В воскресенье, 20 августа, в Красноярске была объявлена чрезвычайная ситуация, вызванная сильным ливнем, который затопил почти весь город. Под водой оказались не только улицы, но и автомобильные шоссе, а также первые этажи некоторых зданий. Несмотря на бушующую стихию, жители города нашли в себе силы поделиться фотографиями и роликами, где запечатлели происшествие. «Лента.ру» собрала самые яркие публикации, посвященные потопу в Красноярске.

Наш ответ Венеции

Судя по постам в Instagram и Twitter, в некоторых районах Красноярска потоп мешал движению автомобилей, а пешеходам приходилось совершать летние прогулки по пояс в воде. «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам», — не унывают горожане.

A post shared by Красноярск🇷🇺 (@i.love.krasnoyarsk) on Aug 20, 2017 at 4:15am PDT

A post shared by Ekaterina Lua Cdo Vasilyeva (@cdo_lua) on Aug 20, 2017 at 12:28pm PDT

A post shared by Ольга (@olga_domanowa) on Aug 19, 2017 at 8:32pm PDT

A post shared by Никита Федоров (@remy4591) on Aug 19, 2017 at 7:14pm PDT

A post shared by 🍀Красноярск😍 (@katherineil27) on Aug 20, 2017 at 10:46am PDT

Некоторые жители Красноярска не стали сильно расстраиваться из-за высокого уровня воды и даже устроили купания на деревянных доска, а также, вооружившись веслами, начали рассекать по улицам города на надувных лодках. «Хотите побывать в Венеции? Выйдите на улицу», — отмечают в сети.

A post shared by Красноярск (@go_krasnoyarsk) on Aug 20, 2017 at 3:19am PDT

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʞиɯнʎф (@12foont) on Aug 19, 2017 at 9:13pm PDT

A post shared by Наталья Какшарова массажист (@kaksharova_natalia_butonspa) on Aug 19, 2017 at 11:52pm PDT

A post shared by irinapospelova(krasnoяrsk) (@irina_rosich) on Aug 20, 2017 at 2:51am PDT

A post shared by Яна Богатырёва 8-963-184-10-07 (@yanabovi) on Aug 20, 2017 at 1:34am PDT

A post shared by Anastasia (@asya_patrickpinkstar) on Aug 19, 2017 at 9:01pm PDT

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʞиɯнʎф (@12foont) on Aug 20, 2017 at 3:38am PDT

Люди продолжают ходить на работу, носить костюмы и передвигаться по городу пешком.

A post shared by Курамшин Анвяр 🇷🇺 Россия (@mr.kuramshin) on Aug 19, 2017 at 7:27pm PDT

A post shared by Океан Счастья (@avvaboev) on Aug 19, 2017 at 7:39pm PDT