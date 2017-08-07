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«Первое впечатление: местные — злые и наглые»

История москвички, переехавшей в Израиль

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Фото предоставлено героиней материала

В любом возрасте переезд — волнующее и стрессовое событие. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует рассказ студентки Катерины о том, как это в юном возрасте остаться одной в абсолютно незнакомой стране — Израиле.

Я родилась и выросла в Москве. Еще задолго до выпуска из школы решила получать высшее образование за пределами России.

Знакомая посоветовала мне один из израильских вузов. Мы с семьей отправились посмотреть на него воочию. Я сразу влюбилась в кампус и поняла, что хочу здесь учиться. Нельзя сказать, что я кардинально против российского образования — подавала и в наши вузы документы, но душой всегда рвалась за границу. Для меня это большой шаг к моему будущему и мечте.

Разбалованные израильтяне

За границей я была не первый раз, поэтому, казалось бы, чего-то нового ожидать не стоило. Но Израиль — страна, которая рушит все стереотипы и заставляет жить по новым правилам.

Ко всему можно привыкнуть, однако израильский менталитет сложно принять даже спустя долгое время. С ранних лет израильтянам разрешают все. Они воспитываются в очень свободной среде, родители позволяют детям почти все, слишком сильно их любят. Им все можно, поэтому они вырастают эгоистами, что очень мешает в общении.

Первое впечатление: местные — злые и наглые. Лишь после более близкого знакомства я осознала, что любой израильтянин всегда придет на помощь в трудной ситуации. Они достаточно открытые, в отличие от москвичей. Здесь можно познакомиться утром на улице с человеком, а вечером, обнявшись, как лучшие друзья, пойти с ним в бар.

Вера в бумагу

По мере изучения Израиля я обнаружила то, что очень сильно объединяет эту страну с Россией — бюрократизм. Формализм здесь достигает высшей точки. Я думала, что избавилась от этого после переезда, но в Израиле с этим еще хуже. Здесь не существует такого понятия, как очередь. При входе в кабинет всегда стоит толпа, где никто не знает кто за кем. И это считается нормой! Можно потерять два часа в полном балагане и ничего не добиться. Но если человек говорит на иврите, то ему помогут быстрее.

Сложности иудаизма

В пятницу после заката солнца начинается шабат. Израильтяне приглашают близких на ужин и проводят его за молитвами. В этот день они не делают абсолютно ничего. Мне даже немного жаль своих верующих одногруппников, потому что сейчас у нас экзамены, а им в шаббат нельзя даже учиться. Сначала было сложно привыкнуть к тому, что вечером в пятницу весь город замирает — не выйти ни в кафе, ни в кино.

Также сложно было принять и кошерную еду, где нельзя смешивать молочные и мясные продукты. Во многих семьях, придерживающихся кашрута, холодильник разделен на две части: для молочного и мясного. Кошерное мясо всегда высшего качества, они определенным образом выращивают скот. Даже если на животном есть царапины, оно уже не считается кошерным, но стоит заметить, что мясо значительно теряет свой настоящий вкус.

Отчаянное поклонение

Помимо того что израильтяне отдыхают каждую субботу, в их календаре много разных праздников. Самый крупный — Йом-Киппур. В этот день израильтяне ничего не едят и не пьют, а лишь весь день думают о своем поведении на протяжении года. Считается, что в зависимости от поступков, Бог заносит человека в хорошую или плохую книгу.

Интересно, что Новый год празднуют осенью, и каждый раз в разные даты.

Все праздники отмечают практически одинаково. Каждый сопровождается семейным застольем с обязательным чтением молитв и разговорами, в которых подчеркивают, что евреи больше не рабы, у них есть своя страна, которой они очень гордятся. Даже во время венчания молодожены клянутся в любви не к друг другу, а к Иерусалиму. Считается, если израильтянин перестает любить Иерусалим, он не достоин ни семьи, ни жены, ни жизни.

Богатая сестра Тель-Авива

Мой университет находится в одном из самых дорогих и престижных городов Израиля — Герцлии. Побережье Средиземного моря, красивые виды, недалеко от Тель-Авива... Приморский район города — Питуах — «поселок миллионеров». Это самая интересная часть, ее еще называют Кремниевой долиной Израиля.

Но несмотря на всю роскошь на побережье, в центре города дома достаточно старые и низкие. Все покрашены в бежевый цвет, чтобы не было видно песка и пыли. Есть, конечно, и новостройки, но не в центре. Каждые 30 лет власти занимаются реконструкцией зданий.

Капризы климата

Израильский климат — еще одна особенность, не поддающаяся быстрому освоению. С одной стороны, здесь все как полагается: зима холодная, лето жаркое. Но с другой стороны, все это в каких-то чрезмерных масштабах.

Хотя столбик термометра зимой редко опускается ниже нуля, из-за повышенной влажности холод пробирает до костей.

Снег идет лишь в Иерусалиме — пару дней в году. Иногда его даже специально завозят, чтобы дети поиграли. В эти дни в столице ужасные пробки и столпотворения. В других же городах просто льют сильнейшие дожди.

Летом из-за низкой влажности жара ощущается слабо, но все равно дышать очень тяжело. Местные приспособились к такому климату, а вот приезжим приходится нелегко.

Ленивые полиглоты

Второй год я учу иврит, но завожу разговор преимущественно на английском или русском. Я знаю, что они все говорят на английском, однако делают вид, что не понимают, потому что ленятся переводить. Не говорит по-английски лишь большинство русской части населения.

В университете преподавание исключительно на английском, и иврит не считается обязательным предметом. У нас можно выбрать любой язык для изучения, кроме русского, что для меня до сих пор загадка.

Космические цены

В Израиле жить дорого, но и уровень жизни соответствующий. Минимальная зарплата израильтянина — 5000 шекелей (85 тысяч рублей). Однако, если нет собственной квартиры, придется половину зарплаты отдать за аренду. В зависимости от района, квартира в Герцлии обойдется в 2500-3000 шекелей (42-50 тысяч рублей). В стоимость аренды не входит квартплата и налоги, каждый месяц дополнительно необходимо заплатить около 1000 шекелей (17 тысяч рублей).

Цены на жилье высокие, поэтому здесь принято снимать квартиры с соседями, чтобы уменьшить сумму аренды. Я живу в четырехкомнатной квартире в новостройке с тремя соседками. Моя комната самая дорогая, потому что в ней есть отдельная ванная комната и гардеробная. Комната обходится мне в 2300 шекелей (39 тысяч рублей). Дополнительно каждый месяц я оплачиваю налог на дом — 100 шекелей, а каждые два месяца — налог государству за мое проживание здесь (250 шекелей) плюс оплата коммунальных услуг.

Автомобили обходятся очень дорого, поэтому население предпочитает ездить на мотоциклах. При покупке машины необходимо заплатить налог, равный всей стоимости автомобиля. Получается двойная цена.

Сомнительное удовольствие

Однажды у меня произошел неприятный инцидент во время нашей с бабушкой поездки на Мертвое море. Я заказала отель на свое имя, а при регистрации у меня увидели учебную визу и заставили платить налог на отдых. Пришлось отдать 600 шекелей (10 тысяч рублей) — стоимость проживания в гостинице за несколько дней. Я заплатила двойную цену просто потому, что решила здесь отдохнуть!

Болеть — это дорого

Израильская медицина славится на весь мир. В этой стране можно быть на 100 процентов уверенным в своем выздоровлении. Однако без страховки придется заплатить довольно круглую сумму.

Мой университет предоставляет возможность купить страховку за 800 долларов в год. Страховка оплачивает вызов врача на дом, осмотр в клинике, а также все больничные счета и лекарства. В прошлом году я попала в больницу, и единственное, за что пришлось платить, — вызов скорой. Тогда мне выставили счет в 1200 шекелей (20 тысяч рублей) за приезд. Но если бы я осталась в больнице дольше чем на 24 часа, платить бы не пришлось.

Спасибо российской школе

Я учусь на маркетолога в Междисциплинарном центре (IDC) в Герцлии. Мой университет входит в число самых дорогих и престижных вузов страны. Это единственный частный университет в Израиле, поэтому обучение здесь обходится студентам в 12,5 тысяч долларов в год. Эта сумма оправдана, потому что нам преподают выпускники лучших университетов Америки, входящих в «Лигу плюща».

Еще на первом курсе я поняла, что в российских школах очень высокий уровень подготовки. За весь первый год практически ничего нового по математике не узнала, а ребята из других стран ломали головы.

Мы учимся лишь три раза в неделю. Всего в семестре может быть от четырех до двенадцати предметов — зависит от того, сколько сам студент сможет осилить. За каждый предмет начисляют от двух до шести баллов; чтобы в конце обучения получить диплом, необходимо набрать за три года 120 баллов.

Самое странное в нашем университете то, что я окончу его в следующем году, но официальный выпускной будет лишь через год. Дополнительный год предоставляется тем, кто хочет повысить свои оценки.

В поисках счастья

Все родные поддержали мое решение о переезде, но расставаться было тяжело. Несмотря на расстояние, близкие приезжают ко мне, а я частый гость в Москве. Теперь, когда я прилетаю в столицу, чувствую себя туристом. Но все-таки родной город остается для меня лучшим местом на Земле.

Израильский менталитет сильно давит, постоянно находиться здесь сложно для меня. Лишь в этом году я чуть-чуть стала привыкать и немного ощущать себя израильтянкой. Каждый раз сложно возвращаться в Израиль, потому что это явно не моя страна.

В следующем году переезжаю в Италию для поступления в магистратуру. Я в восторге от этой страны: истории, культуры, людей, климата. Италия даже немного напоминает мне родину по культурному коду. Я бы с удовольствием там осталась, но все зависит от того, как сложится моя карьера.

Беседовала Анна Никитина

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