Провода безопасности

Нарушение правил пользования электроприборами — далеко не единственная причина большого числа пожаров, связанных с

электрооборудованием. Возгорания происходят и вследствие нагрузки на сети, значительно возросшей из-за большого количества бытовой техники, используемой в повседневной жизни.

Научно-исследовательский институт кабельной промышленности (ВНИИКП) разработал кабель с использованием токопроводящей жилы из нового алюминиевого сплава. Разработка обеспечивает высокий уровень пожарной безопасности. В новом кабеле полимерные композиции изолированы, они не содержат галогенов и не распространяют горение. По сравнению с используемыми сегодня аналогами с медными жилами новая разработка имеет ряд значимых преимуществ.