Вера и власть князя

В пятницу, 18 августа, президент России Владимир Путин начал свой трехдневный визит в Крым. В поездках по Севастополю за ним неотрывно следовал премьер-министр Дмитрий Медведев. Двое политиков нечасто появляются вместе в публичном пространстве. Но в последнее время союз, названный годы назад тандемом, вновь напоминает о себе. Посмотрев на прошлой неделе бои без правил в Сочи, Путин и Медведев не расставались и в Крыму. Правда, в этот день говорил только президент. И говорил со многими: с учителями и родителями школьников, с байкерами, учеными и музейщикам — в первый день визита вместили максимальную программу.

В Севастополе Владимиру Путину, само собой, постарались показать что-нибудь образцовое. Эта роль выпала Образовательному центру «Бухта Казачья» в жилом микрорайоне, построенном на месте бывшего военного городка. Довольно унылую застройку серо-бежевых цветов пока мало что скрашивает. «Зато у нас море чистое», — обращают внимание местные жители. Нынешними условиями они вполне довольны, особенно после появления долгожданного центра. Тут каждая третья семья имеет статус многодетной, и до недавнего времени не было ни детского сада, ни школы. Последнюю строили долгих пять лет. И вот теперь презентовали сразу президенту.

«Вставайте кучнее!» — рекомендовали родителям и учителям, выстроившимся полукругом в ожидании гостя. «Вот так: как в игре каравай-каравай!» — подбадривали их организаторы. В школьном коридоре было невыносимо от духоты: в 30-градусную жару все окна наглухо закрыли. Видимо, в целях безопасности. Зато двери в школьные кабинеты были распахнуты настежь. На партах красовались еще не тронутые детскими руками приборы для занятий естествознанием и трудом и алые дневники с золотой картой России, на которой четко виднелся полуостров Крым.

Путин появился в компании Медведева (оба выглядели отдохнувшими и загорелыми). За их спинами держался врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников (загаром он похвастаться не мог, даром что работает на море). Обменялись с учителями несколькими фразами о планах на строительство новой школы, сфотографировались, и только тут одна из женщин дала волю чувствам и выкрикнула: «Владимир Владимирович, мы вас любим!» Мужчина в форме высказывал свои симпатии спокойнее, но основательнее. Он говорил, что президент «работает не только для России, но и в масштабах всей земли». И продолжил: «Есть люди, которое это понимают и будут стоять за вас». Путин за эти слова поблагодарил.

Кроме того, президент обмолвился, что государство могло бы строить и больше школ в Севастополе, если бы строители были подобросовестнее. Похожую мысль он высказывал в конце июня, когда на одном из совещаний заметил, что федеральный центр готов выделить многократно больше средств на развитие Севастополя, но это бессмысленно, так как город не сможет их освоить и средства будут попросту расхищаться.

Многие обратили внимание, что через несколько дней после того совещания Путин, отправившись в Крым и посетив «Артек», так и не завернул в Севастополь. Это сочли тревожным сигналом для кандидата в губернаторы Овсянникова, да еще в период предвыборной страды.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости Владимир Путин и Дмитрий Медведев во время посещения новой общеобразовательной школы – образовательного центра "Бухта Казачья" в Севастополе 1 /2

Но в этот приезд президента Овсянникову, который 28 июля отметил годовщину на посту главы Севастополя, хватило внимания сполна. Путин провел с ним отдельную встречу, поручив решить проблему военных пенсионеров, отслуживших часть срока в вооруженных силах Украины. Жалобу жителей на отказ оформить пенсию президент получил в ходе прямой линии в июне. Таким образом, и Овсянников вошел в число губернаторов, получивших от Путина знаменитую зеленую папку.

Глава Севастополя в свою очередь не замолчал самые острые темы, в частности новый генплан города. Памятуя об акциях протеста в Севастополе, Путин призвал местные власти не забывать об интересах жителей. А жители боятся, что земли по новому генплану будут изымать без компенсаций. Такие вопросы нужно решать с заботой, а не формально, рекомендовал Путин. И спросил: «Вы обратили внимание, как много было вопросов по поводу реновации в Москве?» Овсянников кивнул — как тут не обратить. Но он скрупулезно подсчитал, что 83 процента замечаний жителей к генплану было учтено. А изъятия земли по новому документу не будет, заверил врио губернатора.

Помимо этого, севастопольцев беспокоит «ужасное состояние города, дорог, дворов, фасадов домов», перечислял президент. «У меня, когда я сюда приехал в первый раз, у самого чуть слезы не навернулись на глаза», — вспомнил Путин. На это Овсянников вновь ответил цифрами: к 2020 году отремонтируют 250 километров дорог, то есть примерно 60-70 километров в год. «А больше нельзя?» — поинтересовался Путин. Но больше строительный комплекс региона, как оказалось, не потянет.

И Медведев, и Овсянников неотрывно сопровождали Путина и в дальнейших перемещениях по городу: встретились с байкерами в мемориальном комплексе «35-я береговая батарея» и отправились в музей-заповедник «Херсонес Таврический», где к вечеру разыгрался такой ветер, что сдувало стенды, подготовленные к приезду Путина.

Президента, определенно, не отпускала мысль о плачевном состоянии города. Севастополь, на его взгляд, вообще, постоянно и незаслуженно обходили вниманием. Восстанавливать, все нужно восстанавливать, повторял он на встрече с работниками местных музеев. И дело не только в том, что здесь, по преданию, крестился князь Владимир, заметил Путин. Куда важнее, на его взгляд, что отсюда начала складываться русская нация. Общий язык, вера и власть князя привели к созданию современного единого российского государства, считает Путин.

«В этом смысле место, где мы сейчас находимся, имеет уникальное значение», — заключил он. На этих словах лица музейных сотрудников просияли. Нахмурился только министр культуры — у его ведомства в сакральном месте работы непочатый край. И после визита президента в Херсонес будет еще больше.