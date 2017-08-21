В воскресенье, 20 августа, в Красноярске была объявлена чрезвычайная ситуация, вызванная сильным ливнем, который затопил почти весь город. Под водой оказались не только улицы, но и автомобильные шоссе, а также первые этажи некоторых зданий. Несмотря на бушующую стихию, жители города нашли в себе силы поделиться фотографиями и роликами, где запечатлели происшествие. «Лента.ру» собрала самые яркие публикации, посвященные потопу в Красноярске.
Наш ответ Венеции
Судя по постам в Instagram и Twitter, в некоторых районах Красноярска потоп мешал движению автомобилей, а пешеходам приходилось совершать летние прогулки по пояс в воде. «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам», — не унывают горожане.
Некоторые жители Красноярска не стали сильно расстраиваться из-за высокого уровня воды и даже устроили купания на деревянных доска, а также, вооружившись веслами, начали рассекать по улицам города на надувных лодках. «Хотите побывать в Венеции? Выйдите на улицу», — отмечают в сети.
Люди продолжают ходить на работу, носить костюмы и передвигаться по городу пешком.