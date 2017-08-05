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Перестрелять закон

Как на Западе борются с оружейными запретами

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Кадр: Doulos / YouTube

Ограничения на владение теми или иными видами оружия в Европе и США часто приводят к появлению моделей и аксессуаров, функционально приближающих разрешенные виды оружия к запрещенным. Порой предложенные решения не имеют практического назначения. «Лента.ру» рассмотрела наиболее интересные конструкции.

Законодательные ограничения на определенные виды гражданского оружия есть практически во всех странах. Как правило, они основаны на принципе доминирующей силы: оружие силовиков всегда должно обеспечивать тактическое и функциональное преимущество над вооруженным гражданином. Смысл в принципе ясен: это нужно, чтобы какой-нибудь вооруженный псих не смог оказать эффективного сопротивления полиции или не причинил слишком большого ущерба. Хотя противники подобных ограничений в тех же США больше любят другую версию: мол, оружейные запреты нужны властям, чтобы в случае массовых беспорядков легче было бы подавить бунт.

От бедра

Самый распространенный запрет, действующий практически повсеместно, — на автоматическое огнестрельное оружие. В США, как и в России, продается немало клонов армейских автоматов, пистолетов-пулеметов и просто пулеметов, с одним отличием: из них можно вести огонь только одиночными выстрелами. Закон строго запрещает переделку такого оружия. Однако в тех же Штатах немало желающих обойти запрет, не нарушив при этом букву закона. Среди любителей огнестрельного оружия известен относительно простой способ в разы увеличить темп стрельбы полуавтоматических карабинов и ружей, не внося в них вообще никаких изменений, — это техника стрельбы, получившая название bump fire.

Вся хитрость в удержании оружия: левой рукой стрелок жестко фиксирует винтовку за цевье у бедра, а правой только придерживает в районе спусковой скобы, держа палец на спуске. Чтобы выстрелить, человек тянет оружие левой рукой вперед (правая остается на месте), при этом спусковой крючок цепляется за палец и — бабах! Отдача смещает оружие назад, спуск возвращается в исходное положение, а продолжающееся усилие левой руки приводит к повторению цикла. Если потренироваться, то можно разогнать карабин до скорости полноценного автомата. Ну, почти.

Практического смысла в такой стрельбе нет — от слова совсем. Разве что снимать ролики для YouTube и набирать сотни тысяч просмотров. Техника bump fire не позволяет вести прицельный огонь, а рассеивание пуль даже на дистанции в несколько метров очень велико. Однако сама идея американцам понравилась, и на рынке появились приспособления, позволяющие сделать стрельбу bump fire более осмысленной. Как правило, это различные комплекты из специальных пистолетных рукояток и подвижных прикладов (они обеспечивают ход оружия вперед-назад) для полуавтоматических карабинов и ружей. Формально вы не вносите конструктивных изменений в оружие, карабин остается полуавтоматическим, и при использовании обычной техники не сможет стрелять очередями. Но установленный гаджет позволяет стрелять в стиле bump fire, удерживая приклад у плеча.

Еще так называемые активаторы спуска, или BMF-активаторы — специальные устройства, крепящиеся к спусковой скобе. Наверное, их можно было бы назвать «механическими нажималками». То есть стрелок не давит на спусковой крючок пальцем, а вращает небольшую рукоятку, приводя в движение устройство, которое быстро-быстро нажимает на спуск. Это похоже на стрельбу из старинного пулемета Гатлинга, который приводился в действие вращением ручки. Чем быстрее ее вращают, тем выше темп стрельбы.

Подобные приспособления не превращают самозарядку в полноценный автомат, стрелять прицельно с гаджетами для bump fire все равно очень трудно. Однако они весьма ценятся среди любителей развлекательной, а иногда и тактической стрельбы. А еще такие устройства сильно раздражают сторонников жесткого контроля за гражданским оружием и становятся дополнительным аргументом в пользу введения новых оружейных ограничений.

Винтовка имени Шварценеггера

В некоторых штатах Америки — например, в Калифорнии — действуют особенно жесткие оружейные ограничения на гражданское оружие. В свое время бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер прославился принятием целого ряда законов, запрещающих не только определенные виды, но и тот или иной дизайн винтовок. Запрещены винтовки с пистолетной рукояткой и регулируемым прикладом, дульные насадки (пламегасители, ДТК), запрещены магазины емкостью более 10 патронов, отъемные магазины и т.д. Таким образом производители наиболее популярных моделей на базе AR15 и AK оказались отлучены от рынка одного из самых богатых штатов.

Нехорошо, подумали оружейники — и начали выпускать модификации «арок» и «калашей», соответствующие местным законам. На выходе получились агрегаты весьма фриковского вида. Карабин FPS15 на базе АР15 — вместо штатного приклада торчит трубка, в которой размещается возвратная пружина и буфер. А сам приклад выполнен единой деталью с полупистолетной рукояткой и крепится на место рукоятки. Впрочем, можно не покупать целый карабин, а приобрести примерно за 200 долларов отдельный комплект из рукоятки-приклада. Проблема запрета съемных магазинов решается с помощью переделки узла крепления — так, чтобы магазин нельзя было отсоединить без специального инструмента.

Адаптировать под калифорнийские реалии АК-платформу оказалось не сложнее. Компания Arsenal Arms Inc в линейке California Complaint продвигает здесь специальные модификации винтовок SAM7SF, SAM7UF, SAM7R с неотъемными магазинами на десять патронов.

Шевелить пальцами

Во многих странах Европы действуют еще более жесткие запреты, чем в американской Калифорнии. В ряде стран слишком опасными считаются полуавтоматические дробовики. Например, в Дании можно приобрести пистолет или карабин, а гладкоствольный полуавтомат — нет. По статистике ФБР, это самое опасное оружие, так как при ранении из пистолета летальный исход наступает примерно в четверти случаев, а при ранении из дробовика — в 80 процентах. Иногда гладкоствольные полуавтоматы не запрещены совсем, но лицензию на них получить гораздо сложнее, чем на прочие разрешенные виды оружия.

И здесь конструкторы спешат на помощь. Французская компания Verney-Carron предложила ружье Véloce с подствольным трубчатым магазином, которое можно было бы назвать полуполуавтоматическим (иногда используют термин «четвертьавтоматическое» ружье).

После выстрела затвор открывается автоматически, происходит выброс стреляной гильзы, но полного цикла перезарядки не происходит, затвор остается в заднем положении, и снять с затворной задержки его нужно вручную. Кстати, схожая схема использовалась на финском противотанковом ружье Lahti L-39, которое применялось в ходе советско-финской войны и позже, во Второй мировой. На финском ружье стрелок оперировал двумя спусковыми крючками. Французы расположили рычаг затворной задержки так, что его легко нажать большим пальцем стреляющей руки. В результате можно вести огонь быстро, практически как из полуавтомата: стрелок указательным пальцем жмет на спуск, а большим — на рычаг затворной задержки.

Владислав Гринкевич

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