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Кнутом или пряником

Чему может научить финская школа — самая либеральная в мире

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Фото: Verstas

Говорят, что финским школьникам не задают домашнюю работу и даже не ставят оценок, а в результате они демонстрируют один из самых высоких уровней знаний в мире. Корреспондент «Ленты.ру» отправился в Хельсинки, чтобы узнать, что такого необычного в финской системе образования и можно ли научить детей уму-разуму без кнута — одними пряниками.

Всем поровну

«Мы маленькая страна, и не можем позволить себе разбрасываться людьми, — говорят финские чиновники. — Нам важно, чтобы каждый человек получил максимально возможное образование».

В Финляндии очень дорожат социальным равенством. Дети должны ходить не в «лучшую школу», а в ближайшую. Никаких рейтингов, никакой избранности — у всех равные возможности, и все школы теоретически одинаково хороши. Отчасти поэтому частные учебные заведения не приветствуются, хотя они есть. Но различие между ними и остальными только в определенном уклоне, религиозном, может быть, и в том факте, что когда-то эти школы были организованы частными лицами. Сейчас они также финансируются государством и муниципалитетами.

Образование бесплатное на всех уровнях. Также государство оплачивает школьное питание и дорогу до школы, если на нее приходится тратиться.

Однако финское среднее образование — это не какая-то жесткая система, единообразно применяемая во всех школах. Это скорее глобальный эксперимент в области образования, на который страна решилась в 1970-х годах, и разные школы в разной степени вовлечены в этот эксперимент: есть те, кто в авангарде, а есть и более консервативные. Одна из характерных особенностей ситуации в Финляндии — автономность школ, отсутствие строго контроля со стороны чиновников. Руководство учебных заведений вправе самостоятельно определять особенности учебного процесса, министерство образования дает только общие указания. Для некоторых школ самостоятельность начинается уже с выбора учебного пространства: руководство и учителя участвуют в проектировании новых зданий. Учителям доверяют как специалистам высокого класса, представителям одной из самых престижных и высокооплачиваемых профессий.

Все сам

Финны действительно отказались от оценок — но только в начальной школе. И это не значит, что учителя вообще не следят за «успеваемостью». Они наблюдают за тем, как учится ребенок, определяют его сильные и слабые стороны, общаются с родителями, если нужно. Термин «успеваемость» здесь в кавычках, потому что он мало соответствует тому, что требуют от ребенка в финской школе. Ему не нужно «успеть»: выучить всю годовую программу, вызубрить все правила и так далее. Ему нужно по возможности разобраться в предлагаемых ему знаниях и усвоить их — то есть сделать частью своего опыта, а не пытаться удержать их в голове как свод далеких от жизни формул.

«Раньше мы рассматривали школу как место, где учат, теперь — как место, где учатся», — говорит сотрудница министерства.

Основная идея в том, чтобы сделать образование максимально понятным, максимально приближенным к жизни. Не заучивать информацию с абстрактным уверением «потом поймешь» или «пригодится в будущем», а в конкретную минуту обучения понимать, зачем тебе знания, которые ты приобретаешь.

Стимул обучения здесь — не отметки и блеск золотой медали в конце тоннеля, а ясное осознание того, ради чего тебе нужны те или иные знания. По сути, это пресловутое «учись учиться» — обращаться с информацией, главной материей современного мира, находить нужные знания.

С августа 2016 года в Финляндии действует новый учебный план, по которому школам рекомендовано вводить кросдисциплинарные уроки — занятия, на которых дети изучают не математику или историю по отдельности, а явления. Это задействует множество дисциплин — и усиливает эффект нужности приобретаемых знаний. Например, изучают такие актуальные явления, как массовая миграция из стран Африки и Ближнего Востока в Европу. Изучают в комплексе, со всех сторон и во всех измерениях. Здесь и история, и география, и политика, и статистика, и экономика, и многое другое.

Учителя поощряют детей не только самостоятельно разбираться в проблемах, применяя предлагаемые наставниками знания, но и самим выбирать темы для уроков — то есть изучать науки на примере явлений, которые их интересуют больше всего.

«В российских школах нередки случаи, когда преподаватель, объясняя что-то, задает вопрос: все ли понятно, и слышит ответ: непонятно все. В Финляндии же упор делается на качество, а не на количество: ученик должен сам, собственными силами освоить те или иные методы, так что ситуация "непонятно все" практически невозможна, — говорит доцент кафедры иностранных языков факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Филимонов. — Что было самым интересным в советской школе? Наверное, что-то вроде безобидных опытов на уроках химии — когда хоть что-то разрешалось делать самому».

Китайский след

Даже когда вводятся оценки — с 7-го класса, они не самоцель и не предмет соревнования в классе. Потому что оценки не афишируются и не обсуждаются публично. Об отметке знает только ученик и его родители. У взрослых зачастую даже нет возможности понять, как учится их отпрыск в сравнении с одноклассниками. Но это не должно их заботить в принципе. Если учитель видит, что у ребенка наметилось отставание в каких-либо областях, он говорит об этом наедине с ребенком и его родителями. Ученику помогают дополнительно, может быть, присоединяется еще один преподаватель. Его «подтягивают», не акцентируя на этом внимания, без ущерба для его «социального чувства».

Даже если у ребенка плохие результаты, его не отправят в коррекционную школу или что-то вроде того. Его до последнего будут держать вместе со всеми, потому что главное — это социальная адаптация и возможность быть полноправным членом общества. К слову, в СССР в 1970-1980-е годы проводились эксперименты по совместному обучению обычных детей и детей с отставанием в развитии. Они были признаны неуспешными.

Если же ребенку действительно невозможно учиться вместе с другими, ввиду его ментальных особенностей, он посещает специальные школы, вроде «Валтери», где созданы все условия для обучения и адаптации к «большому» миру.

«Финны использовали в школьном образовании элементы традиционно китайского мышления. Речь о концепции "расслабленной концентрации внимания", которая широко применялась в восточных единоборствах. Суть заключается в следующем: человек не может быть эффективным в состоянии максимального напряжения, так как оно возникает в экстренных ситуациях. В повседневной жизни, наоборот, для всестороннего раскрытия способностей ребенка требуется максимальное расслабление», — говорит Алексей Реуэль, директор лицея РАНХиГС при президенте РФ.

Потому что жизнь — борьба

Русскому человеку непонятно: школьникам создают такие тепличные условия, никаких тебе соревнований и санкций. А не аукнется ли это, когда вчерашний школьник попадет во взрослую жизнь, которая есть борьба. Финские чиновники объясняют: в первую очередь их задача состоит в том, чтобы во взрослую жизнь вступил человек, уверенный в себе, опирающийся на свои знания и умения, а не невротик, для которого определяющий фактор — оценки и рейтинги. Такой уверенный в своих силах человек, мол, и в сложной жизненной ситуации не растеряется.

Более того, детей подталкивают к принятию собственных решений, к необходимости самому проявлять инициативу. Именно эти качества так необходимы во взрослой жизни. В то время как классическая система — делать, как скажет учитель, привычка к действию по команде и к готовым рецептам — формирует типичного пассивного гражданина, который ждет, когда за него все решат, и кто-то проживет за него его собственную жизнь.

Однако, если школам и учителям предоставлена такая независимость, не получается ли, что выпускники разных школ по характеру полученных знаний подобны обитателям разных планет? Не получается, потому что подготовка идет все же по приблизительно одному набору учебников — в Финляндии несколько издательств учебной литературы, и они конкурируют между собой, стараясь выпускать наиболее интересные издания.

Муниципальные власти заинтересованы в том, чтобы у их школ была хорошая репутация. Официальных рейтингов нет, но люди все равно сравнивают, как учат в той или иной школе, много ли в их школе интересного современного оборудования и так далее. Хорошие школы, особенно в новых районах, привлекают туда новых жителей. Больше жителей — больше налогов, поступлений в муниципальную казну.

Сотня инноваций

Финляндия не делает секретного ноу-хау из своей системы образования, наоборот, всячески способствует тем, кто хочет перенять этот опыт. Один из примеров — программа HundrED, собирающая, систематизирующая и распространяющая по всему миру информацию об инновациях в школьном образовании. В октябре 2017 года обещают запустить полноценный сайт HundrED, на котором будет представлена сотня наиболее интересных инноваций с подробной презентацией. Любой желающий — от сельского учителя до министра образования — сможет бесплатно воспользоваться накопленным опытом, если он заинтересован в модернизации школьной программы.

В международном рейтинге школьного образования PISA Финляндия традиционно занимает высокие места, хотя результаты за последние 10 лет несколько снизились. Новая учебная программа, принятая в 2016 году, призвана помочь стране улучшить показатели. Но все же Финлядния остается в числе лидеров — Сингапур, Гонконг и Канада. Россия, к примеру, в последние годы занимает места в районе 23-32 по разным дисциплинам.

Почему Финляндия пошла на такой эксперимент? Почти у каждого, кого учили по классической школьной системе, возникал вопрос: ну ведь, наверное, можно как-нибудь по-другому? Без бессмысленной зубрежки, оценок, нотаций, страхов и комплексов, полученных в результате такого обучения. Кто-то должен был наконец попробовать. Почему не мы? — подумали финны.

Скептики, однако, опасаются, что, переняв финский опыт, построить аналогичную систему не получится. Они справедливо указывают на то, что финское образование возникло не на пустом месте — это продукт финского общества. На другой почве финские семена не прорастут. И нет однозначного ответа на вопрос, с чего же стоит начинать изменения. Сперва выдавить из себя недоверие друг к другу и к детям, желание все контролировать, оценочную систему мышления — и только потом уже менять образование? Или начать как раз с образования, воспитав людей, свободных от прежних комплексов?

Хельсинки — Москва

Александр Зайцев

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