Капитальный вопрос

Государство стремится упростить доступ граждан к средствам материнского капитала. Об этом свидетельствуют меры, которые принимаются властями в социальной сфере. Каждая из них — шаг навстречу российским семьям. И неудивительно. Материнский капитал зарекомендовал себя как мощный инструмент поддержки людей и улучшения демографической ситуации. О том, как меняются условия его предоставления, рассказывает «Лента.ру».

Помощь на развитие

Программе материнского капитала в 2017 году исполняется 10 лет. В начале 2007-го Пенсионный фонд России (ПФР) начал выдавать первые сертификаты. За это время размер государственной помощи возрос с 250 до 453 тысяч рублей. 8 миллионов семей ей воспользовалась.

Изначально материнский капитал можно было потратить на три цели: улучшение жилищных условий, обучение детей и будущую пенсию мамы. В 2016 году добавился еще один пункт — социальная адаптация детей-инвалидов. Программу постоянно усовершенствуют. Цель преобразований — максимально облегчить семьям получение сертификата и распоряжение деньгами.

56 процентов семей уже полностью воспользовались средствами материнского капитала. На текущий момент наиболее популярное направление использования материнского капитала — улучшение жилищных условий. 4,7 миллиона семей (92 процента заявлений) потратили капитал именно на данную цель (из них 3 миллиона — погашали частично или полностью кредиты на недвижимость, еще 1,7 миллиона — улучшили жилищные условия без привлечения займов).

Кроме того, ПФР принял 410 тысяч заявлений на обучение детей, еще 3,5 тысячи — на перевод денег в счет накопительной пенсии мамы. К июлю 2017 года 66 заявлений поступило на новое направление — адаптацию детей-инвалидов.

Напомним, что размер материнского капитала в этом году — 453026 рублей. Для получения прав на него необходимо, чтобы второй ребенок в семье родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года.

Фото предоставлено Пенсионным фондом России

Капитал за 10 дней

За десятилетие существования программа материнского капитала прошла действительно большой путь. Эволюция господдержки проявляется не только в расширении возможностей по использованию денег. Правительство старается также ускорить их получение.

Так, еще в марте премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о сокращении срока перечисления материнского капитала. Он уменьшился с месяца до 10 рабочих дней. «То есть, ждать придется меньше», — констатировал глава правительства.

«Мы старались многое сделать, чтобы поддержать семьи с детьми, наверное, что-то получилось, а что-то получилось не так хорошо, но есть ряд ресурсов, которые работают неплохо. В январе текущего года материнскому капиталу исполнилось 10 лет. Я помню, как мы придумывали, внедряли этот инструмент, он работает, действительно, неплохо. За это время такой мерой государственной поддержки воспользовались миллионы семей», — добавил Медведев.

«Социальный» вице-премьер Ольга Голодец высоко оценила документ, сокращающий срок предоставления капитала до 10 дней. «Эксперты оценивают вклад материнского капитала в изменение демографической ситуации на уровне около 60 процентов. И я напомню, что наши результаты по демографической ситуации абсолютно уникальны, 4 года подряд мы демонстрируем положительный прирост населения в наших абсолютно непростых условиях, когда численность женщин в фертильном возрасте сокращается», — подчеркнула Голодец.

Помимо этой меры, правительство также разрешило военным тратить материнский капитал на покупку жилья в рамках накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. Если квартира была приобретена по договору купли-продажи или в рамках долевого участия в строительстве, средства материнского капитала могут использоваться спустя полгода после перехода покупателю права собственности на имущество.

В 2015 году действие программы материнского капитала в России продлили до 31 декабря 2018 года. Поскольку в правительстве высоко оценивают ее эффективность, некоторые чиновники выступают за еще одну пролонгацию. Глава Минтруда Максим Топилин уверен, что материнский капитал нужно выдавать как минимум до 2023 года.

Фото предоставлено Пенсионным фондом России

Инструкция по применению

В год десятилетия материнского капитала «Лента.ру» также решила напомнить о самых важных моментах программы. Их несколько:

• право на получение материнского капитала предоставляется только один раз;

• денежный размер поддержки индексируется государством, а изменение суммы в результате индексации не влечет необходимость замены полученного сертификата;

• срок обращения в ПФР с заявлением о выдаче сертификата после рождения (или усыновления) второго (или третьего, или последующего ребенка) не ограничен;

• заявление о распоряжении средствами материнского капитала может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (или усыновления) ребенка;

• при использовании материнского капитала на оплату первого взноса по ипотеке или на оплату основного долга и процентов по кредиту на приобретение или строительство жилья, а также на адаптацию ребенка-инвалида, деньгами можно распорядиться в любое время после появления права на сертификат;

• материнский капитал освобождается от НДФЛ;

• деньги можно получить только безналом, обналичивание незаконно.

Право на получение материнского капитала имеют:

• женщина, гражданка России, родившая (или усыновившая) второго, третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года;

• мужчина, россиянин, единственный усыновитель второго или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2007 года;

• отец (усыновитель) ребенка, независимо от наличия гражданства России, в случае прекращения права на дополнительные меры господдержки женщины, родившей (или усыновившей) детей;

• несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях) или учащийся по очной форме ребенок (дети) до достижения им (ими) 23-летнего возраста, при прекращении права на дополнительные меры господдержки отца (усыновителя) или женщины, являющейся единственным родителем (усыновителем) в установленных законодательством случаях.

Сертификат государственного образца подтверждает право на получение средств материнского капитала.