая косой и кидая костяные копья, не стоит забывать о трупах, ведь новая механика позволяет использовать тела павших противников в своих целях: можно и подпорченное здоровье восстановить, и мощное заклинание накастовать. Имеющиеся в арсенале заклинания проклятия, в свою очередь, позволяют накладывать на противников сильные дебаффы, которые приближают и без того неминуемую расправу над ними.

Скриншот: игра DIablo 3 1 /2

Положительные эмоции, а порой и пронзительные приступы ностальгии вызывают дизайн некроманта, его реплики и многочисленные комплектные наборы. Помимо этого, в Blizzard озаботились тем, чтобы подогнать мотивы персонажа и его действия под рамки кампании оригинальной игры и дополнения. Внешний вид некроманта соответствует его мрачному эго: здесь и обилие костей и черепов в броне, и окропленное кровью оружие. Каждый из наборов выглядит вполне аутентично: кроваво-красные одеяния для магов крови, черный металл и черепа — для собирателей костей.

Не забыли в Blizzard и о проработке тематических аспектов дополнения. Предыстория персонажа, размещенная в Battle.net, прописана довольно подробно. К тому же есть несколько видеороликов с некромантом, которые отличаются от показанных при прохождении за других персонажей.

Несмотря на свои скромные масштабы, дополнение придает игре новизну и реиграбельность. Тем самым Blizzard делает реверанс не только старожилам, готовым вернуться в Санктуарий и задать жара знакомым врагам без участия старых персонажей, но и тем, кто ищет повода все-таки сыграть в Diablo III. Конечно, контента в игре не так много, но сделано все действительно качественно.

В «Возвращении Некроманта» доступны и предметы для кастомизации внешнего вида героя, парочка дополнительных слотов тайника и персонажей. Наконец, доступны меняющиеся еженедельно «Порталы дерзаний» и три новых зоны — Туманные пустоши, Храм Перворожденных и Обители Судьбы. Особенно впечатляет третья — фонтаны крови запомнятся надолго!