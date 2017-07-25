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«Все люди здесь — инопланетяне»

История москвички, переехавшей в Японию

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Фото: предоставлено героиней материала

Япония — одна из самых закрытых стран. Сложности возникают не столько во время получения необходимых для проживания там документов, сколько при общении с представителями древней азиатской культуры. Однако некоторые наши соотечественники смогли не только обжиться на такой непростой почве, но и открыть в стране собственный бизнес. В рамках проекта «Ленты.ру» о россиянах, переехавших за границу, мы поговорили с Юлией Энхель, которая перебралась из Москвы в Токио.

Духовное начало

Я родилась в Москве в 1989 году. Окончила магистратуру и Высшую школу международного бизнеса Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (ФГБОУ ВПО «РАНХ и ГС»). Получила степени магистра и МБА в сфере международного бизнеса. Стажировалась в Японии и сильно увлеклась этой необычной страной.

Помню, как я готовилась к своему первому визиту сюда. Читала много литературы, посвященной Японии, штудировала путеводители, слушала аудиокниги, заучивала фразы по русско-японскому разговорнику. Хотя я понимала, что еду в удивительную страну, реальность оказалась еще удивительнее. Это другой мир, и все люди здесь — инопланетяне. Тут кажется, что все вокруг идеально.

Первое, что я сделала, прилетев в Токио, отправилась в Нарита-сан — крупный храмовый комплекс в восточной Японии, в городе Нарита, неподалеку от международного аэропорта Нарита, в 75 километрах от цента Большого Токио. Я очень много о нем читала и мечтала туда попасть. Мой визит в храм, возведенный еще в 940 году, пришелся на богослужение богу огня — могущественного Фудомео.

В центре зала храма был разведен костер, монахи били в барабаны — тайко, пели молитву, а вокруг огня сидели и туристы, и японцы, приехавшие со всех концов страны, чтобы воздать должное Фудомео. Я тоже поучаствовала в обряде — отдала свою сумку монаху, он пронес ее над костром и таким образом освятил все, что в ней находилось. Считается, что теперь и сумка, и все ее содержимое будут приносить мне только счастье, любовь, благополучие и удачу.

Полный контроль

Сложно было привыкнуть к японскому менталитету, сдержанности, чересчур основательному подходу. Помню, как первое время меня выбивало из колеи, что они смеются над каждым моим неловким движением. По их мнению, конечно. Или смущаются, если ты эмоционально жестикулируешь. У японцев во всем высокий самоконтроль, а иностранцы ведут себя по-другому. Вот это было сначала сложно — понять, что их так веселит. Чувствовала себя неловко, и это очень раздражало. Хотя так не везде, в Токио не смеются.

Осуществление мечты

Япония всегда была для меня страной мечты: загадочной и манящей. Завораживало буквально все — традиции, культура, язык, история, легенды. Японская медицина и косметология — особенная для меня тема, которая как раз и перевернула мою жизнь. Много лет моя бабушка в России страдала от сахарного диабета. Никто не мог помочь, пока в Японии я не узнала о водородной воде, снижающей уровень сахара в крови.

Моей бабушке это помогло, и я поняла, что в Японии сосредоточены многие лучшие изобретения человечества. К слову, здесь почти никто не пьет обычную воду — только водородную. Меня очень привлекает такое обдуманное отношение к своему здоровью и природе. С 2014 года здесь выпускают автомобили, работающие на водородном газе. Выхлоп такой машины — обыкновенная вода.

После того как водородная вода так помогла мой бабушке, я захотела помочь россиянам с такой же проблемой. Живя в Японии, я возглавляю российскую компанию, основная задача которой — тщательный отбор лучших мировых технологий в области здоровья и красоты. Наша фирма сделала японскую водородную воду и терапевтическую водородную косметику доступными в России.

Рабочий момент

Не могу сказать, что в бизнесе с японцами все было легко и гладко. Сложностей хватало — разный менталитет, взгляды и принципы работы. Бизнес в Японии — это особый вид искусства, требующий соблюдения определенных норм, правил. Но, думаю, тут у всех все индивидуально.

Например, перед переговорами с японскими коллегами вы обязательно должны обменяться визитками. Здесь это своего рода ритуал. Подавать визитку следует лицом к получателю, при этом сделать поклон — это тоже местная традиция. Приняв визитку от партнера, обязательно ее изучите, так вы проявляете свое уважение. Следующий этап переговоров — вручение подарков, символизирующих страну, из которой вы приехали. В нашем случае, например, могут быть матрешка, русская водка. Японцы, кстати, любят выпить, особенно водку и пиво. Они, в свою очередь, также преподнесут вам что-нибудь национальное: местные сладости, например.

В Великобритании сложнее

В Японии я живу по бизнес-визе, по приглашению партнеров по бизнесу. Оформляли через посольство.

Не могу сказать, что это был особенно сложный или затянутый процесс. Наверное, с получением визы в Великобританию ничто не сравнится. Процент положительных решений тут значительно ниже, чем, к примеру, у стран Шенгенского соглашения. Консулы Японии уделяют повышенное внимание каждому, запросившему визу потенциальному путешественнику, внимательно изучая пакет представленных документов и анализируя цель предстоящей поездки.

Экзотическое отопление

Больше всего меня поразили в Японии две вещи: отсутствие отопления в квартирах и котацу. В многоэтажных домах центральное отопление есть только на севере. Остальные зимой отапливаются сами при помощи обогревателей, кондиционеров, электроодеял, инфракрасных ковров.

Но есть одно чисто японское приспособление, которое меня покорило. Говорят, такое есть в каждом доме. Котацу — стол с нагревательным элементом под крышкой, накрытый большим одеялом. Сверху одеяла опять столешница. Вокруг могут быть стулья или диваны. Можно собираться за столом семьей в теплой атмосфере и узком кругу.

Зажиточные и здоровые

Япония — богатая страна с высоким уровнем жизни. Средний уровень дохода в год (после уплаты всех налогов) в местной семье составляет порядка 24,5 тысяч американских долларов на человека. Японцы обеспечивают своих детей хорошим образованием. Самые большие доходы, естественно, в столичном Токио и крупнейшем городе Иокогама. Но уровень жизни в разных городах Японии почти не отличается, везде приемлемый достаток.

Продолжительность жизни здесь тоже высокая — в среднем 83 года. Кроме того, Япония считается одной из самых безопасных стран мира — преступность очень низкая. Не только японцам, но и гостям страны не о чем беспокоиться: можно гулять по улицам в любое время суток, никто не посягнет ни на жизнь, ни на имущество. Многие не закрывают двери на ночь, машины оставляют на парковках чуть ли не с ключами внутри.

Неоднозначное воспитание

Японцев воспитывают очень строго — чтобы не сказать жестко. До пяти лет ребенку разрешатся все — с ним обращаются как с королем, всему потакают. Но с пяти-шести лет держат, что называется, в ежовых рукавицах. А с пятнадцати лет подросток приравнивается к взрослым.

Вот такой парадокс японского воспитания — в детстве разрешается абсолютно все, потом десять лет муштры и труда. И человек вырастает дисциплинированным, законопослушным гражданином. Один из главных принципов японского мировоззрения — «всему свое место».

По фэншую

В настоящее время в Японии доминируют две формы жилища — отдельные дома на одну семью и многоквартирные здания, принадлежащие либо частным лицам, либо корпорациям. Аренда самой дешевой однокомнатной квартиры в Токио площадью 40 квадратных метров — от 1000 евро в месяц. За пределами столицы немного дешевле. Цена квартиры — 100-200 тысяч евро в зависимости от района. Это дорого даже для японцев, хотя зарплаты у них вполне достойные. Именно поэтому многие живут с родителями, не стремясь обзавестись собственным жильем.

При съеме квартиры требуется заплатить полную стоимость месячной аренды в качестве залога и столько же — агентству, оформляющему аренду. Также у японцев принято делать арендодателю подарки — лучше всего деньгами. Кроме того, японцы требуют у иностранцев предоставить им гаранта — поручителя, способного оплатить жилье за вас, если вы по какой-то причине не сможете вовремя осуществить взнос.

Назначение комнат может меняться в зависимости от интерьера: сегодня здесь спальня, завтра — кабинет. Все потому, что мебель легко собирается и компактно хранится. Земля, как вы знаете, в Японии в большом дефиците — на счету каждый метр. Почти в каждом японском доме есть ванна. Именно ванна, а не душ, так как местные обожают принимать ванну. Японцы помешаны на чистоте, поэтому не удивляйтесь, увидев перед туалетом специальные тапочки, в которые следует переобуваться, направляясь в уборную.

Поставила на рельсы

Знаю, что есть такие сообщества, как Russian speaking community of Japan в Facebook, «Вкус Японии» в ЖЖ, еще интересный и полезный портал Budo Community. В Японии живет не так много русских, но очень многие, особенно с Дальнего Востока, Камчатки, приезжают сюда в качестве туристов.

Что касается меня, то на данный момент меня вполне устраивает сложившийся порядок вещей. Мне нравится работать с японцами. При этом я периодически прилетаю в Москву, поэтому не успеваю сильно соскучиться. Поддерживаю тесный контакт с семьей, друзьями, партнерами по бизнесу и коллегами, которые остались в России.

Беседовала Элиза Таян

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