По законам физики

В Екатеринбурге прошел «Иннопром-2017». Главная тема ежегодной промышленной выставки в этом году была сформулирована так: «Умное производство. Глобальный подход». На Международном логистическом форуме, состоявшемся в рамках выставки, была представлена новая концепция транспортно-логистического рынка — технология «физического интернета».

И это действительно глобальный подход. «Физический интернет» способен не только сильно облегчить жизнь представителям бизнеса и чиновникам, но и вообще принципиально изменить весь рынок логистики, вывести его на новый уровень. Участникам форума о проекте подробно рассказал один из его авторов — канадский ученый Бенуа Монтрей, приглашенный на конференцию группой компаний «Деловые Линии», которая намерена популяризировать инновацию в России.

Фото: предоставлено компанией «Деловые Линии»

«Физический интернет», как объясняют его авторы, — это глобальная открытая логистическая система, основанная на принципах физической, цифровой и операционной взаимосвязи, стандартных и свободных «интерфейсах» и «протоколах», по аналогии с цифровым интернетом. Концепция подразумевает максимальную унификацию тары (универсальные контейнеры для грузов всех размеров, так называемые пи-контейнеры), стандартизацию перевозок, формирование единых хабов и маршрутов движения при абсолютной прозрачности всех процессов и полном контроле за движением каждой фуры.

Интернет тут, разумеется, не только в качестве аналогии. Материальные объекты, «физика», как полагается в цифровую эру, тесно интегрированы с информационными объектами в интернете, с «цифрой». Связь между информационными пакетами и материальными осуществляется без участия человека посредством интернета вещей.

Эффект от внедрения новой концепции логистики может быть колоссальным. Расчеты на основе текущих данных о материальных потоках крупных французских торговых сетей (Carrefour, Casino) и 100 их крупнейших поставщиков показали, что физический интернет в секторе потребительских товаров способен снизить общие логистические издержки на 32 процента и на 60 процентов — выбросы парниковых газов в атмосферу. Разумеется, повысится рентабельность бизнеса, причем розничные цены на потребительские товары снизятся.

В первую очередь новый подход к логистике обеспечит безопасность перевозок и сократит сроки доставки и обработки грузов, уверен генеральный директор компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. С этим согласны и в группе компаний «Деловые Линии». Как отметил директор управления по экспедиторской деятельности Михаил Петров, ситуация на рынке перевозок сегодня далека от идеальной. «Это видно по высокой доле холостых перевозок, — говорит он. — По экспертным оценкам это 10-15 процентов всех поездок. По неполной загрузке фур — в среднем на 70-75 процентов. По неравномерному распределению потоков — 70 процентов грузов из центра. Такое неоптимальное использование ресурсов сказывается в конечном счете на ценах, которые вы видите в магазине».

Фото: предоставлено компанией «Деловые Линии»

Кроме того, эксперты считают, что глобальные изменения выведут рынок из тени и сделают его прозрачным, что повысит налоговые поступлений в бюджет. После реализации концепции «физического интернета» серые схемы грузоперевозок просто станут невозможными.

Конечно, столь глобальные проекты требуют государственной поддержки. Но с этим проблем быть не должно. Вся экономика сейчас переводится в цифровой формат, и физический интернет — как раз в этом тренде. На стыке реального и виртуального миров неизбежен взрыв инноваций, уверен президент корпорации «Технониколь» Сергей Колесников. Экономика XXI века — цифровая, даже если речь идет о ее сугубо материальной, физической стороне.