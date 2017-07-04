Из жизни
 
Последние новости
Захарова нашла очередное свидетельство информационной кампании против Дамаска
Агентство Associated Press попросило отменить иск Дерипаски
Мотоциклисты расстреляли толпу на юге Франции
Мэр мексиканского города женился на крокодиле
Российские миллиардеры за полгода обеднели на 74 миллиона долларов
Черчесов ответил на «месседж» Кокорина и Дзюбы
Журналисты покопались во «внутренностях» порно-бота из социальных сетей
Популярные новости
Мотоциклисты расстреляли толпу на юге Франции
Черчесов ответил на «месседж» Кокорина и Дзюбы
Технологию возведения пирамиды Хеопса показали на видео
Журналисты покопались во «внутренностях» порно-бота из социальных сетей
Полиция завершила расследование дела о гибели в ДТП «пьяного» мальчика из Балашихи
Мэр мексиканского города женился на крокодиле
Захарова нашла очередное свидетельство информационной кампании против Дамаска

Бородатые снежинки

Мужчины — новый слабый пол: топ-10 аргументов в защиту этого тезиса

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: фильм «Ангелы Чарли 2»

Тысячелетиями считалось, что мужчины — сильный пол, а женщины — слабый. Даже сейчас, в XXI веке, во время нового мощного витка борьбы за равенство полов мало кто подвергает сомнению эту привычную аксиому. Писатель и исследователь Анджела Сэйни в своей новой книге INFERIOR: How Science Got Women Wrong («Низшие: Как наука не поняла женщин») взялась доказать, что о гендерном равенстве действительно не может быть и речи — потому что женщины сильнее и совершеннее. Основные ее тезисы были недавно опубликованы в Daily Mail, и «Лента.ру» представляет их на суд читателей: удалось ли переписать историю?

Прежде всего автор напоминает факты, которые не подлежат сомнению и не могут быть опровергнуты. Например, все то, что относится к физиологии: мужчины в среднем на 15 сантиметров выше женщин. Также у пола, традиционно считающегося доминирующим, выше плотность костей, больше мышечная масса, сильнее сухожилия.

«Мы часто думаем о мужском поле как о более мощном. Но силу можно определить по-разному. Когда доходит до самого основного инстинкта — выживания, — женский организм оказывается лучше», — поясняет Сэйни. Женское превосходство по Анжеле — это именно способность преодолевать: выздоравливать после болезни, приходить в себя после травмы, справляться с болью и в итоге жить дольше.

Преимущество в утробе

Превосходство девочек над мальчиками — врожденное, причем в прямом смысле. Исследователи австралийского Университета Аделаиды выяснили, что во время беременности реакция материнской плаценты зависит от пола плода.

Мужские эмбрионы больше и быстрее растут в утробе, что увеличивает нагрузку на плаценту и может привести к недостаточному питанию плода и повышению кровяного давления у матери. Если эмбрион девочка, у плаценты больше сил для сохранения беременности и повышения иммунитета плода к инфекциям.

Фальстарт — это по-мужски

Профессор Джой Лоун, неонатолог и эпидемиолог в Лондонской школе гигиены и тропической медицины, провела в 2013 году обширное исследование преждевременных родов в разных странах мира и сделала вывод, что для эмбрионов мужского пола риск родиться раньше — выше.

Недоношенных мальчиков на 14 процентов больше, чем девочек. Частично это происходит из-за неспособности плаценты обеспечить плоду достаточное питание.

«Даже в матке девочки развиваются быстрее мальчиков, что дает им преимущество: легкие и другие органы формируются раньше. В Великобритании недоношенных мальчиков рождается каждый год примерно на шесть тысяч больше, чем девочек», — говорит Лоун.

Профессор также выяснила, что при условии получения одинакового медицинского ухода в постнатальном периоде смертность среди младенцев мужского пола на 10 процентов выше.

Брутальные и хрупкие

Мужчинам положено быть жесткими, но они эмоционально хрупки, причем «всю дорогу». Британское исследование, в котором участвовали шестилетние девочки и мальчики, показало, что у маленьких представителей сильного пола вырабатывалось больше гормонов стресса в ответ на услышанный плач ребенка, чем у девочек.

По мере взросления ничего не меняется. В проведенном в 2015 году нейрологическом исследовании взрослым мужчинам и женщинам показывали видеоролики (разделенные по категориям «радостные», «возбуждающие», «смешные», «трогательные»), измеряя испытываемые ими эмоции. Мужчины сильнее реагировали на все четыре группы. Причем на контент, отмеченный как «трогательный», — в два раза интенсивнее женщин.

Неожиданности с IQ

Дебаты о мужских и женских умственных способностях идут годами. Известно, что женщины чаще получают высокие баллы в IQ-тестах, и самый впечатляющий в мире результат показала американская писательница Мэрилин вос Савант, набравшая 228 баллов. У Альберта Эйнштейна, по разным данным, было от 160 до 190.

Умственные способности дают женщинам преимущество при получении высшего образования. Около 60 процентов дипломов вручаются представительницам прекрасного пола.

С карьерой у женщин тоже хорошо: их в среднем меньше на руководящих позициях, но зато, по данным McKinsey Research, компании, возглавляемые представительницами прекрасного пола, более успешны.

До свадьбы заживет

Высокий уровень половых гормонов — эстрогена и прогестерона — защищает иммунную систему женщины, придавая ей большую устойчивость ко многим заболеваниям.

Доктор Лесли Кнапп из Кембриджского университета поясняет, что более сильная иммунная система была дана прекрасному полу по причине большей важности для продолжения рода: «Для размножения может быть достаточно всего одного мужчины, чтобы создать потомство для нескольких женщин».

Если что-то все-таки пробивает иммунную защиту — например, ОРВИ, — то женщины выздоравливают быстрее. Болезнь развивается у мужчин быстрее и острее. Этим объясняется комичный для женщин феномен «умирающего лебедя» — неспособность представителей сильного пола стоически перенести легкое, на взгляд их спутниц жизни, недомогание.

Объясняется женское преимущество тем, что в крови прекрасного пола больше белых кровяных телец, вырабатывающих антитела — белки, нейтрализующие бактерии и вирусы.

Доктор Стив Остад, глава направления по исследованию вопросов старения из Университета Алабамы, считает, что женщины крепче в любом возрасте.

«Женщины устойчивее ко всем основным заболеваниям, чаще всего становящихся причинами смерти», — говорит специалист. По его данным, от 12 из 15 наиболее смертельных недугов (включая онко- и кардиозаболевания) мужчины умирают чаще женщин.

Бдительные перестраховщицы

Конечно, дело не только в иммунной системе, но и, например, в ответственном отношении к своему здоровью. Женщины лучше следят за самочувствием и внимательнее к недомоганиям. По данным Национальной фармацевтической ассоциации Великобритании, пациенты мужского пола посещают лечащего врача в среднем четыре раза в год, а женщины — шесть. В аптеку мужчины захаживают также четыре раза в год, а женщины — 18. Также сильный пол в два раза чаще принимает лекарства, не заглядывая в инструкцию.

Примерно девять из десяти опрошенных мужчин предпочитают не беспокоить медиков «по пустякам», являясь на прием лишь с тем, что, по их мнению, представляет собой действительно серьезную проблему.

Результаты промискуитета

Даже в мире животных особи мужского пола славятся большей неразборчивостью в половых связях. У женщин есть физиологические причины, чтобы тщательнее выбирать партнера.

«Мужчины производят много спермы, а у женщины лишь одна яйцеклетка в месяц. За оплодотворением следуют девять месяцев беременности и долгие годы воспитания потомства», — пишет Анжела Сэйни.

Как следствие, женщины менее подвержены болезням, передающимся половым путем.

Чьи мышцы сильнее?

В среднем у мужчин больше мышечной массы и ниже процент жира (который к тому же распределен в организме более равномерно). Тем не менее хорошо тренированная женщина генерирует такую же силу (относительно мышечной массы). Кроме того, женские ноги сильнее, чем мужские (на 5,8 процента).

Кощей бы завидовал

Из 43 ныне живущих супердолгожителей (людей старше 110 лет) женщин — 42.

Никому из исследователей пока так и не удалось выяснить точную причину такого гендерного дисбаланса. Среди объяснений — более низкое кровяное давление у женщин. Также ссылаются на то, что женское сердцебиение быстрее во второй половине менструального цикла, а это дает такой же эффект, как и физические упражнения. Некоторые эксперты говорят о половых гормонах, приводя в пример кастратов, которые живут тем дольше, чем раньше они лишились мужского естества.

Рожденные выживать

Женщины легче справляются с травматичными обстоятельствами — ДТП, сердечными приступами и другими стрессовыми ситуациями.

Кроме того, согласно исследованию, проведенному в Университете Флориды в 2009 году, у женщин более высокий болевой порог (он нужен слабому полу, чтобы пережить роды).

Доктор Остад говорит, что женщины, выражаясь простым языком, лучшие «выживальщики»: «Почему женщин с плохим здоровьем больше, чем мужчин? Частично потому, что женщины переживают то, что убило бы мужчину».

Анна Логутова

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Из жизни10:23 3 июля

«Теперь мой дом — не Москва, а Хельсинки»

История россиянки, переехавшей в Финляндию
21:17 3 июля

Горилла посмотрела вместе с американкой видео о сородичах на смартфоне

18:06 3 июля

Морж нырнул в пустой бассейн в Приморском океанариуме

14:40 3 июля

Эмили Ратаковски пожаловалась на проблемы из-за большой груди

Из жизни00:11 2 июля

Бабушка с железными блинами

60 отжиманий в день, или Как быть бодибилдером в 74 года
15:40 3 июля

Американский студент поймал акулу голыми руками

18:0326 июня

Питбуль победил осла и кота и стал мэром

13:05 3 июля

Йоркширский терьер поплавал на спине лабрадора

Из жизни00:2028 июня

Девушка с веслом

Как мужчина оказался первой женщиной-гондольером в Венеции
13:02 3 июля

Японского кота научили крутить спиннер хвостом

13:2526 июня

Приговоренный к смерти 90-летний японец умер в ожидании казни

12:52 3 июля

Игривый лось погнался за шведским гольфистом

Россия
Настоять на часах
Какие подарки россияне просили у президента
Родила — убила
Почему матери лишают жизни новорожденных детей
Протестующим жителям Клина обещали вернуть горячую воду в течение суток
Неизвестный обстрелял здание прокуратуры в Подмосковье
Виталий МуткоКакая боль
Российские политики переживают за сборную и не только
Около четверти месячной нормы осадков выпало в Москве 3 июля
Визит Си Цзиньпина в Москву начался с неформального ужина с Путиным
Все материалы
Мир
Углубление в скале — все, что осталось от гигантской статуи Будды в афганском БамианеСпасти и сохранить
Можно ли уберечь памятники культуры от боевых действий и терактов
Дональд ТрампНесвобода вместо свободы
Что стоит за новым охлаждением отношений США и Кубы
Город без бога
Как живут в самой страшной из бразильских фавел
Кисляк и Шэннон обсудили предстоящую встречу Путина и Трампа
Полиция Орегона застрелила попытавшегося угнать вертолет мужчину
Дамаск пригрозил США ответным ударом в случае агрессии
Береговая охрана Греции объяснила инцидент с обстрелом турецкого судна
Все материалы
Бывший СССР
Операция «Ликвидация»
Кто объявил охоту на украинских силовиков
Депутат Рады предрек уничтожение Кремля украинской армией
Саакашвили пообещал отнять Украину у Порошенко и Авакова
Бывший министр обороны Украины предложил устраивать теракты в России
Сразу две синагоги во Львове подверглись атаке вандалов
В Узбекистане замминистра образования назначили 22-летнего специалиста
На Украине предложили изменить статус Крыма на автономию
Все материалы
Финансы
«Инвестклимат у нас ниже нуля»
Почему из России бегут миллиарды долларов
Российские миллиардеры за полгода обеднели на 74 миллиона долларов
Ткачев понадеялся на продление продэмбарго до 2020 года
Украина удвоила импорт газа из ЕС
Счетная палата воспротивилась объединению ФНБ и Резервного фонда
Украинские бизнесмены похвалили украинскую экономику
Несырьевой экспорт России вырос на 14 процентов
Все материалы
Бизнес
Как сговорились
ФАС концентрируется на рынке цифровых устройств
Оторвались на старте
Насколько успешным может быть в России бизнес по продаже велосипедов
Юрий Крупнов: Конец эпохи баронов-разбойников
Что стоит за требованиями ПАО НК «Роснефть» к АФК «Система»
Росавтодор расторг контракт со «Стройновацией» по реконструкции трассы «Кавказ»
Илон Маск назвал дату выхода «дешевой» модели Tesla
Ткачев понадеялся улучшить демографическую ситуацию с помощью вина
Песков прокомментировал процесс по иску «Роснефти» к АФК «Система»
Все материалы
Силовые структуры
Я дам вам парабеллум
Как и кому продавали оружие в Российской империи
В чужом пиру хищение
Как любительницы вечеринок оказались на скамье подсудимых
Противоракета SM-3 Block IIAПРО перспективы
Чего ждать от системы противоракетной обороны США
Саратовец из-за отсутствия денег выбросил тело матери на помойку
Украинского вора в законе Неделю задержали во Франции
Суд признал полицейского виновным в халатности по делу «тульского детоубийцы»
Полиция завершила расследование дела о гибели в ДТП «пьяного» мальчика из Балашихи
Все материалы
Наука и техника
Другое наклонение
Чем займется Россия после уничтожения МКС
Своими руками
Неожиданно прекрасные и откровенные снимки с iPhone
Всех зальет
Раскрыта причина экстремальных ливней по всей планете
Технологию возведения пирамиды Хеопса показали на видео
uTorrent начал продавать игры
Раскрыт естественный механизм защиты от старения и рака
Доказано влияние бактерий на эмоции человека
Все материалы
Спорт
Станислав Черчесов«Черчесов ведет себя как царь, и игроков это не устраивает»
Бунт в сборной России — миф или реальность?
Андрей Руденко и Александр ПоветкинНадавал по шее
Александр Поветкин победил украинца Андрея Руденко
«Серьезно, Германия? Это уже не смешно»
Триумф немцев, подвиги Браво и видеоповторы — главные итоги Кубка конфедераций
Черчесов ответил на «месседж» Кокорина и Дзюбы
События в рамках программы «Футбол для жизни» осветили юные журналисты
Радулов подписал контракт с «Далласом» на 31 миллион долларов
Россиянин Медведев обыграл третью ракетку мира Вавринку на Уимблдоне
Все материалы
Культура
Большой архив
Редкие кадры из истории главного театра страны
От слов к телу
Памеле Андерсон 50 лет
Перешли на синтетику
Слияние театра и цирка: резиновые ноги и парадоксальная эстетика некрореализма
Актер из «Викингов» попросил похитителей вернуть 16-летнюю дочь-трансгендера
Вышел трейлер победившей на «Кинотавре» «Аритмии» Хлебникова
Машкова отказались пустить на Украину на съемки продолжения «Ликвидации»
Крупнейший музыкальный фестиваль в Швеции отменили из-за изнасилования
Все материалы
Интернет и СМИ
«Это днище»
Рекламные ролики, взбесившие геев, чернокожих и феминисток
Блогер раскрыла секрет впечатляющих снимков до и после «похудения»
Главные по закладочкам
Создан сайт с непрерывным мурчанием кота
Разгуливающий по Тюмени «радужный» кот Беляш взволновал соцсети
«Это только начало»
Москву накрыла сильнейшая гроза и «ветхозаветный потоп»
«Умершая» в прямом эфире журналистка развеяла миф о своей смерти
Все материалы
Ценности
«Друзья говорили мне: заткнись, достал твой рэп, иди работай!»
Рэпер Скруджи: как простой украинский парень стал непростым артистом
Марка Origins предложила путешественникам маску из бамбукового угля
Яхтсмен Алекс Томсон показал уникальный трюк в Финском заливе
Dior поднял в рекламе тему феминизма
Умерла соосновательница бренда Maison Martin Margiela
Zara расшила пиццу бисером
Мотоцикл Ducati посвятили гоночной трассе
Все материалы
Путешествия
Лариса Аханова: «Опасайтесь скидок»
Как отличить хорошее турагентство от недобросовестного
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Пассажирам Delta Airlines устроили «пытку водой» во время рейса
Названы семь способов приобретения дешевых авиабилетов
Онищенко напугал мусульман холерой из Йемена
Назван лучший в мире аквапарк
Британские туристы подали сотни ложных заявлений об отравлении
Все материалы
Из жизни
«Теперь мой дом — не Москва, а Хельсинки»
История россиянки, переехавшей в Финляндию
Бабушка с железными блинами
60 отжиманий в день, или Как быть бодибилдером в 74 года
Они не худели к лету
Бодипозитив захватывает миллионную аудиторию через хештеги и полных моделей
Горилла посмотрела вместе с американкой видео о сородичах на смартфоне
Эмили Ратаковски пожаловалась на проблемы из-за большой груди
Американский студент поймал акулу голыми руками
Йоркширский терьер поплавал на спине лабрадора
Все материалы
Знаменитости, отжигающие в авторекламе
Чак Норрис, Ван Дамм, «Мачете» и другие мега-звезды
Самые популярные автомобили Китая
Какие машины покупают на самом крупном авторынке планеты
Эволюция масл-каров
Как изменились самые мускулистые автомобили за 50 лет
Самые дурацкие аварии
Когда хочется порисоваться, но ты не Кен Блок
Американец украл у «Фиата» пластиковых контейнеров на 2 миллиона долларов
Dartz сделал 1600-сильный внедорожник с бриллиантовым рулем
Subaru показала новую «Импрезу» для Европы
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы