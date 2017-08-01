«Доступ к электронными услугам должен быть у всех»

Пенсионный фонд России (ПФР) находится в процессе перевода всех услуг в электронный вид. Его основная цель — обеспечить людей возможностью получать всю необходимую информацию и государственные услуги не выходя из дома. «Лента.ру» побеседовала с первым зампредом правления ПФР Лилией Чижик о том, как фонд активно входит в мир цифровых технологий.

«Лента.ру»: Мир стремительно меняется благодаря цифровым технологиям. Еще несколько лет назад было очень трудно поверить, что их успешно можно внедрить в такую консервативную сферу, как пенсионное обеспечение. Скажите, пожалуйста, как ПФР удается идти в ногу со временем?

Чижик: Мир действительно меняется. Интернет становится все более привычным, а растут запросы общества. Учитывая темп современной жизни, все меньше людей хотят тратить свое время на походы по инстанциям. Особенно, если эту услугу можно получить не выходя из дома. Поэтому любая услуга, которая может быть оказана дистанционно, в конечном итоге уходит в интернет. В сеть уходят торговля, СМИ, ЖКХ, сфера госуслуг и так далее.

Пенсионный фонд — один из лидеров по количеству госуслуг для населения, и мы стремимся идти в ногу со временем и максимально упростить гражданам путь к их получению. Наша цель — сделать так, чтобы людям вообще не надо было приходить в клиентские службы, кроме как за консультацией. Чтобы получение любой справки, подача любого заявления, назначение любой выплаты были доступны через интернет. Да, цель амбициозная, но мы идем к ней успешно.

ПФР минимизирует необходимость сбора документов в других госорганах. Для этого существует единая система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), и все больше инстанций начинают в ней работать.

Разумеется, перед тем, как уйти в интернет, мы должны были автоматизировать все процессы в самом ПФР. Было бы странно, если бы фонд принимал запросы в электронном виде, а потом обрабатывал их на бумаге. Так что весь соответствующий документооборот внутри Пенсионного фонда тоже осуществляется в электронном виде.

Фото предоставлено Пенсионным фондом России

Что в итоге ПФР может предложить клиентам?

Наши электронные услуги объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда — es.pfrf.ru. У него удобная структура: он разбит не только по типу услуг (пенсии, соцвыплаты, материнский капитал и другие), но и по доступу к ним — с регистрацией или без. То есть далеко не для всех услуг нужно регистрироваться. К примеру, записаться на прием в ПФР, найти клиентскую службу, направить обращения в ПФР можно и без процедуры регистрации.

Если услуги имеют отношение к персональным данным, то разумеется необходима регистрация. Эти услуги доступны через наш главный сервис — личный кабинет гражданина. Будущие пенсионеры в нем могут контролировать пенсионные отчисления работодателей. Те, кто собирается на пенсию, — оценить свои пенсионные права: баллы и стаж, рассчитать размер пенсии и обратиться за ее назначением. А пенсионеры — управлять доставкой пенсии и получать справки. В отдельную категорию вынесены сервисы по материнскому капиталу. И это лишь немногие услуги, которые доступны через личный кабинет.

Отмечу, что в личном кабинете регистрироваться не нужно. Чтобы войти в него, достаточно иметь регистрацию на портале государственных услуг. Собственно, как это реализовано на большинстве порталов, оказывающих госуслуги. Это общее правило.

По информации Минкомсвязи, на сайте госуслуг зарегистрированы свыше 30 миллионов человек. Потенциально — это все пользователи нашего личного кабинета. Есть регистрация и смартфон в кармане — зайти в личный кабинет дело пары секунд.

А какая из услуг наиболее востребована гражданами?

Наиболее востребованной услугой ПФР является назначение пенсии и изменение способа ее доставки. Заявление о назначении пенсии, как вы понимаете, подают те граждане, которые уже завтра собираются стать пенсионерами. Заявление о доставке — это сервис, которым пользуются только пенсионеры.

Также ПФР запустил еще один полезный сервис для пенсионеров и федеральных льготников: информирование о виде и размере пенсии, а также социальных выплат. Это размер пенсии, ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), набора социальных услуг (НСУ). Этот сервис быстро набирает популярность. Более того, теперь через личный кабинет можно подать заявление о назначении ЕДВ и НСУ.

Кроме того, Работающему населению в первую очередь интересна услуга информирования о сформированных пенсионных правах. Проще говоря, можно узнать свой стаж и количество баллов. Это был один из первых сервисов, которые мы запустили.

В целом с 2015 года к сервисам личного кабинета зафиксировано более 11 миллиона обращений граждан.

Можно ли проконтролировать, насколько аккуратно работодатель делает за меня взносы в пенсионную систему?

Напомню, раньше всем рассылались так называемые письма счастья. А теперь о сформированных пенсионных правах можно узнать в личном кабинете и даже в мобильном телефоне через приложение ПФР. В Личном кабинете гражданин видит подробные данные о периодах своей трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями страховых взносов в разбивке по годам. Эти данные сформированы на основе информации, которую ПФР получил от ваших работодателей. И если вы видите, что страховые взносы начислены не в том объеме, в котором должны, — вам стоит прояснить этот момент с работодателем или даже обратиться в трудовую инспекцию или суд.

Фото предоставлено Пенсионным фондом России

А насколько точна информация о размере будущей пенсии, которую можно получить на пенсионном калькуляторе?

Когда мы разрабатывали калькулятор, нашей целью было дать работающему человеку инструмент, который ему наглядно покажет, как формируются пенсионные права и рассчитывается пенсия. Вы меняете параметры своей будущей трудовой деятельности и сразу видите, как на размер пенсии влияют размер зарплаты, стаж, «нестраховые» периоды.

А вот рассчитать размер пенсии на текущий момент можно точно: берете количество своих баллов, умножаете на стоимость балла (в 2017 году — 78,58 рубля) и прибавляете фиксированную выплату (в 2017 году — 4805 рублей и 11 копеек). В итоге получаете свой размер пенсии, если бы вы вышли на нее сегодня.

Пенсионный фонд России стал администратором Федерального реестра инвалидов? Что это такое? Что дает гражданам?

В 2017 году ПФР запустил масштабный проект — Федеральный реестр инвалидов. Это единая база данных для всех ведомств и организаций, которые занимаются вопросами реабилитации инвалидов, а также для самих граждан. В рамках проекта человеку доступен личный кабинет инвалида. В нем можно получить информацию о группе и сроке инвалидности, индивидуальной программе реабилитации, ее исполнении, услугах и тому подобное.

В личном кабинете можно узнать о размере и виде назначенной пенсии, а также обо всех соцвыплатах, установленных по линии ПФР. Если гражданин только получил статус инвалида, через личный кабинет он сможет направить заявления в ПФР на установление пенсии и ежемесячной денежной выплаты. Доступ осуществляется через учетную запись на едином портале госуслуг. Полный перечень всех льгот и услуг, положенных конкретному гражданину с инвалидностью на федеральном и региональном уровнях, будет представлен в личном кабинете к концу 2018 году.

Перейдем к материнскому капиталу. Раньше сертификат можно было получить только обратившись в отделение ПФР. Нужно было подавать бумажное заявление и документы. Здесь что-то изменилось?

Да, подать заявление можно в электронном виде через личный кабинет. Достаточно его заполнить заявление, указав необходимые реквизиты.

Что касается основных направлений использования средств материнского капитала, то на распоряжение материнским капиталом тоже можно подать заявление в электронном виде. Оно значительно упрощает получение услуги, но не избавляет от визита в ПФР. После того как вы подали заявление, в течение пяти дней нужно прийти в Пенсионный фонд и представить документы личного хранения.

Помимо этого через личный кабинет можно заказать справку о размере или остатке средств материнского капитала.

Еще один важный момент. Был принят закон, который позволяет получить сертификат на материнский капитал в электронном виде. Мама обращается за выдачей сертификата, мы проводим все необходимые проверки, взаимодействуем со всеми инстанциями в электронном виде и после этого направляем ей сертификат в электронном виде. Таким образом, отпадает необходимость приходить за сертификатом в бумажном виде. Как я уже сказала, наша основная цель — свести количество посещений гражданами офисов ПФР к минимуму, в крайнем случае к одному.

Фото предоставлено Пенсионным фондом России

У ПФР есть даже мобильное приложение. Можете рассказать о его функциях?

Мобильное приложение — это по сути личный кабинет гражданина. Только он «находится» в смартфоне. Услуги так же разделены на две категории (с регистрацией и без). Процедура входа в личный кабинет ничем не отличается от десктопной версии. Это очень удобно, когда под рукой нет компьютера, а смартфон у вас в кармане. Можно быстро записаться на прием или заказать справки. А с регистрацией можно наблюдать состояние своего индивидуального лицевого счета. Родителям доступны сервисы информирования о материнском капитале.

Как известно, пенсионеры не самые продвинутые пользователи интернета. Вы как-нибудь помогаете им освоиться с новыми технологиями?

Во многих клиентских службах ПФР есть администраторы, которые всегда готовые помочь людям старшего поколения в технических вопросах. Если есть возможность, устанавливаем «гостевые» компьютеры. Ими в том числе при помощи администратора могут пользоваться те граждане, у которых нет компьютера дома. Конечно, сначала надо зарегистрироваться на сайте госуслуг, а потом получать в электронном виде и наши услуги. Подтверждение учетной записи или регистрации на едином портале госуслуг — это тоже задача наших территориальных органов.

Для повышения уровня компьютерной грамотности пенсионеров регионы организуют курсы. Если раньше эта работа велась на общественных началах, то теперь в рамках реализации соцпрограмм субъектам федерации выделяются на эти цели небольшие деньги. ПФР вместе с «Ростелекомом» издал учебник «Азбука интернета», который является хорошим самоучителем для людей старшего поколения. Возможность пользоваться электронными услугами должна быть у всех, вне зависимости от возраста.

Какие у вас планы на будущее?

Сейчас Пенсионный фонд переводит в электронный вид сервисы для менее многочисленных категорий получателей наших услуг. В ближайшее время через интернет можно будет обратиться за перерасчетом пенсии, компенсационной выплатой по уходу и так далее. В конечном итоге необходимо к 2018 году довести объем оказания электронных услуг до 70 процентов. Такая задача поставлена перед нами указом президента.