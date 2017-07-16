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И на дуде игрец

Как раскрыть потенциал паяльника, калькулятора и других приборов

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Кадр: фильм Kung Fury

Если у устройства есть экран, какой-никакой процессор и хотя бы одна кнопка — оно пригодно для игр. Таков принцип энтузиастов, которые каждый день открывают новые и неожиданные способности бытовой техники. О том, во что можно сыграть на паяльнике, часах и электронной сигарете, — в материале «Ленты.ру».

«Тетрис» выходил буквально на всем, включая телевизоры, но представить, что игру когда-то запустят на паяльнике, было сложно. Именно этим озадачился пользователь GitHub под ником Joric и в итоге смог портировать игру 1984 года на сей инструмент. Чтобы каждый обладатель паяльника TS100 мог повторить его успех, он опубликовал подробную инструкцию. Только имейте в виду: после каждого проигрыша температура жала повышается на 10 градусов.

Также программисты очень уважают Doom. Запускать шутер на самых неожиданных устройствах — это своего рода соревнование среди разработчиков. Приведем лишь несколько примеров.

У дополнительного экрана нового MacBook с Touch Bar есть собственный процессор. Адаптация под него культового шутера было лишь вопросом времени. Главная сложность здесь в том, что игра идет в разрешении 2170 на 60 пикселей, поэтому в полной мере насладиться ею не удастся.

Специалисты по безопасности из Context Information Security тоже подключились к флешмобу по взлому офисного принтера. Демонстрируя, что устройство полностью в их распоряжении, они запустили Doom на крохотном экране Canon Pixma. Более того, по словам экспертов, использованная уязвимость позволяет организовать слежку за компанией.

Участники форума omnimaga смогли запустить Doom даже на калькуляторе TI-Nspire от Texas Instruments. Конечно, это далеко не самый простой калькулятор. У него есть USB-порт для обмена данными с ПК и флеш-память объемом в 27,8 мегабайт. Диагональ монохромного экрана — 3,5 дюйма, а разрешение 240 на 320 пикселей. В итоге созданная специально под TI-Nspire игра nDoom отлично работает на калькуляторе и даже не тормозит.

Финский инженер Пекка Вяанянен (Pekka Väänänen), вдохновленный проектами по рисованию на осциллографе, решил запустить Quake на этом приборе. Он нашел способ кодировать изображение в звуковом сигнале, а для подачи сигнала использовал аудиокабель от наушников и перевел осциллограф в режим XY (напряжение определяет координаты точек на экране). При этом Quake кадрировалась в реальном времени и не была заранее отрендерена.

После выхода на рынок умных часов многие разработчики поставили перед собой задачу запустить на них какую-нибудь олдскульную игру. Один из них, Дэйв Беннетт (Dave Bennett) адаптировал Half-Life под LG G Watch на Android Wear. Благодаря тому, что фанаты давно научились запускать движок Valve на других платформах, проблем у него не возникло. Минуса здесь всего два: нестабильная частота кадров в секунду и малые размеры экрана, из-за чего играть практически нереально.

Еще во времена, когда электронные сигареты только набирали популярность, пользователю Reddit под ником bankbalazs пришла в голову идея портировать на вейп Flappy Bird. Учитывая, что для игры достаточно всего одной кнопки, геймплей в результате адаптации никак не поменялся. Позже производители электронных сигарет обратили внимание на этот кустарный порт и выпустили официальную версию прошивки с поддержкой игры.

Одним из лучших проектов можно назвать порт Counter-Strike 1.6 на Android разработчика из Казахстана Алибека Омарова и команды SDLash3D. Стоит оговориться, что это не переделка, а именно полноценный порт со всеми возможностями оригинала, в том числе и сетевой игрой. Добавить к этому возможность подключения к Android клавиатур с мышкой — и получится полноценная замена ноутбуку.

Влад Массино

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