Вход строго по спискам

На Крайнем Севере России находится несколько так называемых закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), где проживают в основном военные со своими семьями. Каждое подобное поселение выполнят свою функцию, но все они — часть военного и промышленного потенциала страны. Считается, что в этих городах есть только самое необходимое, развлекаться там особо негде. «Лента.ру» решила проверить, так ли это на самом деле.

Североморский Рай

Город закрытого типа Североморск находится на Кольском полуострове, в 25 километрах к северо-востоку от Мурманска. Там есть только один бар-клуб под названием РАЙ.com. Алена, владелица заведения, рассказывает, что клубу уже семь лет.

«За эти годы, конечно, наработали постоянных посетителей. Четыре месяца назад клуб переехал в собственное здание. Мы наконец-то сумели обустроить помещение по-своему, сделали его современным. Нам повезло, мы собираем у себя всех жителей города, которые любят повеселиться. Каждый день мы проводим разные тематические вечеринки, например в прошлые выходные была самая отмороженная из них — Новый год летом!» — говорит Алена.

По ее словам, раз в квартал в РАЙ.com приезжают артисты из Москвы. «Насколько позволяет нам бюджет, — поясняет она. — Богомазов, "Фактор-2", участники "Дома 2", "Краски", "Премьер-министр"». Североморская публика очень благодарная. Большинство мужчин, посещающих заведение, — в военной форме, по праздникам это обыгрывается.

К празднику ВМФ- готовы) ждём вас! A post shared by Рай.сом (@rai.com_sever) on Jul 28, 2017 at 1:03am PDT

«Они куражатся по-доброму! Танцуют ламбаду, охотно участвуют в конкурсах и любят стриптиз. Для этого мы приглашаем артисток, местные даже устраивают кружки танцев», — рассказывает Алена.

A post shared by Рай.сом (@rai.com_sever) on Jun 26, 2017 at 9:15am PDT

Островной образ жизни

По словам жителя города Островной Александра, порядки у них особенно строгие. Иногда без объяснения причин местных не выпускают в соседние крупные поселения, а чтобы пригласить в гости иногородних друзей или родственников, нужно оформлять документы, которые рассматриваются месяцами. Обычно пускают только самых близких: родителей и детей.

По данным переписи населения, в 2016 году в Островном проживало менее двух тысяч человек. И население сокращается. «Лента.ру» связалась с Анжеликой, которая недавно переехала из города.

«Там нет вообще ничего. То есть совсем. Люди отдыхают только во время отпуска. Есть подобие бара: два стола и три стула, называется "Барнаул струйка". Это не для цивилизованных людей. Как правило, там пьют. Никаких коктейлей, только спирт, как в советские времена. Я туда не ходила, поэтому боюсь сказать лишнего. Чтобы вы понимали: это заведение расположено на втором этаже жилого дома, в заброшенной квартире. Без вывесок.

Нет кафе, магазины только продуктовые, в жилых домах, по старинке. Нормальные люди оттуда бегут, сбежала и я. Остальные, поверьте, тоже мечтают уехать. Те, кто там родились, наверное, просто боятся пробовать жить в другом месте: они считают, что их достижения на острове ничего не значат на Большой земле».

За озером — Балтика

В Заозерске проживает десять тысяч человек. В маленьком городе немного развлечений. Ночное заведение, где может повеселиться молодежь, всего одно. Бар-ресторан «Балтика» открылся 13 лет назад. Посетителей там всегда мало. Как говорят местные жители, «туда ходят напиться и подраться, даже наши диджеи не спасают».

A post shared by Кафе "Балтика" г.Заозерска (@k.baltika) on Aug 7, 2016 at 2:47am PDT

Любители потанцевать обычно ездят в Мурманск, до которого сто километров. Однако заведение продолжает жить своей жизнью, его владельцы стараются привлекать молодежь яркими флаерами и анонсами.

В городе есть свои диджеи DJ Hyper и DJ Kisliy, развлекающие гостей своими сетами. Они значатся на всех анонсах.

A post shared by Кафе "Балтика" г.Заозерска (@k.baltika) on Aug 7, 2016 at 2:56am PDT

Посетители активно публикуют фотографии с вечеринок и, кажется, не намерены менять родной клуб на мурманские бары.



