C Ысэхом вас, дорогие россияне!

В Якутии отпраздновали Ысыах — национальный Новый год. Самый большой регион России отмечает новогодние праздники в конце июня. Корреспондент «Ленты.ру» посетил один из самых массовых праздников страны — Ысыах-Туймаада близ Якутска, где стал свидетелем нового достижения для Книги рекордов Гиннесса — уже четвертого, связанного непосредственно с «ысэхами».

По-русски Ысыах звучит как «ысэх». В конце июня его празднует вся Якутия. Корпоративные, городские, районные «ысэхи», республиканский Ысыах-Олонхо — каждый год в новом улусе (районе), в этом году в Верхне-Вилюйском, ночь от Якутска на хорошей скорости… Но чуть ли не главный — возле столицы республики Якутии — Саха: Ысыах-Туймаада, по названию долины, где расположен Якутск.

«Вы мне веревку порвете»

«Девушки налево, боотуры (богатыри — прим. «Ленты.ру») направо», — вполголоса командует человек у ворот на Ысыах. Пройдя через мостик, под которым течет небольшая река, празднующие разделяются и три раза проходят вокруг больших курильниц. Их две, для женщин и мужчин.

Чуть дальше — новые курильницы. В них пришедшие на Ысыах кладут пучки конского волоса, предварительно смоченные в масле: благословение. Теперь можно и к белому шатру, где проходит обряд очищения.

«Удар — это неверно. Удар слишком резок, он разрушает гармонию, — женщина в ритуальном желтом костюме учит обращаться с крупным колокольчиком, висящим на дальнем подступе к шатру. — Попробуйте еще, по-другому. Сами найдите, как надо сделать».

Впрочем, попытка качнуть веревку, на которой укреплен колокольчик, также вызывает протест. «Что такое? Опять не гармонично?» — «Нет, просто вы мне так веревку оборвете», — отвечает женщина.

Курильницы для благословения Фото: Юрий Васильев

Партийный и прочие тюсюлгэ

Шатер с открытым верхом — небольшое круглое пространство под сводом, символ солнца и точка для освещения всего шатра — называется ураса. Огороженное пространство около урасы называется тюсюлгэ. Чем шире и просторнее тюсюлгэ, тем круче его обладатель.

На священной для якутян поляне Ус Хатын, где на «ысэх» собирается почти весь Якутск, таких тюсюлге десятки. В основном — корпоративные и государственные. Вот производители алмазов. Наискосок расположился Верховный суд Якутии — Саха. Чуть дальше — сотовая компания из первой тройки. Еще дальше — Минприроды, едва ли не главное министерство в Якутии: четверть дикой природы России, десять процентов от мировой — это здесь, в самом большом регионе РФ.

Очень широкий тюсюлгэ у мэрии Якутска. Собственно, город и организует этот Ысыах, едва ли не самый массовый праздник в России: за два дня — 180 тысяч человек. Притом что сам Якутск чуть больше 300 тысяч, а в Якутии — самом большом регионе России — жителей пока даже не миллион.

А вот загородка, уставленная флагами с белым медведем. «Вы никогда, наверное, не видели тюсюлгэ «Единой России», — сразу же распознает приезжего кто-то из партийных функционеров. «Только здесь, только у нас».

Вдоль оград тюсюлгэ идут женщины в национальных костюмах, в шляпках и с веерами: лето в Якутии нынче не в пример московскому, Плюс 30 и больше в тени. И шляпок здесь — не меньше, чем на королевских скачках в Аскоте. Тем более, скачки — неотъемлемый атрибут Ысыаха. А национальных костюмов в этом году куда больше, чем обычно на «ысэхах». Идут на рекорд. Самый настоящий рекорд Гиннесса.

Тюсюлгэ Фото: Юрий Васильев

Костюмный рекорд

Пошить халатай — национальное платье — от пяти до 20 тысяч рублей. Традиционный мужской сюртук может стоить до 25 тысяч. Это, разумеется, без украшений: на серебряный или даже мельхиоровый «обвес» можно потратить куда больше. Если, конечно, ожерелье либо пуговицы не достались по наследству — как Нюргуяне («Можно просто Нюра») Петровой из Хангаласского улуса. «Мне от бабушки досталось, а от кого точно ей пришло, я не знаю», — говорит Нюра, оглаживая красивую серебряную цепь, свисающую вдоль виска.

Кто-то приехал организованно — от районных властей. Кто-то сам. Нюргуяна и ее товарки пересекли Лену с помощью парома — километрах в ста от Якутска, — чтобы стать частью рекорда Гиннесса.

«Некоторые сидят тут с шести утра, торопились занять место, — сообщает юный волонтер, показывая рукой на Центр кумысопития, главное место Ысыаха-Туймаада. Трибуны Центра действительно полны. — В три часа дня ворота закрываются. Начнется подсчет всех, кто пришел сюда в национальных костюмах. Не волнуйтесь, никого не пропустим, нас, волонтеров, тут почти сотня». Главное правило, объясняет юноша, — сидеть на месте, когда начнется подсчет. Как минимум пять минут: «Хождения, брожения — повод для того, чтобы рекорд не был засчитан».

Официальный представитель Книги рекордов Гиннесса Правин Пател в Якутии не впервые: нынешний рекорд — уже четвертый, который ставится на Ысыахах. В прошлые годы на поляне Центра кумысопития пили, собственно, кумыс — рекорд не в количестве выпитого, а в числе пьющих: более 11 тысяч человек. Играли на хомусе — национальный вариант варгана: 1344 музыканта. Устраивали самый большой круговой танец — осоухай: он в 2012 году собрал более 15 тысяч участников.

Ысыах-Туймаада, 2017 год, Якутск Фото: Юрий Васильев

Судья Пател охотно рассказывает о недавних поездках и гиннессовских достижениях, зафиксированных им. Этой зимой Правин был в Великобритании, где повара одного из ресторанов испекли и сложили самую большую стопку блинов — один метр и один сантиметр. А незадолго до очередного приезда в Якутию судья Пател зарегистрировал рекорд в аэропорту Шарля де Голля: под Парижем «Порше Кайенн» протащил 115-тонный «аэробус» на 42 метра. «Обычная машина заводской сборки, обычный лайнер, на обычном автомобильном фаркопе, — описывает условия рекорда Правин. — Правда, буксировочный трос усиленный, но тут уж делать нечего».

Якутские рекорды судья Пател выделяет особенно: «Здесь не просто достижения, здесь — стремление всей нации к тому, чтобы ее знал остальной мир. И знал по праву».

Ворота закрываются. «Look, falcons and drones», — обращает внимание коллега из Японии. Над трибунами и полем вьются, положим, не соколы, а коршуны — их в Ус Хатыне и без Ысыаха всегда очень много. И да, многочисленные дроны: каждый якутский блогер ведет свою трансляцию рекорда.

«Идет волнительный момент, — разносится над Центром кумысопития во время подсчета. — Просьба всем участникам сидеть на своих местах». Рекорд зафиксирован: 16 620 человек. Предыдущий рекорд по национальным костюмам, принадлежавший Румынии, перекрыт с лихвой.

Последние первые

«Что за ****, ****», — завершает молодой спортсмен длинную речь на якутском.

Иннокентий Миронов впервые участвует в Играх Дыгына — состязаниях по якутскому семиборью: традиция «ысэхов», строжайший отбор по всей республике, дюжина лучших выступает на главной арене Ысыах-Туймаада. То ли судьи забыли вызвать Иннокентия из раздевалки после очередного этапа, то ли дебютант Игр Дыгына замешкался сам. Однако в любом случае в забег на 400 метров за девушкой — один из видов семиборья, девушке в халатае дается порядочная фора, догнать невозможно, но вдохновляет изрядно — ушли только одиннадцать спортсменов. То есть, все минус Иннокентий.

После совещания судьи разрешают Миронову сольный забег. Девушки ему не достается: Иннокентий бежит в компании своего секунданта, да и бегунья — Аяна Эверстова, мастер по легкой атлетике — уже ушла переодеваться обратно в спортивное.

Финиширует Иннокентий, кстати, достойно, особенно для первого раза. Шестое место — это, конечно, не пьедестал, где победителю в каком-либо из семи видов вручается еще и традиционный вареный конский мосол, но тоже неплохо.

Национальная борьба хапсагай. Проигрывает тот, кто коснется земли какой-либо частью тела, кроме стоп Фото: Юрий Васильев

«Уйбаан! Уйбаан!» — ревут трибуны. Иван (по-якутски Уйбаан) Белолюбский по итогам семи состязаний занял место ближе к концу десятки. Но чествуют его едва ли не более, чем нынешнего победителя. Белолюбский — семикратный чемпион Игр Дыгына, участвовал в них все два десятка лет их истории, ушел было на тренерскую работу, но вернулся на поле — попрощаться.

Ушел Иван-Уйбаан красиво, карьерой доволен. Благодаря Белолюбскому и его коллегам якутское перетягивание палки — мас-рестлинг — теперь популярно отнюдь не только в Якутии. Этот вид спорта приветил не кто иной, как Арнольд Шварценеггер, и школы по мас-рестлингу теперь повсюду — и на Западе, и на Востоке. Вполне возможно, надеется Иван, что-то подобное ждет в мировом масштабе и перетаскивание камня (115 килограммов, рекорд поставлен на этих играх — 203 метра), и национальную борьбу хапсагай (касание земли хоть пальцем — проигрыш), и традиционные прыжки в длину — как на двух ногах, так и на каждой по очереди.

Впрочем, пьедестал Игр Дыгына и без того вполне интернационален. Якут Егор Филиппов показывает на телекамеры ключи от машины. За второе и третье место Артем Варданян и вполне русский Алексей Козлов получают по мотоциклу.

«Они все якутяне. И якуты, как я. И все, кто здесь живет», — объясняет Иван. Совсем недавно ему исполнилось сорок.

До следующего Ысыаха

Белый шатер очищения разбирают прямо на солнце. Уже почти ночь, но здесь в эту пору ночи куда более белы, чем в том же Санкт-Петербурге. Утренние пробки из Якутска сменяются вечерними — в направлении якутской столицы.

Тысячи машин постепенно покидают поляну Ус Хатын. В них — те, кто успели получить благословение и сами благословили буквально все, что есть в природе. Кумыс и собственно коня — который здесь и молоко, и мясо, и дорога. Духов. Солнце. И конечно, наступившее с Новым годом лето.

Ысыах — лучший повод успеть все это. Потому что зима близко. Здесь всегда близко зима.

Якутск — Москва