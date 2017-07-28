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Непредсказуемый партнер

К каким выводам придет Россия после разбора ситуации с Siemens

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Фото: Sean Gallup / Getty Images

Редкий день теперь обходится без новых заявлений, касающихся немецкого концерна Siemens. Газовые турбины вместо заявленной, по словам представителей компании, Тамани оказались в непризнанном большинством стран мира российском регионе — и разразился скандал. Угрозы выхода из совместных предприятий, судебные иски, санкции… Москва же практически воздерживается от комментариев. «Лента.ру» попыталась предположить, что может произойти дальше.

История с четырьмя газовыми турбинами Siemens, которые, как заявляют представители концерна, поставлялись в Тамань, а в результате оказались в Крыму, продолжается. Вероятнее всего, Россию ждут новые санкции — их, по данным ряда источников, уже согласовали послы 28 стран-членов Евросоюза.

Основным ньюсмейкером все это время выступает именно Siemens: 21 июля компания объявила о выявленном несоответствии, а еще раньше, 11 июля, подала иск к представителям «Технопромэкспорта» (инжиниринговая «дочка» госкорпорации «Ростех», которая, по мнению концерна, была ответственна за поставки турбин на полуостров). Кроме того, Siemens сообщил, что откажется от миноритарной доли в российской «Интеравтоматике» и отзовет двух своих сотрудников на время расследования. Концерн также предложил вернуть деньги за газовые турбины в случае, если они не будут использоваться в Крыму.

Москва заявила, что поставленные на полуостров турбины — отечественного происхождения, но других комментариев не дает. Вполне возможно, что в Кремле серьезно задумались о том, чем может обернуться сотрудничество с немецкой компанией в дальнейшем.

Миллиардные доходы

В минувшем году доход концерна Siemens от реализации проектов в России составил около 1,2 миллиарда евро. Компания давно и прочно присутствует на российском рынке.

Одно из самых доходных направлений работы концерна — поставка подвижного состава для ОАО «Российские железные дороги». В 2010 году в Свердловской области было создано совместное предприятие Siemens с Группой «Синара» — ООО «Уральские локомотивы», доли сторон в котором делятся поровну. На заводе собираются грузовые магистральные электровозы и электропоезда Desiro Rus («Ласточка»).

В 2011 году Siemens подписал контракт с РЖД на поставку электропоездов «Ласточка». Первые экземпляры были выпущены на «Уральских локомотивах» в 2013 году. Сейчас «Ласточки» курсируют на высокодоходных направлениях — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Краснодарском крае, на линии Москва — Нижний Новгород. Контракт заключен до 2020 года и в рамках него СП обязуется поставить 1200 вагонов на общую сумму более двух миллиардов евро.

Сфера интересов Siemens не ограничивается транспортом: помимо ставшей причиной раздора энергетики, компания активно занимается поставками медицинского оборудования, реализует на территории России проекты в образовательной и социальной сферах.

Россия — стратегически и экономически важный рынок для немецкого концерна. Это подтверждает и Восточный комитет немецкой экономики, управляющий директор которого недавно заявил, что не поддерживает возможный уход Siemens из РФ.«Siemens находится уже 165 лет в России, это ключевой для компании рынок», — отметил он, назвав местный бизнес концерна «фантастическим».

Компания пока не говорит о полном сворачивании проектов, но и не собирается обсуждать возможные компромиссные решения по спорному вопросу, о чем свидетельствуют упомянутые новые санкции в отношении россиян.

Кто виноват и что делать

Можно предположить, что Siemens действительно настроился на выход из нескольких совместных проектов, несмотря на потенциальную потерю огромного и прибыльного рынка, — в противном случае все заявления на эту тему станут лишь кокетством непонятной природы, полагает руководитель аналитического отдела AMarkets Артем Деев.

Другой вариант: концерн найдет способ свести скандал на нет и продолжит работу в России. «Но тут стоит подумать о проектах, в том числе крайне важных для нас как в политическом, так и в экономическом плане, в которых Siemens так или иначе будет задействован», — указывает эксперт.

К таким, например, относятся транспортные проекты в Крыму: в рамках развития пригородного сообщения на полуостров планируется поставка все тех же электричек «Ласточка».

«Как поведет себя капризная немецкая компания на этот раз, ведь речь снова идет о спорном регионе — не нарушат ли наполовину немецкие поезда санкционное "равновесие"? — рассуждает Деев. —Siemens снова заявит о выходе из СП? Спровоцирует европейских политиков на очередное расширение санкций в отношении России? Предсказать возможное развитие событий трудно».

Есть и другой важнейший вопрос: Министерство энергетики РФ серьезно озаботилось вопросами информационной безопасности на объектах электроэнергетической сферы. «Проведенная оценка рисков по информационной безопасности на объектах электроэнергетики показала, что при передаче и хранении данных по каналам связи за рубеж возможно удаленное управление энергетическим оборудованием вплоть до его отключения. Даже иностранные производители не отрицают эту возможность», — указывает в интервью РИА «Новости» замглавы Минэнерго РФ Андрей Черезов.

Специалистов волнует проблема несанкционированного удаленного управления энергооборудованием в любой сфере экономики, в том числе и транспортной. Если в состав СП входит иностранная компания — не воспользуется ли она возможностью удаленного управления стратегическим оборудованием как рычагом давления при принятии того или иного решения? Допустим, речь идет о возможности доступа к управлению пассажирским или грузовым поездом на загруженных направлениях. Даже теоретическую возможность подобного поведения компаний нужно исключить.

Может быть, самым радикальным, но эффективным решением проблемы действительно станет прекращение совместной работы, размышляет Артем Деев из AMarkets.

Последний вариант вполне жизнеспособен, считает эксперт: представители российского правительства — и вице-премьер Аркадий Дворкович, и министр энергетики Александр Новак — уже заявили, что в случае чего найдут, кем заменить немцев.

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