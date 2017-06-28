В порту Дудинки началось восстановление морского порта после паводка

В порту города Дудинка Красноярского края начали восстановление причалов после весеннего паводка. В ближайшее время ожидается их полное освобождение от воды, передает «Заполярная правда».

По словам директора Заполярного транспортного филиала Алексея Новакова, в этом году во время паводка вода остановилась на отметке 13,5 метра, а сейчас уровень достаточно снизился для проведения работ, которые уже по факту начались — дорожная и тяжелая техника уже получила доступ к причалам. Трактора, погрузчики и грейдеры очищают порт от ила, грязи и песка.

Бригады рабочих по девять человек орудуют лопатами и отбойными молотками. Вскоре на помощь портовикам придет помощь из Норильска, порядка 200 добровольцев — шахтеров, металлургов и транспортников, сообщает ГТРК Норильск

Как только вода упадет до 8-метрового уровня, сухогруз «Заполярный» компании «Норникель» пришвартуется в порт и рабочие займется его обработкой.

При этом порт уже выгрузил более 26 тысяч тонн первоочередных грузов из 40 судов по речному направлению из Красноярска. Это в большинстве своем социально значимые товары, отмечает «Заполярная правда».

В целом же годовой грузооборот дудинского порта достигает 4 миллиона тонн. Также он является единственным в мире портом, ежегодно затапливаемым в период весеннего ледохода, и является ключевым элементом логистической цепочки «Норникеля».