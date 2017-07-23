Клубенек рукоделия

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Картошку с тостером превратили в источник удовольствия и боли

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Кадр: Thomas Mason IV / YouTube

Обычным прохождением игры в прямом эфире сейчас сложно кого-то удивить, да и скоростные забеги утомили еще в начале 2000-х. В попытках придумать новый способ развлечь публику и найти достойное испытание для себя геймеры подключают фантазию и находят по-настоящему необычные решения. Одним из главных трендов стало использование в качестве контроллера самых необычных приспособлений и всего того, что попадется под руку. О том, как пройти Skyrim на сырой картофелине и собрать замену клавиатуре из нескольких тостеров, рассказывает «Лента.ру».

Не по назначению

Проходить игры с помощью необычных контроллеров — излюбленная фишка стримеров. Один из них — ATwerkingYoshi — уверяет, что способен пройти любую игру с использованием какого угодно агрегата управления. В коллекции стриммера есть прохождения с помощью всевозможных контроллеров от Nintendo Wii, микшером от DJ Hero и даже безумные эксперименты с доской Уиджи, батутом и феном, к которым прикреплены всевозможные датчики. Последним его достижением стало прохождение Dark Souls III с удочкой, которая поставляется со симулятором рыболова Bass Pro Shops: The Strike.

Не все любят разнообразие: некоторые геймеры проходят разные игры на одном, но все-таки нестандартном контроллере. Cтример PeekingBoo, к примеру, играет исключительно на танцевальной платформе от Dance Dance Revolution. Таким образом он проходит хардкорные платформеры, которые многие не могут осилить даже с обычным геймпадом. Но порой на его канале появляются весьма необычные игры вроде Rocket League, наблюдать за которыми в разы увлекательнее.

Музыкальные инструменты из игры Rock Band и ей подобных также не раз использовались не по назначению. На YouTube-канале gbbearzly представлена целая серия прохождений Dark Souls на всевозможных гитарах, барабанах, бонго, пианино и даже с помощью голоса. Увы, уже год как канал перестал обновляться, а его достижения повторяют другие стримеры.

Не играй с едой

Особым мастерством среди энтузиастов считается создание контроллеров из еды. Уже упомянутый ранее геймер ATwerkingYoshi соорудил из десятка бананов устройство ввода и прошел таким образом Dark Souls III. Для подключения он использовал набор MaKey MaKey, превращающий любой предмет в сенсорную панель. В ходе прохождения он умер около 60 раз, чего сложно добиться даже на привычных способах ввода.

Тот же самый набор MaKey MaKey использовал блогер Robotater, чтобы превратить картофелину в контроллер для Skyrim. Более того, в своем блоге в Steam он опубликовал подробную инструкцию, чтобы каждый мог повторить его достижение. Для этого необходимо лишь разрезать овощ на 13 долек и подключить их в правильном порядке.

Разработчик игр под ником Rudeism пошел дальше и создал снайперскую винтовку из багета c системой захвата движения. Он нацепил на буханку кнопки и курки, после чего в течение нескольких часов тестировал изобретение в онлайн-шутере Overwatch, играя за Роковую вдову. По сюжету игры Роковая вдова — француженка, поэтому использование багета для игры кажется вдвойне смешным.

Высший пилотаж

Американский разработчик Мэтт Свортаут (Matt Swarthout) рассказал на Reddit, как можно сыграть в Doom на тостерах. По его словам, современные тостеры оборудованы микроконтроллером с USB-портом, что позволяет подключить его к компьютеру и использовать для управления игрой. Однако в действительности его творение — не более чем пародия на видео с запуском Doom на принтерах, осциллографах и банкоматах, хотя от этого оно не становится менее интересным.

Развивая эту тему, Свортаут пришел к запуску Doom на своем Porsche 911, где в качестве контроллера используется руль, педали и другие системы. В ролике он рассказал, что при переводе бортового компьютера в режим диагностики его можно использовать как обычный ПК. По его словам, не пришлось даже ничего настраивать: органы управления по умолчанию используются как контроллер.

Последним в списке идет целый социальный эксперимент. Канал Twitchplayspokemon (Twitch играет в Pokemon) был создан для того, чтобы проверить, смогут ли зрители трансляции пройти игру, отправляя в общий чат команды. Есть всего два режима управления: анархия, когда каждая команда сразу выполняется, и демократия, при котором игроки выбирают действие спустя какой-то промежуток времени.

Первый такой стрим был запущен 12 февраля 2014 года, а пройти игру удалось лишь 1 марта того же года. В среднем на прохождение одной игры у зрителей уходит от 10 до 20 дней, хотя в некоторых случаях этот процесс растягивается на недели. С Twitchplayspokemon началась популярность таких «социальных» стримов, где игру проходят сами зрители.

Влад Массино

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