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Только песня совсем не о том

«Черный кот» — шлягер, прославивший ушедшую из жизни Тамару Миансарову

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Тамара Миансарова
Тамара Миансарова
Фото: Виктор Ахломов / РИА Новости

В Москве на 87-м году жизни скончалась народная артистка России, эстрадная певица Тамара Миансарова. В ее исполнении известны такие хиты, как «Пусть всегда будет солнце» и «Аленький цветочек», но самый культовый статус приобрела песня «Черный кот». Ее неоднократно перепевали, причем не только на русском языке. «Лента.ру» вспомнила самые интересные версии шлягера на стихи Михаила Танича.

Классика

Классическое исполнение принадлежит Миансаровой. Музыка была написана Юрием Саульским в 1963 году, и песня стала первым советским твистом. Саульский говорил, что композицию не сразу приняли — многие обвиняли его в несерьезности, а иногда даже усматривали социально-политическую критику. Композитор рассказывал, как после концерта в Красноярске к нему «подошла дама, директор Дома офицеров и сказала, что концерт был замечательным, за исключением "Черного кота"». На вопрос «Почему?» дама ответила, что в этой песне она усматривает «нелицеприятный намек на сельское хозяйство».

Браво

Музыканты группы «Браво» часто исполняли «Черного кота», и сохранились записи в трех вариантах: в исполнении Жанны Агузаровой, Валерия Сюткина и Евгения Осина.

Песня даже оказалась на стороне «Б» шестой пластинки коллектива «Стиляги из Москвы» 1991 года (с вокалом Осина).

Киноверсия

В 1989 году вышел советский музыкальный фильм «Черный кот» (режиссер — Сергей Аксенов). В картине прозвучали многие хиты того времени, из них несколько песен Миансаровой, например «Летка-енка». Разумеется, не обошлось и без заглавного «Черного кота» — в фильме его исполнил Игорь Скляр, которого все знают по шлягеру «Комарово».

Czarny kot

Песня была переведена на немецкий, чешский и польский языки. На польском «Черного кота» исполняли женские вокальные группы Filipinki (образована в 1959 году) и Alibabki (основана в 1963-м). Знаменитая строчка из припева («Говорят, не повезет...»), например, в их варианте звучит так: Mówią nie poszczęści się czarny kot ci przeszedł drogę — będzie źle.

Вообще, именно с Польшей связана история успеха Миансаровой. В 1965 году она стала лауреатом Международного фестиваля песни в Сопоте — аналога «Евровидения», исполнив еще один хит, «Пусть всегда будет солнце» на стихи Льва Ошанина и музыку Аркадия Островского. Вскоре певица снялась в польском фильме «25 минут с Тамарой Миансаровой».

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