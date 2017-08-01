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Капитальный вопрос

Как государство и ПФР поддерживают российские семьи

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Фото: Егор Алеев / ТАСС

Государство стремится упростить доступ граждан к средствам материнского капитала. Об этом свидетельствуют меры, которые принимаются властями в социальной сфере. Каждая из них — шаг навстречу российским семьям. И неудивительно. Материнский капитал зарекомендовал себя как мощный инструмент поддержки людей и улучшения демографической ситуации. О том, как меняются условия его предоставления, рассказывает «Лента.ру».

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Программе материнского капитала в 2017 году исполняется 10 лет. В начале 2007-го Пенсионный фонд России (ПФР) начал выдавать первые сертификаты. За это время размер государственной помощи возрос с 250 до 453 тысяч рублей. 8 миллионов семей ей воспользовалась.

Изначально материнский капитал можно было потратить на три цели: улучшение жилищных условий, обучение детей и будущую пенсию мамы. В 2016 году добавился еще один пункт — социальная адаптация детей-инвалидов. Программу постоянно усовершенствуют. Цель преобразований — максимально облегчить семьям получение сертификата и распоряжение деньгами.

56 процентов семей уже полностью воспользовались средствами материнского капитала. На текущий момент наиболее популярное направление использования материнского капитала — улучшение жилищных условий. 4,7 миллиона семей (92 процента заявлений) потратили капитал именно на данную цель (из них 3 миллиона — погашали частично или полностью кредиты на недвижимость, еще 1,7 миллиона — улучшили жилищные условия без привлечения займов).

Кроме того, ПФР принял 410 тысяч заявлений на обучение детей, еще 3,5 тысячи — на перевод денег в счет накопительной пенсии мамы. К июлю 2017 года 66 заявлений поступило на новое направление — адаптацию детей-инвалидов.

Напомним, что размер материнского капитала в этом году — 453026 рублей. Для получения прав на него необходимо, чтобы второй ребенок в семье родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года.

Капитал за 10 дней

За десятилетие существования программа материнского капитала прошла действительно большой путь. Эволюция господдержки проявляется не только в расширении возможностей по использованию денег. Правительство старается также ускорить их получение.

Так, еще в марте премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о сокращении срока перечисления материнского капитала. Он уменьшился с месяца до 10 рабочих дней. «То есть, ждать придется меньше», — констатировал глава правительства.

«Мы старались многое сделать, чтобы поддержать семьи с детьми, наверное, что-то получилось, а что-то получилось не так хорошо, но есть ряд ресурсов, которые работают неплохо. В январе текущего года материнскому капиталу исполнилось 10 лет. Я помню, как мы придумывали, внедряли этот инструмент, он работает, действительно, неплохо. За это время такой мерой государственной поддержки воспользовались миллионы семей», — добавил Медведев.

«Социальный» вице-премьер Ольга Голодец высоко оценила документ, сокращающий срок предоставления капитала до 10 дней. «Эксперты оценивают вклад материнского капитала в изменение демографической ситуации на уровне около 60 процентов. И я напомню, что наши результаты по демографической ситуации абсолютно уникальны, 4 года подряд мы демонстрируем положительный прирост населения в наших абсолютно непростых условиях, когда численность женщин в фертильном возрасте сокращается», — подчеркнула Голодец.

Помимо этой меры, правительство также разрешило военным тратить материнский капитал на покупку жилья в рамках накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. Если квартира была приобретена по договору купли-продажи или в рамках долевого участия в строительстве, средства материнского капитала могут использоваться спустя полгода после перехода покупателю права собственности на имущество.

В 2015 году действие программы материнского капитала в России продлили до 31 декабря 2018 года. Поскольку в правительстве высоко оценивают ее эффективность, некоторые чиновники выступают за еще одну пролонгацию. Глава Минтруда Максим Топилин уверен, что материнский капитал нужно выдавать как минимум до 2023 года.

Инструкция по применению

В год десятилетия материнского капитала «Лента.ру» также решила напомнить о самых важных моментах программы. Их несколько:

• право на получение материнского капитала предоставляется только один раз;

• денежный размер поддержки индексируется государством, а изменение суммы в результате индексации не влечет необходимость замены полученного сертификата;

• срок обращения в ПФР с заявлением о выдаче сертификата после рождения (или усыновления) второго (или третьего, или последующего ребенка) не ограничен;

• заявление о распоряжении средствами материнского капитала может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (или усыновления) ребенка;

• при использовании материнского капитала на оплату первого взноса по ипотеке или на оплату основного долга и процентов по кредиту на приобретение или строительство жилья, а также на адаптацию ребенка-инвалида, деньгами можно распорядиться в любое время после появления права на сертификат;

• материнский капитал освобождается от НДФЛ;

• деньги можно получить только безналом, обналичивание незаконно.

Право на получение материнского капитала имеют:

• женщина, гражданка России, родившая (или усыновившая) второго, третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года;

• мужчина, россиянин, единственный усыновитель второго или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2007 года;

• отец (усыновитель) ребенка, независимо от наличия гражданства России, в случае прекращения права на дополнительные меры господдержки женщины, родившей (или усыновившей) детей;

• несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях) или учащийся по очной форме ребенок (дети) до достижения им (ими) 23-летнего возраста, при прекращении права на дополнительные меры господдержки отца (усыновителя) или женщины, являющейся единственным родителем (усыновителем) в установленных законодательством случаях.

Сертификат государственного образца подтверждает право на получение средств материнского капитала.

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