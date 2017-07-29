«Наши клиенты могут рассчитывать на полет бизнес-джетом»

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Заместитель генменеджера «Сочи Казино и Курорт» об игорном бизнесе и отдыхе в горах

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Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В Красной Поляне, в горнолыжном комплексе «Горки Город» начал работу проект «Сочи Казино и Курорт», обещающий стать одним из самых успешных в России. «Лента.ру» поговорила с заместителем генменеджера проекта Кристофером Хиллом об игорном бизнесе в России, летнем отдыхе в Сочи и специальных предложениях для туристов.

Лента.ру: У многих отдых в сочинских горах до сих пор ассоциируется исключительно с зимними развлечениями. Что делать в Красной Поляне летом?

Хилл: Красная Поляна — уже давно всесезонный курорт, где одинаково интересно проводить время и зимой, и летом. Не так давно к списку круглогодичных развлечений добавилось казино.

Кроме того, здесь удивительно красивая природа. Я родом из Новой Зеландии, у нас очень богатая природа, и жил во многих странах, но Красная Поляна — это, пожалуй, одно из самых удивительных мест, где мне удалось побывать. Невероятный горный воздух, реки, луга. При этом здесь есть инфраструктура, которая позволяет воспользоваться всеми этими благами: сходить в поход, погулять по горам и так далее.

Вы ходите в горы?

Да, конечно. Я часто поднимаюсь на верхнюю точку нашей канатки и просто гуляю. Я не пользуюсь услугами гидов и какими-либо турами, предпочитаю ходить в походы самостоятельно.

Не так давно причин поехать в горный Сочи прибавилось: открылся «Сочи Казино и Курорт». Расскажите об этом подробнее.

Мы открылись в декабре прошлого года, но в полную силу заработали в январе. С того времени у нас побывало множество людей, для многих наш проект стал первым знакомством с миром казино. Они никогда не посещали подобные заведения ни в России, ни за границей.

Многие приходят к нам просто для того, чтобы посмотреть интерьеры — ту красоту, которую мы создали здесь. Ну и, конечно, попробовать новый вид развлечений. У нас представлены самые популярные игры в казино и большое количество современных игровых автоматов. Кстати, наибольшей популярностью пользуются именно игровые автоматы.

Есть ли уже какие-то оценки посещаемости казино и прогнозы?

Пока оценок нет, но есть план на год — достичь уровня 430 тысяч посещений. Мы пока в него вписываемся. Мероприятия, которые мы планируем провести до конца лета и в начале осени, безусловно, поспособствуют притоку людей. Например, в сентябре проведем четвертую международную серию по покеру Millions Russia с самым большим гарантированным призом в истории покера в России и СНГ: 9 миллионов условных единиц.

Вообще у нас бывают и местные жители, которым интересно познакомиться с казино. Уже есть и постоянные гости, которые приезжают к нам раз в неделю-две. Есть и те, кто приезжает к нам на какие-то большие турниры и мероприятия — не только из Москвы и Петербурга, но и из других регионов России, из зарубежных стран. Мы посчитали недавно: у нас бывают гости более чем из 62 стран мира.

Однако большая часть туристов совмещает отдых на курорте «Горки Город» с посещением нашего казино. Но, как я уже говорил, есть и такие, кому все равно, какое сейчас время года и какая погода: они приезжают именно поиграть.

На какие проекты в России или за рубежом вы ориентировались при создании курорта?

Мы, конечно же, изучили все крупнейшие и успешнейшие мировые проекты, в том числе Макао и Лас-Вегас. И создали удачный микс, совмещающий в себе лучшие практики этих курортов.

У нас есть гости, которые бывали в других игровых столицах мира и говорят, что Сочи — один из самых красивых, самых модных курортов мира. И наше казино ничем не уступает зарубежным.

Летом многие не решаются ехать в Красную Поляну из-за ее удаленности от пляжей и моря. Можете рассказать, как организовано сообщение с центром Сочи и есть ли у курорта собственные пляжи на побережье?

На самом деле от курорта до моря всего 40 минут пути на автомобиле. Своим клиентам мы предоставляем бесплатный трансфер до Имеретинской долины. Что касается собственных пляжей, то у «Горки Города» они есть как раз в Имеретинской низменности.

Давайте вернемся к казино: я читал, что у вас есть специальные туры. Расскажите об этой услуге подробнее.

Мы предлагаем нашим клиентам, которые готовы потратить в казино около 50 тысяч рублей, различные пакеты, включающие, например, бесплатный перелет до Сочи, проживание здесь на курорте, СПА, развлекательные программы в казино и многое другое. Разумеется, чем больше человек готов потратить, тем более комфортные условия и тем больше различных услуг мы готовы ему предоставить. Например, некоторые клиенты могут рассчитывать на полет бизнес-джетом.

Когда, на ваш взгляд, лучше приезжать в сочинские горы? Зимой, в сезон, когда здесь огромное количество туристов, или летом, когда поток падает и можно насладиться тишиной и размеренным отдыхом?

У меня не совсем обычные предпочтения. Я люблю осень в горах, когда падает количество туристов. Мне нравится, что температура воздуха снижается. Я люблю то, что по-русски называется «бархатным сезоном».

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